Philosophiergruppe des MGH will Begriffe auf den Punkt bringen

Brinkum - Von Andreas Hapke. Wer Mitglied in der Philosophiergruppe des Brinkumer Mehrgenerationenhaus ist, muss Geduld mitbringen. Denn mitunter kann es ein Weilchen dauern, bis er oder sie mit seinem Beitrag an der Reihe ist. Dazwischenrufen gilt nicht. So wollen es die Regeln des sogenannten Sokratischen Gesprächs, nach denen die Gruppe ihre Treffen gestaltet.

Aber was ist eigentlich Geduld? Diesen und einige andere Begriffe haben die Mitglieder bereits definiert. Unter anderem kamen sie zu dem Schluss, dass Geduld ein aktiver Prozess sei, um innerhalb eines Zeitraums ein Ziel zu erreichen. Sie sei eine Tugend, die man üben und erlernen könne (komplette Definition siehe Info-Kasten).

Genau darum geht es den Philosophen: eine präzise Beschreibung von Begriffen zu entwickeln, fernab von Wörterbüchern wie dem Duden.

Im ersten Schritt verfasst jeder Teilnehmer einen Essay mit persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen zu dem vorab gewählten Ausdruck, etwa „Freude“. Jede Geschichte wird einzeln abgearbeitet. Welche Eigenschaften von „Freude“ enthält die jeweilige Erzählung? Die Teilnehmer formulieren Sätze wie „Freude überträgt sich auf andere“ oder „Freude ist ansteckend“. Diese Merkmale schaffen es nur auf das Flipchart, wenn alle Philosophen zugestimmt haben. „Unser Ziel ist, Begriffe auf den Punkt zu bringen. Deshalb benötigen wir Einstimmigkeit“, sagt Hans Warneke.

„Damit machen wir uns das Leben schwer“

Sind alle Erzählungen gehört und bearbeitet, zerschneiden die Teilnehmer die Flipchart-Blätter in die einzelnen Eigenschaften, legen Gleichartiges zusammen und finden dafür Überschriften. „Freude ist ansteckend“ und „Freude überträgt sich auf andere“ heißt in beiden Fällen: „Freude kann geteilt werden.“ Nur Überschriften, die immer notwendig sind, bleiben im Pool. Daraus entwickeln die Philosophen ihre Definition. „Am Ende müssen in der Definition allgemeingültige Sätze stehen. Damit machen wir uns das Leben schwer“, sagt Manfred Horstmann.

„Alles wurzelt im Konkreten“, nennt MGH-Leiterin Daniela Gräf die Vorgehensweise, Merkmale aus Erzählungen zu gewinnen. Die Geschichten selbst bleiben unter Verschluss. Horstmann: „Das ist intim und verlässt diesen Raum nicht“. „Vertrauen“, fügt Sylvia Vüllgraf hinzu, sei ein großes Thema in der Gruppe. Entstanden ist sie aus einem Debattierclub, den Daniela Gräf ins Leben gerufen hatte. Doch die Teilnehmer stießen schnell an ihre Grenzen. „Wir wollten philosophieren, wussten aber nicht wie“, erzählt Hans Warneke.

Nach den Regeln des Sokratischen Gesprächs

Da kam das Sokratische Gespräch ins Spiel. Ingrid Hundrieser vermittelte dieses Konzept in einem MGH-Kurs und passte es den Bedürfnissen der Teilnehmer an. Dabei brachte sie ihr Wissen aus ihrer Tätigkeit an der Uni und in der Erwachsenenbildung in Bremen ein. Fragen stellen, in klaren Sätzen sprechen, sich kurz fassen, genau zuhören, sich in Geduld üben – das sind einige Regeln des Sokratischen Gesprächs. „Das war schwer, und nach dem Kurs mussten wir tief durchatmen. Aber wir haben uns gesagt: Wir versuchen das als Gruppe“, erinnert sich Gräf.

Die Teilnehmer verbindet die Neugier, die Offenheit und das Bedürfnis, in die Tiefe zu gehen. „Jeder hat etwas zu sagen“, hat Annegret Frederking festgestellt. „Mitdenken, abwägen, streiten, Spaß haben“ – so empfindet Sylvia Vüllgraf das Philosophieren.

Zuhören, ausreden lassen und Fairness

Weil es oft schwierig ist, sich mit seinem Beitrag zurückzuhalten, bestimmen die Teilnehmer zu Beginn eines jeden Treffens einen Moderator. „Wir reden immer noch dazwischen, aber wir lernen“, sagt Annegret Frederking. „Zuhören und andere ausreden lassen, das hilft uns auch in anderen Lebenssituationen.“ Laut Horstmann herrscht bei den Treffen eine „unheimliche Fairness. Trotz aller analytischer Bemühungen sind wir immer konsensbereit“. Am Ende eines jeden Abends gibt es ein Metagespräch, in dem jeder erzählen kann, wie er das Treffen empfunden hat.

„Pro Abend schaffen wir eine Geschichte“, sagt Horst Seemann. Nach der Aufnahme zweier neuer Mitglieder dürfte es also künftig acht Wochen dauern, bis alle Erzählungen gehört und berücksichtigt sind. Bis die Definition steht, vergehen noch einmal zwei Wochen. „Aber dann ist da mehr drin, als wir uns jemals vorgestellt hatten“, sagt Warneke. Kollege Seemann findet, dass das Ergebnis „eigentlich egal“ sei. „Wichtig ist, dass wir aufeinander zugehen.“ Der Weg sei das Ziel, fügt Annegret Frederking hinzu. Mutet auch philosophisch an.