„Besser“ will Informationsfreiheitssatzung

Stuhr - Die „Besser“-Fraktion möchte, das Stuhrer leichter an Informationen darüber kommen, was die Verwaltung so tut und lässt. Sie hat gestern den Erlass einer Informationsfreiheitssatzung für die Gemeinde beantragt.

Joachim Döpkens, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, führt in der Begründung des Antrags aus: „Demokratie erfordert Transparenz und Kontrolle. Das Handeln der öffentlichen Verwaltung sollte auch für die Bürger der Gemeinde Stuhr prinzipiell offen zugänglich sein.“

In den meisten Bundesländern regeln Gesetze auf Landesebene den freien Zugang zu Informationen. Nicht so in Niedersachsen. Dort gibt es keinen „Jedermann-Informationsanspruch“ gegen kommunale Behörden. Zwar gab es bereits Bemühungen seitens der Politik dies zu ändern, diese haben bisher aber nicht gefruchtet. Ein entsprechender Gesetzentwurf hat laut Döpkens für die Politiker in Niedersachsen auch keine Priorität. „Dies wurde uns von den Landtagsabgeordneten des Wahlkreises 41 (Syke) auf Nachfrage bestätigt.“

In Bundesländern ohne Informationsfreiheitsgesetz – neben Niedersachsen seien das Bayern und Sachsen – gibt es bereits vielerorts kommunale Initiativen, um die Lücke im Informationsfreiheitsgesetz zumindest auf kommunaler Ebene zu schließen. „In Bayern wurden schon in annähernd 100 Kommunen kommunale Informationsfreiheitssatzungen erlassen. Auch in Niedersachsen entschließen sich immer mehr Kommunen, ihre Verwaltung mit einem zeitgemäßen Informationsfreiheitsrecht zu modernisieren“, berichtet Döpkens.

Wo Transparenz und Bürgernähe in der Verwaltung fehlten, bestehe ein Demokratiedefizit. Dieses gelte es zu beseitigen. Demokratie bedeute nicht nur, an Wahlen teilnehmen zu können. Es umfasse auch die Möglichkeit eines jeden Bürgers, sich unmittelbar ein Bild von konkreten Verwaltungsvorgängen zu machen – sei es in Form von Akteneinsicht oder der Möglichkeit, Kopien relevanter Dokumente zu bekommen.

Eine gesicherte Informationsbasis ist laut Joachim Döpkens Voraussetzung für die Meinungsbildung. Eine aktive Bürgergesellschaft setze das Interesse und Engagement der Einwohner voraus – Engagement könne allerdings nur auf der Basis umfassender Informationen gedeihen.

