Der perfekte Beruf als Zahntechnikerin im zweiten Anlauf

Von: Rainer Jysch

Marike Rüter aus Brinkum schließt ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin ab und erhält durch die Handwerkskammer Hannover eine besondere Auszeichnung als Beste ihres Faches. © Rainer Jysch

Die Brinkumerin Marike Rüter erhält die Auszeichnung für ihre abgeschlossene Ausbildung als beste Zahntechnikerin des Jahres. Die Handwerkskammer Hannover würdigt so die hervorragende Leistung der 26-jährigen Geselling.

Brinkum – Im Rahmen einer feierlichen Ehrung und Würdigung ihrer Leistungen als Beste ihres Faches wurde kürzlich die gelernte Zahntechnikerin Marike Rüter (26) aus Brinkum von der Handwerkskammer in Hannover ausgezeichnet.

Eine Urkunde und kleine Präsente konnte die Brinkumerin nach der Feier im GOP Varieté-Theater der Landeshauptstadt mit nach Hause nehmen. Insgesamt kamen 37 Gesellinnen und Gesellen, die mit Spitzenleistungen im Handwerkskammerbezirk Hannover belobigt wurden, in den Genuss dieser besonderen Auszeichnung.

Innerhalb ihrer Schulausbildung an der Kooperativen Gesamtschule Brinkum hatte Marike Rüter sowohl bei einem Schilder- und Lichtreklamehersteller als auch bei einem Zahntechnikerbetrieb die Gelegenheit erhalten, Berufspraktika zu absolvieren. Nach dem Schulabschluss fiel ihre Wahl zunächst auf den Beruf des Schilder- und Lichtreklameherstellers.

Während ihrer Ausbildung, die sie nach drei Lehrjahren 2016 abgeschlossen hatte, merkte sie allerdings, dass ihr die feinmotorischen Arbeiten besser gefielen als alle andere Tätigkeiten. So erinnerte sie sich an den zweiten Betrieb, den sie bereits kannte, und begann ab 2019 ihre zweite Lehre beim Unternehmen Gesellschaft Richter & Schmidt Zahntechnik in Brinkum, die sie im Frühsommer dieses Jahres mit einem herausragenden Ergebnis abschloss. „Ich liebe die filigranen Arbeiten als Zahntechnikerin und setze meine Aufgaben gerne präzise und perfekt um“, sagt Marike Rüter. Es gehöre aber auch eine Menge Geduld dazu.

Sie habe ihren perfekten Beruf im zweiten Anlauf gefunden, schreibt die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung. „Man weiß, dass man den Patienten etwas Gutes zukommen lässt und sie sich über ein schönes Lächeln freuen werden. Das ist das Schönste an meinem Beruf“, fügt sie hinzu.

Die technische Ausstattung ihres Arbeitgebers Richter & Schmidt Zahntechnik im Hause der Brinkumer Kreissparkasse ist beeindruckend. Computergesteuerte Fräsen und 3D-Drucker sind Arbeitsmittel, die in der digital aufgestellten Arbeitswelt von Marike Rüter zum Tagesgeschäft gehören.

Vom eingescannten Zahnabdruck, den der Zahnarzt liefert, bis zum fertigen, individuellen Zahnersatz werden alle Arbeitsschritte von Marike Rüter und ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Labor geleistet. „Das Gute ist, dass ich in mehreren Bereichen arbeiten durfte und mich so weiterbilden konnte“, erzählt Rüter von ihrer abwechslungsreichen Tätigkeit.

Einen großen Dank richtet sie an ihre Chefs, die es ihr ermöglicht hatten, gezielt auf die Abschlussprüfung hinzuarbeiten. „Sie haben mir die Zeit eingeräumt und das Material zur Verfügung gestellt, was nicht selbstverständlich ist“, lobt sie die Firmenleitung. „Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass mein Gesellenstück bei der Jury so gut angekommen ist“, ist sie sich sicher.

Das prämierte Gesellenstück von Marike Rüter blieb noch in Hannover. Als Kammersiegerin nimmt sie automatisch auch am Landes- und Bundeswettbewerb der Junghandwerker teil. Da heißt es jetzt: Daumen drücken.