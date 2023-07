Stuhrer Autor Wilhelm Eugen Mayr erzählt „Das Märchen vom sauberen Fußball“

Von: Andreas Hapke

Nur allzu gerne würde Wilhelm Eugen Mayr aus dem aufgeblasenen Fußballgeschäft ein bisschen die Luft ablassen – so wie das bei dieser Kugel aus dem Jahr 1994 der Fall ist. © Andreas Hapke

Der Seckenhauser Schriftsteller Wilhelm Eugen, genannt „Beppo“, Mayr versucht es in seinem fünften veröffentlichten Buch mit der Fiktion. Er hat „Das Märchen vom sauberen Fußball“ geschrieben. Darin thematisiert der Autor die teils schmutzigen Machenschaften im Profifußball.

Stuhr – Die Machenschaften im Profifußball in einem Roman zu toppen, ist ambitioniert. Wer die Enthüllungen „Football Leaks“ der beiden Spiegel-Autoren Rafael Buschmann und Michael Wulzinger über das mitunter schmutzige Geschäft in dieser Branche kennt, der weiß: Zuweilen würde schon die Realität gut als Kriminalroman funktionieren.

Der Seckenhauser Schriftsteller Wilhelm Eugen, genannt „Beppo“, Mayr versucht es trotzdem mit der Fiktion. Er hat „Das Märchen vom sauberen Fußball“ geschrieben. Der Autor bedient sich eines Instruments, das man von den Gebrüdern Grimm kennt: das plötzliche und rechtzeitige Auftauchen eines Retters, der den oder die Protagonisten vor Schlimmerem bewahrt, meistens vor dem Tod. Man spricht vom Deus ex Machina, dem Gott aus der Maschine.

In Mayrs Geschichte ist das sogar wörtlich zu verstehen. Der junge Hansi, ein leidenschaftlicher Fan des HB Weser, wirft Sonntag für Sonntag während des Gottesdienstes Geld in den Klingelbeutel, damit sein dem Abstieg geweihter Lieblingsverein in der Bundesliga bleibt. Am Ende ist das Taschengeld futsch und der HB Weser abgeschlagen Tabellenletzter. Das Schicksal nimmt eine unerwartete Wendung, als ein von Gott gesandter Außerirdischer namens Perl neben Hansi auf der Kirchenbank Platz nimmt.

Mayr weiß: Um die Dinge so gerade zu rücken, dass der HB Weser wieder mit Mannschaften wie RW München, FC-89-Dortmund und Vorwärts Leipzig 50 mithalten kann, bedarf es übernatürlicher Kräfte. „Die kaufen ja mit ihrem Geld den kleinen Vereinen die besten Spieler weg. Hauptsache, die schießen keine Tore mehr gegen sie“, sagt Mayr. „Damals haben die Bayern Werder alles weggekauft.“

Aha, aus dem Schriftsteller spricht also eine verletzte Fußballseele, könnte man meinen. Doch nicht nur deshalb ist Mayr an einem fairen Wettbewerb unter den Vereinen gelegen. Er habe viel zu dem Thema recherchiert und sei auf viele widerliche Begebenheiten gestoßen, berichtet er. Als Beispiel nennt er Spielerberater, die geduldete Jugendliche in Vereinen unterbringen, in denen der Nachwuchs von der großen Fußballkarriere träumt. „Wenn es nicht klappt, werden die Jungs wieder zurückgeschickt.“ Und dass Spieler nur für den Verein auflaufen, der ihnen das meiste Geld zahlt, geht Mayr ebenfalls gegen den Strich.

In seinem Roman zeigt es der HB Weser den Großkopferten des Geschäfts. Mit Unterstützung Perls fertigen sie die Rot-Weißen und Schwarz-Gelben nacheinander mit jeweils 8:0 ab, auch andere Vereine wie der FC Wolfsburg müssen in dieser Höhe die Segel streichen. Die generischen Stürmer schießen gegen unsichtbare Mauern, von denen die Kugel ins eigene Tor prallt. Dann wiederum gelangen Bälle auf unerklärlichen Flugbahnen ins Netz des Kontrahenten.

Solche Erfolge sind ganz nützlich, „um diese reichen Vereine von ihrem hohen Ross runterzuholen“, wie es an einer Stelle des Buches heißt. Ein Herz hat Perl (also eigentlich Mayr) für die Mannschaft von Schwarz-Weiß Paderborn, die das Stadion am Osterdeich nach einer 0:2-Niederlage erhobenen Hauptes verlassen darf.

Mit 18 Punkten aus sechs Spielen und einem Torverhältnis, das seinesgleichen sucht, schieben sich die Bremer in der Tabelle noch auf Platz acht vor. Die Verhältnisse sind derart umgeschlagen, dass sich ein Münchener Scout beklagt: „Wir wollen lediglich erreichen, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, und das ist momentan nicht der Fall.“

Die Gedemütigten, wie Mayr sie nennt, wollen das nicht auf sich sitzen lassen und bedrohen einen Spieler und dessen Freundin, um hinter das Geheimnis des plötzlichen grün-weißen Erfolgs zu kommen. Vergebens. Auch die Bestechung des Küchenpersonals, das ein Medikament in das Essen von fünf Bremer Leistungsträgern mischen soll, bewirkt nichts. Denn Perl greift nicht nur auf dem Stadionrasen ein...

Er habe den Roman seinen fußballbegeisterten Enkeln gewidmet, schreibt Mayr. Möglicherweise beginnt die Geschichte deshalb wie ein Kinderbuch, das sich aber mehr und mehr zu einem Thriller entwickelt, immer auch an der Grenze zum Kitsch. Gewidmet sei das Werk „auch allen, die dem gegenwärtigen Fußballgeschäft berechtigterweise kritisch gegenüberstehen und dennoch den Fußballsport lieben.“

Romantiker wie sie kommen in dem Roman auf ihre Kosten – erst recht, als sich eine bahnbrechende Reform abzeichnet: Alle Spieler der Bundesliga dürfen drei Jahre lang ihren Verein nicht wechseln und maximal 180 000 Euro pro Jahr verdienen. Damit bleiben Millionen Euro übrig. Sie fließen in einen Fond, der für die Sporthilfe gedacht ist und den bislang finanziell schwachen Vereinen helfen soll. Ob da alle mitmachen?

Aus rechtlichen Gründen durfte Mayr keine real existierenden Namen verwenden. Er habe sich vorher bei seinem Anwalt informiert und erfahren: „Ich müsste von allen vorkommenden Leuten die Einwilligung haben. Sonst könnten sie das Projekt sofort stoppen, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen.“ 60 bis 70 neue Namen habe er sich ausdenken müssen. Doch wer im Einzelnen gemeint ist, wenn der Bremer Bittenseel einen Pass spielt oder der Ball hinter München-Keeper Neussig einschlägt, wissen nicht nur die eingefleischten Fußballfans.

Mayr selbst ist nach eigener Auskunft zwar bekennender Werder-Sympathisant, aber kein Stadion-Gänger. Er verfolge alle Spiele am Fernseher. „Ich war 2004 am Flughafen, als Werder Meister wurde und aus München zurückkam. Aber wenn 15 000 Menschen, die nicht singen können, versuchen zu singen, und ich über leere Bierflaschen steigen muss, ist das nicht mein Ding.“

Information: „Das Märchen vom sauberen Fußball“ ist im Verlag DeBehr erschienen und für 11,95 Euro erhältlich; ISBN: 9783987271007