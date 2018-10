KGS Brinkum gründet Klassenräte im kompletten fünften Jahrgang

Stuhr - Von Janna Silinger. Annika Reiners eröffnet die Schulstunde in der Klasse R5b mit einer Geschichte. Es geht darin um die Tiere im Wald. Sie alle gehorchen ausschließlich dem Löwen.

Doch als dieser eines Tages den Umgang zwischen den verschiedenen Arten verbietet, nur noch die Affen mit den Affen und die Vögel mit den Vögeln spielen dürfen, beschließen ein paar mutige Tiere, dass die Alleinherrschaft des Löwen ein Ende haben muss. Sie bilden den Rat der Tiere.

Und im fünften Jahrgang der KGS Stuhr-Brinkum soll etwas Ähnliches passieren: Seit den Herbstferien ziehen die Schulsozialpädagogen durch die Klassen und führen Klassenräte ein. Dadurch sollen die Schüler befähigt werden, in der Gruppe zielgerichtet Diskussionen zu führen und so zu lernen, gemeinsam Pläne zu schmieden, Konflikte zu lösen und Lob auszusprechen, wie die Schulsozialpädagogin Annika Reiners berichtet. Im vergangenen Jahr sei bei der Gesamtkonferenz der Schule beschlossen worden, dieses Modell flächendeckend zu nutzen.

In einigen Klassen gebe es bereits Räte, in anderen müsse das nachgeholt werden. Reiners hat sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen Stefanie von Bargen und Ariane Vollmer nun die fünften Klassen vorgenommen. „Wenn die einmal wissen, wie das geht, können die Schüler das in den höheren Jahrgängen dann selbstständig machen beziehungsweise weiterführen“, erklärt sie.

Vier Ämter werden gewählt

Zu einem Klassenrat, das vermittelt Reiners den Schülern auch anhand der Geschichte, gehören unter anderem vier Ämtern, die demokratisch gewählt werden: Der Vorsitzende, der die Sitzungen leitet, zum Beispiel abstimmen lässt und zusammenfasst. Der Zeitwächter, der mit den Lehrern bespricht, wie lang die Sitzungen dauern dürfen und dafür sorgt, dass die Absprachen eingehalten werden. Der Regelwächter, der mit roter und gelber Karte darauf achtet, dass sich beispielsweise die Schüler nicht gegenseitig ins Wort fallen. Und der Redelistenführer, der mit Stift und Block festhält, wer wann dran kommt.

Neben der Konfliktlösung soll die Einführung eines Klassenrates auch dem Demokratieverständnis der jungen Menschen dienen. Sie halten den Klassenrat selbst ab, die Lehrkraft ist lediglich ein Ratsmitglied, wie alle anderen auch.

„Außerdem schult so etwas diverse soziale Kompetenzen“, ist sich Reiners sicher. Sie spielt damit auf das freie Sprechen – auch vor vielen Mitschülern und der Lehrkraft – und die Fähigkeit, Argumente sachlich und schlüssig darzulegen, an.

Konflikte in der Gruppe lösen

Erfahrungen mit dieser Art von Modell haben gezeigt, dass die Schüler zunächst auch kleinere Streitigkeiten untereinander häufig im Rat klären möchten. Sie wollen offenbar die Möglichkeit nutzen, kontrolliert zu kommunizieren und Konflikte in der Gruppe zu lösen. Mit der Zeit legt sich das jedoch. „Oder wollte ihr, dass es alle gemeinsam besprechen, wenn ihr euch mit eurem besten Freund streitet?“, fragt die Sozialpädagogin.

Das verneinen die Schüler. Einige berichten davon, dass sie in der Grundschule schon Erfahrung mit einem Klassenrat gesammelt haben. Dort wurden aber eher Themen besprochen, wie das Ziel des nächsten Wandertags oder die Beteiligung am Weihnachtsmarkt.

Und das ist auch Sinn der Sache, meint Reiners. Bei kleineren Konflikten seien die Streitschlichter Ansprechpartner. Der Rat habe eher eine offizielle Funktion. Er diene dem Gemeinwohl in der Klasse und vermittle den Schülern das wichtige Gefühl, zu partizipieren, mitentscheiden zu können und Einfluss auf ihren schulischen Alltag zu haben.