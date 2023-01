Das jüngste Jazzfest aller Zeiten geht in Stuhr über die Bühne

Von: Andreas Hapke

Teilen

Trompeter und Namensgeber von claasue4: Claas Ueberschär. © Steven Haberland

Das 23. Jazzfest dürfte vom 26. bis 29. Januar wieder Besucher aus ganz Norddeutschland nach Stuhr locken. Während der Freitag und der Samstag im Zeichen der Profis stehen, zeigen am Donnerstag und Sonntag Ensembles der Kreismusikschule im Ratssaal ihr Können.

Stuhr – Es war eine der wenigen Veranstaltungen, die 2022 nicht der Pandemie zum Opfer fielen: das Jazzfest Stuhr. Allerdings wurde es in den Mai verlegt und ist eigentlich „noch gar nicht so lange her“, findet Nicole Sprich vom Team Stuhr Kultur. In diesem Jahr hat es wieder seinen angestammten Platz im Terminkalender: Die 23. Auflage des Jazzfests geht von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Januar, im Ratssaal über die Bühne.

Das Nischenfestival dürfte wieder Besucher aus ganz Norddeutschland anziehen. Dass Gäste aus Hamburg und Hannover anreisen, also aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern, komme vor, sagt Organisator Jens Schöwing. Das Fest habe seinen Platz im Kalender der Jazzfans.

Nicole Sprich nennt das Programm einen bewährten Mix „aus Profi- und Hobbymusikern, die sich gegenseitig inspirieren“. Den Profis gehört die Bühne an den mittleren beiden Tagen. „Von den Künstlern her ist es das jüngste Jazzfest aller Zeiten“, sagt Schöwing.

Sie bringen elektronische Klangfarben nach Stuhr: die Mitglieder der Band KLAUD. © mirko polo

Für Freitag etwa hat er zwei Bands engagiert, die dem Dunstkreis der Bremer Hochschule für Künste entspringen – aktuelle Studenten und solche, die ihren Abschluss schon gemacht haben. Los geht es um 20 Uhr mit dem Chris Olesch/Eric Konertz Duo aus Hamburg. Vor allem Posaunist Konertz hat es Schöwing angetan. „Der spielt schon alles an großen Konzerten, die man sich vorstellen kann.“ Unter anderem habe er seine Einsätze in der Bigband des Norddeutschen Rundfunks. Partner Olesch spielt das Vibrafon. Über dieses Duo sei ihm „so viel Gutes zugetragen worden, dass wir die einfach holen mussten“, sagt Schöwing. Ihre Eigenkompositionen bestehen laut Mitteilung aus groovigen Passagen und freien Elementen.

Es folgen Close to Home – ein Quintett, das ein Programm aus Kompositionen des 2021 verstorbenen amerikanischen Pianisten Lyle Mays zusammengestellt hat. Mays hatte unter anderem in der bekannten Pat Metheny Band gespielt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Am Piano sitzt mit Moritz Schöwing der Sohn des Organisators. Die junge Combo zeichne sich unter anderem durch „farbenreiche Klanglandschaften und anspruchsvolle Rhythmik“ aus, heißt es in der Mitteilung.

Zwei Bands bestreiten den Samstagabend

Den Samstag bestreiten ab 20 Uhr zwei Bands, die „beruflich bereits im Leben stehen“, sagt Schöwing. In der Besetzung Trompete, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug tritt claasue4 auf. Der Name der Hamburger Formation geht auf den Trompeter Claas Ueberschär zurück, den Schöwing mit 22 Jahren in seiner ersten Band in Zeven kennengelernt und als schüchtern erlebt hatte. „Da war er 14 und hat drei Jahre keinen Ton gesagt“, erinnert sich Schöwing. Heute rede Ueberschär schon mal vier Worte. Neben anspruchsvollen Kompositionen hat die Band laut Mitteilung auch „Freude an der Einfachheit mancher Melodien“.

„Besonders stolz“ ist Schöwing auf die Verpflichtung von KLAUD, der Band des E-Gitarristen Hanno Busch. „Immer, wenn innovativ Gitarre gespielt wird, landet man bei Hanno Busch“, erklärt Schöwing. Busch habe schon für die Begleitband der Stefan-Raab-Show und Jan Delay gespielt. Eigentlich habe er Buschs Trio angefragt und dann erfahren, dass der Musiker ein neues Projekt am Start habe. Es ist 2022 entstanden und will eine „kontinuierlich arbeitende Band“ hervorbringen, die „musikalische Ideen aus improvisierten Sessions kollektiv entwickelt“, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Mitglieder von KLAUD standen schon für Max Mutzke, Johannes Oerding und Jan Delay auf der Bühne

Als „tolle Sache“ bezeichnet es Schöwing, die Wiener E-Bassistin Julia Hofer mal in Stuhr zu erleben. Mit ihren Tutorials über das Spielen des Basses habe sie im Internet eine „unglaubliche Präsenz“. Die Band habe ihre Wurzeln im traditionellen modernen Jazz der 1930er-Jahre, greife aber aktuelle Trends auf, berichtet Schöwing. Er nennt die Verwendung eines Sampleplayers als Beispiel, der im Rap und Hip Hop zum Einsatz kommt. „Elektronische Klangfarben hatten wir in Stuhr eher selten“, sagt Schöwing. Vielleicht ziehe diese Musik auch jüngeres Publikum an. Mitglieder von KLAUD standen schon für Max Mutzke, Johannes Oerding und Jan Delay auf der Bühne.

Eingerahmt werden die Profis wie immer von kleinen und großen Künstlern der Kreismusikschule (KMS). Der Nachwuchs spielt am Donnerstag ab 19 Uhr Jazz-, Rock- und Popstücke, und zwar in einer Percussion-Gruppe und zwei „Starter-Bands“, sagt Schöwing. Nach den mit Corona verbundenen Restriktionen habe die KMS wieder ganze Ensembles aufgebaut.

Zum Ausklang, in der Jazzmatinee am Sonntag ab 11 Uhr, kommt der Organisator selbst zum Zug: Unter seiner Leitung und der des Kollegen Dierk Bruns spielt das elfköpfige Ensemble Mo’jazz & Horns instrumentale Titel und Lieder unter anderem von Amy Winehouse und Adele. Es singt Jane Puchta. Für Dierk Bruns wird es nach rund 20 Jahren der letzte Auftritt mit Mo’jazz & Horns beim Jazzfest sein.

Nach dem Jazzfest ist vor dem Jazzfest: Eine Woche lasse er die Veranstaltung sacken und erhole sich, dann bekomme er wieder Lust aufs nächste Jahr und beschäftige sich gedanklich damit, sagt Schöwing. „Ich bekomme viele Anfragen, zum Teil passt es aber terminlich oder stilistisch nicht. Ich versuche, Sachen zu kombinieren. Und es muss bezahlbar sein.“ Vier, fünf Monate vor dem Fest wolle er alles festzurren.

Tickets Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen von Nordwest Ticket und Ticketmaster sowie online unter www.nordwest-ticket.de und unter der Telefonnummer 0421/36 36 36 erhältlich. Reservierungen für die Abendkasse sind über kultur@stuhr.de möglich. Am Freitag und Samstag kostet der Eintritt jeweils 18 Euro (ermäßigt 15 Euro). Bei den Konzerten der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz am Donnerstag und am Sonntag ist der Eintritt frei. Gefördert wird das 23. Jazzfest Stuhr vom Landschaftsverband Weser-Hunte.