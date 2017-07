Demografische Krise statt Wandel

Brinkum - Hohen Besuch hat Jürgen Timm von den Freien Demokraten Stuhr zum Beginn ihres Bundestagswahlkampfes am Dienstagabend im Hotel Bremer Tor begrüßt: Zu Gast war der FDP-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Christian Dürr. Und so ging es dann auch hauptsächlich um bundespolitische Anliegen der Partei.

Was die Digitalisierung betreffe, sei die Bundesrepublik beim Glasfaserausbau im hinteren Drittel. „Deutschland verschläft die Gründerphase“, sagte Dürr.

Große Herausforderungen stelle der demografische Wandel an das Land. Es würden händeringend qualifizierte Fachkräfte gesucht – vergeblich. Es gebe hierzulande keinen demokratischen Wandel, sondern eine demografische Krise. Ein weiteres Thema, auf das Dürr einging, war die innere Sicherheit. Dürr forderte, die Europol auszubauen, um die Vernetzung zu erhöhen. Dabei habe die große Koalition jämmerlich versagt. Es sei nicht zu verstehen, dass man nicht in der Lage sei, die 400 bis 500 Gefährder, die es in der Bundesrepublik gebe, zu überwachen. Er glaube nicht, dass ein verschärftes Einwanderungsgesetz in der Lage sei, die Szene positiv zu beeinflussen.

Alexander Carapinha Hesse, der ebenfalls für den Bundestag für den Wahlkreis Diepholz-Nienburg Nord kandidiert, beklagte den Vorstoß der Regierung, das Waffengesetz zu verschärfen. 97,5 Prozent der Übergriffe würden mit illegalen Waffen passieren. Die legalen Waffen der Schützen und Jäger spielten dabei keine Rolle. Er betonte, wie wichtig es sei, dass der Bundestag nach der Wahl wieder eine liberale Stimme habe.

Der Vorsitzende der Stuhrer Liberalen, Jan-Alfred Meyer Diekena, berichtete aus Gesprächen mit Bürgern, dass die Freien Demokraten bei der Bevölkerung derzeit gut ankämen.

Vor der Sitzung im Bremer Tor hatten die Politiker zwei Stuhrer Firmen besucht. In Brinkum-Nord waren die Liberalen beim Kfz-Teile-Händler Springer zu Gast. Zum Besuch bei der Spielstätte der Schmidt-Gruppe in Groß Mackenstedt beklagte Dürr die Auswirkungen der Änderungen im Spielstättengesetz, die seiner Meinung nach zu Massenentlassungen im Bundesland Niedersachsen führen würden. - bos