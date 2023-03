Demokratie-Unterricht für Erwachsene

Von: Horst Meyer

Eine Demokratie-Unterrichtsstunde gibt Tarja Meyerholz im Mehrgenerationenhaus. © Horst Meyer

Lehrerin Tarja Meyerholz setzt auf „Herz statt Hetze“

Stuhr – Eine Unterrichtsstunde par excellence erlebten die Teilnehmer des Demokratie-Labors im Mehrgenerationenhaus Brinkum. Waren zunächst schon Daniela Gräf und Holger Zindler als Veranstalter über die Verdoppelung der Teilnehmerzahl im Vergleich zur ersten Veranstaltung begeistert, übertrug sich diese Begeisterung auch auf alle Anwesenden. Maßgeblichen Anteil daran hatte Tarja Meyerholz, eine 26-jährige Lehrerin an einer Oberschule in Bremerhaven, die auch Vorträge an der Uni Bremen hält.

Sie gestaltete ihren Vortrag in Form einer Unterrichtsstunde und nahm dabei alle Teilnehmer mit, für die der letzte Politikunterricht wahrscheinlich vor rund 50 Jahren stattfand. Als sie sich zum Abschluss dafür entschuldigte, überzogen zu haben, entgegnete eine Teilnehmerin unter Applaus aller: „Sie haben uns keine Zeit gestohlen, Sie haben uns beschenkt!“

Ihren „Unterricht“ begann sie mit der Zahl 45,3 Prozent und wollte wissen, was diese Zahl wohl aussagt. Nach Antworten wie „Wahlbeteiligung“ oder „Menschen, denen Demokratie wichtig ist“ löste sie auf. Es handelt sich dabei laut UN um die Anzahl der Weltbevölkerung, die in demokratischen Staaten lebt. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt demnach in autokratischen oder diktatorisch regierten Ländern. Beim näheren Betrachten ergab sich dann aber auch, dass selbst der Begriff Demokratie unterschiedlich definiert wird.

Was heißt „Demokratie“?

Zu Beginn hatte Meyerholz jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer gebeten, drei Begriffe auf einen Zettel zu schreiben, die ihnen im Zusammenhang mit Demokratie spontan einfallen. Sie war überzeugt, den Großteil der notierten Begriffe auch in ihrem Vortrag anzusprechen. Was nicht angesprochen wurde, wollte sie anschließend besprechen. Um es vorwegzunehmen: Es blieb nichts offen. Egal ob Gewaltenteilung, Rechtsstaatsprinzip, Verfassung oder Pluralismus, alles wurde von ihr erläutert und teilweise auch schon während des Vortrags rege mit den Zuhörern diskutiert. Sie brach dabei auch eine Lanze für die junge Generation, indem sie feststellte, dass ihre Schüler im Alter von 15 Jahren und darüber, sich in einem Maß für Politik interessieren, wie sie es aus ihrer eigenen Schulzeit nicht kannte. Dabei ist sie gerade einmal zehn Jahre älter. „Da entwickelt sich gerade eine kluge Generation, die mir Mut macht“, stellte sie fest.

Menschenrechte, Demokratiequalität, Schutz von Minderheiten und die Stellung der Medien waren weitere Schwerpunkte ihres Vortrags. Durch politischen Rechtsruck sieht sie die Qualität der Demokratie selbst in „gestandenen Demokratien wie beispielsweise Frankreich stark gesunken“. Tarja Meyerholz stellte fest, dass sie persönlich nur die Staatsform der Demokratie kennengelernt hat. Ihr ist es wichtig, das nicht als Selbstverständlichkeit wahrzunehmen. Demokratie muss sich immer wieder hinterfragen und gegebenenfalls auch neu justieren.

Zwischen Fake und Fakt

Auch Gefahren für die Demokratie sprach sie an. Ganz vorne dabei die Digitalisierung und die Medien. Der Zugang zu Informationen hat sich laut Meyerholz stark verändert. Die Massenmedien bezeichnet sie als Fluch und Segen zugleich. Es sei noch nie so einfach gewesen, seine Meinung zu äußern. Man müsse aber auch mit den Informationen umgehen können. Populisten nutzen diese Medien, um auf komplexe gesellschaftliche Fragen vermeintlich einfache Antworten zu geben. Dem Einzelnen falle es oftmals schwer, zwischen Fake und Fakt zu unterscheiden. Bildung macht nach ihrer Überzeugung Demokratie aus.

Sie propagiert die wehrhafte Demokratie als Ziel und fordert jeden auf, sich antidemokratischen Entwicklungen entgegen zu stellen. „Herz statt Hetze“ ist dabei ihr Grundmotto. Damit trifft sie auch in Brinkum auf breite Zustimmung. Daniela Gräf schöpfte aus der Veranstaltung erneut Anregungen für weitere Veranstaltungen im Demokratie-Labor.