Der Tote auf dem Schlachthof: Ex-Laves-Trio veröffentlicht Krimi

Von: Andreas Hapke

Teilen

„Untauglich“ heißt der neue Roman, den die Stuhrerin Jutta Gerecke gemeinsam mit ihren Kollegen Uwe Jark und Werner Kunst veröffentlicht hat. © Andreas Hapke

Verschiedene Schlachthofskandale sind der Anlass für den neuen Roman der früheren Laves-Kollegen Jutta Gerecke, Uwe Jark und Werner Kunst.

Stuhr – Die Stuhrerin Jutta Gerecke mag Kriminalromane. Und sie mag es, welche zu schreiben. Gemeinsam mit Uwe Jark und Werner Kunst hat sie jetzt ihren zweiten Roman veröffentlicht. „Untauglich“ ist – wie schon das Erstlingswerk „Der Schafe Tod“ – im Verlag CW Niemeyer erschienen.

2018 hat das Autoren-Trio sich von der Rückkehr der Wölfe nach Niedersachsen inspirieren lassen

Es geht um einen Mord im Anlieferungsbereich eines Schlachthofs: Wieder und wieder rammt der Täter dem Opfer das Messer in den Leib. Dann zieht er den wehrlosen Körper in die Bucht mit den Schweinen. „Und Schweine sind Allesfresser“, sagt Jutta Gerecke und fügt hinzu: „Der Leiche wird ein kleines Dreieck in den Nacken geritzt.“ Bei Tieren bedeute dies „untauglich für den Verzehr“. „Es bleibt nicht bei einem Mord“, verrät sie. Außerdem habe ein krankhafter Katzensammler seinen Auftritt.

Nachdem sich das Autoren-Trio 2018 mit der Rückkehr der Wölfe nach Niedersachsen beschäftigt hat, stellt es jetzt das Tierwohl und die Qualität von Lebensmitteln in den Mittelpunkt. Was einerseits naheliegt, da sich die drei Schriftsteller aus ihrer gemeinsamen beruflichen Arbeit beim Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg kennen. Andererseits drängte sich das Thema durch die Tierquälereien in zwei Schlachthöfen Niedersachsens auf: In Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) und Düdenbüttel bei Stade hatten Tierschutzorganisationen kriminelle Machenschaften aufgedeckt. Ihre Aufnahmen wurden 2019 veröffentlicht.

Informationen „Untauglich“ ist mit der ISBN-Nummer 978-3-8271-9351-3 bei CW Niemeyer Buchverlage erschienen.

„Untauglich“ thematisiert ebenfalls die Gewinnmaximierung in der Fleischindustrie auf Kosten der Tiere. Wehe dem, der dies aufdecken oder anklagen wolle, heißt es auf dem Buchdeckel. „Er riskiert seine Gesundheit, wenn nicht gar sein Leben.“ Kriminalrätin Sabine Lüschen gerate in ihrem zweiten Fall in den Strudel rücksichtsloser Machenschaften.

Laves-Mitarbeiter wissen: Veterinäre erleben oft einen Interessenkonflikt

„Tierärztliche Tätigkeiten spielen auch eine Rolle“, sagt Jutta Gerecke. Die Veterinäre befänden sich häufig in einem Interessenkonflikt. „Viele arbeiten nur nebenbei für die Behörde. Sie haben eine eigene Praxis und sind für die Tiere von Schlachthöfen zuständig. Manche fühlen sich da eher dem Betrieb zugehörig als dem Staat. Unter Umständen gräbt man sich den Kundenstamm ab, wenn man genauer hinschaut.“

Die Schlachthofskandale in Niedersachsen sind nicht spurlos an den drei Laves-Mitarbeitern vorbeigegangen. „Wir hatten viel damit zu tun. Gemeinsam mit den Kollegen vom Tierschutz mussten wir die Aufnahmen der Organisationen für die Staatsanwaltschaft bewerten“, berichtet Jutta Gerecke. Was sie zu sehen bekamen, „hat uns verfolgt und mitgenommen. Die Videos waren nicht schön.“ Insofern sei „Untauglich“ auch eine Art der Aufarbeitung gewesen. „Wir wollten die Bilder aus dem Kopf bekommen.“ Genau das ist der entscheidende Unterschied zur Buchpremiere vor fünf Jahren. „Der Schafe Tod“ hatte das Trio aus „Jux und Dollerei“ geschrieben, wie Jutte Gerecke erzählt.

Wobei: Spaß gemacht habe das Schreiben des zweiten Romans ebenfalls, auch die Herangehensweise sei ähnlich gewesen. „Wir haben die Geschichte wieder stückchenweise entwickelt, die Kapitel untereinander aufgeteilt und hinterher zusammengefügt. Nur dass wir diesmal chronologisch geschrieben und die Story durcherzählt haben.“ Diese Strategie bewirke, dass mit jedem Kapitel „ein anderer Drive“ in die Erzählung komme. „Auf den muss man sich dann wieder einlassen, darauf muss man reagieren.“

Die Pandemie habe die Zusammenarbeit nicht sonderlich erschwert. „Klar, wir konnten uns nicht sehen und haben uns ausschließlich über Skype ausgetauscht. Doch ein Treffen von drei Leuten, die in der Nähe von Osnabrück, Oldenburg und Bremen wohnen, wäre eh schwierig.“ Schwerer wog die Tatsache, dass Jutta Gerecke und Werner Kunst zwischenzeitlich in den Ruhestand getreten waren. Absprachen während des Jobs waren nun nicht mehr möglich.

Trio um Jutta Gerecke plant Lesungen und ein drittes Buch

Zudem haben die beiden ihre Kapitel etwas schneller geliefert als Uwe Jark, der immer noch beim Laves in Oldenburg arbeitet. „Er hat zwischendurch auch ein schlechtes Gewissen gehabt“, sagt Jutta Gerecke. „Doch er ist unverzichtbar. Er ist derjenige bei uns, der die verrückten Ideen hat.“ Überhaupt bringe jeder seine Fähigkeiten ein: die Stuhrerin ihren Spaß an dunklen Charakteren und rührseligen Geschichten, Werner Kunst seine Recherchen und das Händchen für die geschliffenen Übergänge von Kapitel zu Kapitel.

Als Trio wollen die Autoren auch Lesungen veranstalten, ein Termin im August in Wardenburg steht laut Jutta Gerecke schon fest. Ihrer Auskunft nach ist auch ein dritter Roman in Planung. „Uwe Jarks bizarrt schon wieder in seinem Kopf“, sagt sie und lacht. Wovon das dritte Werk handeln könnte, steht noch nicht genau fest.

Klar ist: Um einen Pferderipper wird es dann nicht gehen. Dies war die ursprüngliche Idee für den zweiten Roman, „doch weder Kurt noch ich haben etwas mit Pferden am Hut“, sagt Jutta Gerecke. „Damit konnten wir uns nicht anfreunden.“