Hof Seevers erstes Maislabyrinth in Stuhr-Feine

Von: Gregor Hühne

Teilen

Zwischen den Kolben: Wiebke und Klaus Seevers zeigen ihr allererstes Maislabyrinth in Stuhr-Feine. Hinter jeder Ecke könnte sich eine Überraschung verbergen. © Gregor Hühne

Wiebke und Klaus Seevers haben in diesem Sommer ihren ersten Irrgarten für Besucher geöffnet. Das Maislabyrinth befindet sich in der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Feine. Der Hof Seevers plant Attraktionen wie ein nächtliches Lichterfest. Das Maisfeld entstand derweil auf revolutionäre Art und Weise.

Feine – Übermannshohe grüne Stängel so weit das Auge reicht und ein Wegenetz, das mit Sackgassen, Rundwegen und Abbiegungen schnell die eigene Orientierung herausfordert. Die Rede ist vom allerersten Maislabyrinth von Wiebke und Klaus Seevers. Das befindet sich auf ihrem Hof im Stuhrer Ortsteil Feine, Wulfhooper Straße 47. Dort öffneten die Eheleute den künstlichen Irrgarten in der Gemeinde Stuhr am 14. Juli für Besucher. Die Kreiszeitung schaute bei den kreativen Unternehmern vorbei.

„Die Idee für ein Maislabyrinth entstand im Winter/Frühling“, erinnert sich Wiebke Seevers. Die Landwirtin hat vor Kurzem eine Fortbildung zur Bauernhof-Pädagogin gemacht und möchte nun den Hof für die Besuche durch Grundschulklassen und Kindergärten interessanter machen. Die ersten Gruppen hätten bereits den Weg auf den Bauernhof mit Milchkühen, Ackerbau, Schweinen und Pferdestall gefunden.

„Kinder haben Leuchten in den Augen, wenn sie herkommen“, freut sich Wiebke Seevers. Weitere sind willkommen. Neben dem Eingang ins Labyrinth steht dafür eine von Bäumen bedeckte Freifläche mit Spielplatz zum Grillen und Verweilen bereit. Sonderaktionen wie Hofführungen, Stockbrot am Lagerfeuer oder ein Kinderprogramm mit Ponyreiten stehen als Aktionstage im Programmheft.

Das Maislabyrinth in Feine entstand derweil auf einer rund zwei Hektar großen Fläche nach einer Zeichnung von Wiebke Seevers. „Ich hab mich an den Schreibtisch gesetzt, Entwürfe gezeichnet und eine Google-Karte ausgedruckt“, fasst sie die Entstehungsphase zusammen. Ein Agrartechniker habe dann den finalen Entwurf mit GPS-Koordinaten in ein Aussaatprogramm eingepflegt.

„Viele denken, ich laufe mit Maßband und Hacke da herum“, scherzt Wiebke Seevers. Aber das war mitnichten der Fall. Das Besondere an dem Maisfeld liegt an der punktuellen Aussaat: Die Pflanzen wurden nicht nachträglich herausgehackt, sondern das Maisfeld wuchs um das geplante Wegenetz herum. „Die Maschine zum Maislegen kann die einzelnen Körner freilassen“, berichtet Wiebke Seevers, „Das hat super funktioniert!“ Diese Methode komme jetzt in der Praxis an, ergänzt Ehemann Klaus Seevers. Dass das richtig gut funktioniert, sei erst seit drei, vier Jahren der Fall, berichtet der Landwirt.

Luftbild: Ein kleiner Teil des Maislabyrinths. © Hof Seevers

Dabei gab es zu Beginn der Saison noch großes Bangen bei den Seevers, ob sich ihr Vorhaben überhaupt so entwickelt, wie geplant. „Wir hatten super Glück mit dem Wetter“, sagt Wiebke Seevers. Der viele Regen seit dem 20. Juni sei für das Maiswachstum genau richtig. „Im letzten Jahr hätte es zu wenig Regen gegeben. Da wäre es unter Umständen so gewesen, dass man oben rübergucken würde“, vergleicht Klaus Seevers.

An guten Tagen würden rund 80 bis 100 Leute kommen, zumeist Familien mit ihren Kindern, aber auch Oma und Opa seien mit von der Partie. Sorgen vor dem Regen bräuchte niemand haben, der Boden nehme das Wasser gut auf, es sei nie matschig, so Wiebke Seevers. Im Maislabyrinth selbst warten vier Fragestationen und vier Infostationen verteilt auf die Besucher. Die können dort ein Rätsel lösen.

Verlaufen haben sich Klaus und Wiebke Seevers selbst noch nicht in ihrem Maislabyrinth. Jedoch sahen sie die Wege auch langsam einwachsen. Sollte man sich doch mal verlaufen, kennt Klaus Seevers einen Trick und verweist auf ein paar Orientierungspunkte wie Gebäude oder die alte Mühle, die manchmal zu erkennen ist.

Wann die Feldstängel weichen werden, steht noch nicht fest. Entweder Ende September, dann werde die ganze Pflanze als Silomais für die Kühe des Hofes verfüttert. Oder Mitte Oktober, dann würde der reine Körnermais gedroschen und als Tierfutter für die Schweine verwendet.

Öffnungszeiten Das Labyrinth ist im August am 11., 18., 19., 26. und 30. und im September am 6. und 10. jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am 15. September von 14 bis 21 Uhr, ab 18 Uhr ist Lichterfest: Dann geht es mit Laternen und Taschenlampen durch den Mais. Eintritt 3 Euro, Kinder ab 4 Jahren 1,50 Euro. Anfragen per E-Mail an feines-landerleben@web.de