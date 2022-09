Der Computer beißt nicht: IT-Treff für Senioren

Von: Gregor Hühne

Teilen

Fit im Netz: Manfred Freymuth (stehend, rechts) zeigt den neugierigen Senioren den Umgang mit Computern und Smartphones. © Gregor Hühne

Bildbearbeitung, Outlook und Excel: Die Bürgerstiftung Stuhr bietet Senioren seit rund zehn Jahren zweimal in der Woche im Gut Varrel einen Computer-Treff. Während Corona gingen die Besucherzahlen zurück. Grund genug, um für das Angebot und die Teilhabe-Möglichkeiten durch PCs zu werden.

Stuhr – „Ich komme gerne hierher!“, sprudelt es aus Evelin Baxmann heraus. Die 75-jährige Rentnerin aus Stuhr besucht seit Jahren regelmäßig die Computer-Treffs für Senioren auf dem Gut Varrel. Dort lerne sie jedes Mal etwas Neues. An diesem Tag findet sie beispielsweise im Internet eine Wiederholung einer Talkshow in der NDR-Mediathek. „Ich bin froh, dass ich den Umgang damit gelernt habe“, sagt die Seniorin und zeigt auf den Laptop vor ihr.

Am Montag stellte Daniela Gräf das Computer-Lehrangebot für Senioren zusammen mit den Leitern Manfred Freymuth (Montags-Treff) und Hartmut Breitmeyer (Mittwochs-Treff) vor. Daniela Gräf ist Leiterin des Mehr-Generationen-Hauses Stuhr-Brinkum und vertrat die Bürgerstiftung Stuhr, die wiederum Trägerin der PC-Treffs ist. „Corona reißt überall seine Lücken“, sagt sie. Nach den Einschränkungen durch die Pandemie habe es „einen gewissen Schwund gegeben“, bestätigt auch Hartmut Breitmeyer. Nun wollen sie „den Leuten zeigen, was es hier tolles gibt“ und die Treffs speziell für Senioren wieder bekannter machen.

Die Mittwochs-Termine habe „noch Kapazitäten nach oben“, so IT-Experte Hartmut Breitmeyer. „Nach Corona läuft das schleppend an.“ Einige Senioren, die früher oft zum Gut Varrel kamen, hätten immer noch Angst vor Ansteckungen und wollten deswegen nicht wieder unter Leute gehen.

Der Treff am Montag dagegen sei sehr gut besucht. Eine von ihnen ist Evelin Baxmann. Sie hat vor rund elf Jahren das erste Mal den Treff besucht und damals das erste Mal Berührung mit einem Computer gehabt. In der Zwischenzeit habe sie eine Menge gelernt. Dabei ist ihr Laptop nicht mehr der Neuste und habe nur „Windows 10“, beklagt sie. „Mein PC ist langsamer als ich!“ Doch das reicht, um Programmen wie Facetime und WhatsApp zu verwenden. Darüber bleibt sie mit ihren Freunden und der Familie in Kontakt. Die eigenen Kinder und Enkel wohnten nämlich zu weit weg. Zu Hause könne sie daher niemanden PC-Fragen stellen, „aber hier sind viele kluge Leute“, sagt Evelin Baxmann. Wenn sie eines Tages nicht mehr laufen könne, könnte sie sich mit dem Computer die Zeit vertreiben.

Zu den Treffs ist jeder willkommen auch ohne Anmeldung, betont Daniela Gräf. Dazu wirbt sie mit Kaffee und Gebäck. Die Veranstalter nehmen drei Euro pro Termin und Person. Und das Equipment sollte vorhanden sein: sprich ein Laptop. Wer kein eigenes Gerät hat, könnte vorübergehend ein Gastgerät erhalten, wenn er sich vorher meldet. Ersatzgeräte gebe es sonst keine vor Ort.

Wichtig sei zudem die soziale Komponente. Freundschaften seien entstanden unter denen, die regelmäßig erscheinen. Nach dem Treff werde Geschmack.

Ein Ziel der Treffs sei es, den Senioren die „Furcht vor den Geräten zu nehmen“, so Daniela Gräf. Denn: „Wenn man wenig Ahnung hat, dann hat man Angst das Internet zu löschen.“ Doch „der PC beißt nicht“, ergänzt Manfred Freymuth. Diese Hürde gilt es aber zu überwinden. Dann ließen sich die Teilnehmer leichter auf die Technik ein, die dann Vorteile bieten und mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Die Themen, die Manfred Freymuth (66) behandelt, reichen von Bildverarbeitung, über Outlook, Word- und Excel-Bearbeitung. Er leitet die Computer-Treffs seit Juli. Nicht jeder könne Gelerntes auch gut lehren, so Hartmut Breitmeyer. Deshalb habe es in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben, wenn beispielsweise sehr junge Leute die Treffs leiteten.

Dass es nie zu spät ist, sich mit den Themen Computer und Smartphones zu beschäftigen, beweist Hartmut Breitmeyer. Der 70-Jährige aus Ganderkesee habe im Jahr 2010 seinen Bachelor in Informatik gemacht. Nötig sei das für ihn nicht gewesen, sagt er, doch er habe es sich selbst beweisen wollen.

Informationen Die Computertreffs für Senioren sind montags von 11 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 12 Uhr auf dem Gut Varrel. Wem das zu weit ist, der hat die Möglichkeit, den Mittwochs-Treff im Lohmannhaus in Brinkum von 9.30 bis 11 Uhr zu besuchen. Weitere Infos unter: www.ct-varrel.de