Decathlon-Streit: Stuhr zieht vors Bundesverwaltungsgericht

Von: Andreas Hapke

In die nächste Runde geht der Streit über die Ansiedlung des Sportfachmarkts Decathlon. © Rainer Jysch

Die Gemeinde Stuhr hat gegen beide Urteile des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zur Decathlon-Ansiedlung Rechtsmittel beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt. Das OVG hatte den Bebauungsplan für unwirksam erklärt, die Baugenehmigung hätte laut Gericht nicht erteilt werden dürfen.

Stuhr – Die Gemeinde Stuhr bemüht in Sachen Decathlon die höchste Instanz bei Streitigkeiten im Verwaltungsrecht: Sie ist vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gezogen. Dies hat Bürgermeister Stephan Korte auf Nachfrage der Kreiszeitung bestätigt. Seiner Auskunft nach argumentiert das Rathaus gegen die beiden Urteile des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg (OVG) aus dem Februar dieses Jahres mit dem Grundgesetz und dem Baugesetzbuch.

Gericht sieht Verstoß gegen Landesraumordnungsprogramm

Das OVG hatte den Stuhrer Bebauungsplan (B-Plan) zur Errichtung eines Sportfachmarkts in Brinkum-Nord für unwirksam erklärt. In einem abgetrennten Verfahren kam das Gericht zu dem Schluss, dass auch die Baugenehmigung für den Sportfachmarkt nicht hätte erteilt werden dürfen (wir berichteten).

Die Unwirksamkeit des B-Plans hatte das Gericht in einem von der Stadt Delmenhorst angestrengten Normenkontrollverfahren festgestellt. Neben einem Formfehler führte das OVG einen Verstoß gegen das Landesraumordnungsprogramm an. Zentrenrelevante Sortimente wie Sportbekleidung dürfen demnach nicht an außerhalb gelegenen Standorten, in diesem Fall also im Gewerbegebiet Brinkum-Nord, angesiedelt werden.

Um das doch zu ermöglichen, hatte Stuhr Sportbekleidung als zentrenrelevant ausgeschlossen. Das Gericht sieht darin einen Verstoß gegen das sogenannte Integrationsgebot. „Wir finden, dass dies inhaltlich falsch ist“, sagt Korte. Das Gebot solle schließlich den Einzelhandel vor Ort schützen. „Es ist verwunderlich, dass dieses Urteil Delmenhorst zum Vorteil gereicht, obwohl die Stadt nicht das Schutzziel ist.“ Anders formuliert: Der B-Plan verstößt gegen ein Recht, das Delmenhorst nicht betrifft.

Stuhr pocht auf kommunale Selbstverwaltung

„Nach dem Weggang von Burdenski haben wir kein Sportfachgeschäft mehr im Ortskern Brinkum. Und wir haben auch gar keinen Platz, einen Sportfachmarkt da zu bauen“, sagt Korte und fügt hinzu: „Es ist unsere Planung, dass wir da, wo Platz ist, einen solchen Markt vorsehen.“

Weil Stuhr in diesem Punkt nicht frei entscheiden könne, sehe sich die Gemeinde in ihrer kommunalen Selbstverwaltung verletzt, begründet der Bürgermeister. Sie argumentiert mit Paragraf 28, Absatz 2 des Grundgesetzes. Darin heißt es: „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.“

Gegen das Urteil im Normenkontrollverfahren hatte das OVG keine Revision zugelassen, weshalb die Gemeinde in Leipzig Beschwerde gegen die Nichtzulassung eingereicht hat. Anders sieht es in dem Urteil zur Baugenehmigung aus, wonach Decathlon nicht hätte entstehen dürfen. In diesem Punkt hat Lüneburg eine Revision erlaubt und Stuhr auch dieses Rechtsmittel eingelegt.

Stuhr argumentiert mit Baugesetzbuch

Da der aktuelle B-Plan unwirksam ist, hat sich das Gericht einen früheren, wirksamen B-Plan angesehen. Und kommt in seinem Urteil zu dem Schluss, dass dieser die Genehmigung für den Bau eines Sportfachmarkts nicht hergibt. Dieser Begründung kann die Gemeinde laut Korte nicht folgen. „Ein B-Plan, der offenkundig keine Relevanz mehr hat, soll Relevanz haben für das, was geplant ist“, wundert sich der Bürgermeister.

Aus Sicht der Verwaltung gilt der alte Plan nicht. „Wir sagen: Der war schon längst überholt“, so Korte. Und da in dieser Argumentation kein B-Plan für Decathlon greift, sieht die Gemeinde Paragraf 34 des Baugesetzbuches als Grundlage. Dort steht in Absatz 1: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“ In Brinkum befindet sich Decathlon zwischen einem Baumarkt sowie einem Markt für Teppiche, Wohntextilien und Deko. Es dürften „keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein“, heißt es in Paragraf 34 weiter.

Nachbarschaftsstreit seit mehr als vier Jahren

Den von Delmenhorst befürchteten Kaufkraftfabzug in Richtung Brinkum-Nord hatte neben dem OVG schon das Verwaltungsgericht in Hannover als nicht schwerwiegend eingestuft. In Hannover hatte Delmenhorst gegen die Baugenehmigung geklagt und verloren. Abschließend stellt Korte fest: „Wir haben die Planungshoheit. Und wenn Delmenhorst daraus keine Nachteile entstehen, dann finde ich das nicht hinnehmbar, dass die uns verklagen.“

Der Nachbarschaftsstreit über die Decathlon-Ansiedlung beschäftigt die Gerichte seit mehr als vier Jahren.