Das 26. Kinderkulturfest auf Gut Varrel naht

Von: Rainer Jysch

Haben das 26. Kinderkulturfest fest im Blick, das am 10. Juni auf Gut Varrel stattfinden soll (v.l.): Silke Amrhein (Leitung Jugendtreff No Moor), Tobias Niehaus (Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr), Frauke Wulf (Kulturkoordinatorin) und Jennifer Hormann (Teamleitung Jugend der Gemeinde Stuhr). © Rainer Jysch

Das 26. Kinderkulturfest auf Gut Varrel startet am 10. Juni durch. Von 14 bis 18 Uhr gibt es nach drei Jahren Corona-Pause Programm.

Varrel – „Wir möchten das Kinderkulturfest wieder zum Leben erwecken und sind aktuell tief in den fast abgeschlossenen Planungen“, berichtet Jennifer Hormann, Leiterin des Teams Jugend in der Gemeinde Stuhr. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause soll am 10. Juni 2023 von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände von Gut Varrel das beliebte Kulturfest wieder stattfinden. Die kurz KiKu-Fest genannte Veranstaltung findet nun bereits zum 26. Mal statt und richtet sich mit einem bunten Mitmachprogramm an Kinder von drei bis zehn Jahren.

Vielfältiges Programm mit Basteln, Musizieren, Bewegungs- und Wasserspielen oder Theater

Rund 20 Stuhrer Vereine und Institutionen haben sich zusammengefunden, um ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Der Gutshof soll sich mit Bastel-Aktionen, Kreativ-Angeboten, Bewegungs- und Wasserspielen, Musik und Theater für einen Tag in ein buntes Festgelände verwandeln. Mitmachkonzerte und Stationen zum Ausprobieren von Instrumenten im Gutshaus werden nicht fehlen. „Die Kinder haben ein buntes Rahmenprogramm, bei dem sie sich austoben können“, erklärt Jennifer Hormann. „Wir möchten einfach Kindern einen Tag schenken, an dem sie wieder im Mittelpunkt stehen und eine schöne, aufregende Zeit erleben können.“

Das kulinarische Angebot rund um frisch gebackenen Kuchen, Crêpes und Stockbrot gehört seit vielen Jahren zur Tradition des KiKu-Festes. Alle Angebote für die Kinder sind kostenfrei. Speisen und Getränke können für kleines Geld erworben werden. „Alle Familien sind eingeladen, ein Picknick mitzubringen und es sich auf den vorhandenen Flächen gemütlich zu machen“, so Jennifer Hormann.

„Für uns ist das Kinderkulturfest ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Kinder-Kulturarbeit“, sagt Frauke Wulf, Kulturkoordinatorin der Gemeinde Stuhr. „Die Kinder können sich bei den niedrigschwelligen kostenfreien Angeboten ausprobieren oder einfach nur zuschauen und überlegen, was sie sich zutrauen.“ Besonders freut sie, dass die Kreismusikschule jetzt auch zu den Akteuren des KiKu-Festes zählt.

Zum Auftakt der Traditionsveranstaltung gibt es am Donnerstag, 8. Juni um 16 Uhr im Ratssaal des Stuhrer Rathauses ein Theaterstück „Die Blattwinzlinge – Eine Reise über den Blätterrand“ zu sehen, geeignet für Kinder ab vier Jahren. Eintritt: 5 Euro. „In dem Stück geht es darum, Mut zu fassen, über den Tellerrand zu schauen und sich auf etwas Neues einzulassen“, erklärt Frauke Wulf.

Silke Amrhein, Leiterin des Jugendtreffs No Moor, ist bereits zum 20. Mal dabei. „Wir sehen das Fest als Plattform, damit die jüngeren Kinder den Jugendtreff schon einmal kennenlernen. Und wir wollen eine Brücke bauen, weil wir durchaus auch für Jüngere etwas anbieten, wie Bastelangebote“, sagt Amrhein und zeigt als Beispiel eine lachende Sonne, die aus einem Pappteller entstanden ist.

Tobias Niehaus hat selbst als Kind das Kinderkulturfest mitgemacht und wirkt jetzt als Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr bei der Organisation des 26. KiKu-Festes mit. Er richtet einen Dank an die Veranstalter und die vielen Helfer, die ein solches Event ermöglichen. „Ich glaube, aus dem Kinderkulturfest können die Kids von heute sehr viel mitnehmen, und sie können einen schönen Tag genießen.“

Weitere Informationen Für Rückfragen rund um das Fest stehen Jennifer Hormann, Telefon 0421/5695-232, und Linda Meyer-Eltz, Telefon 0421-5695-294, zur Verfügung.