Stuhr - Die Syringa Sisters bilden den musikalischen Abschluss des „Stuhr Open Air“-Festivals auf Gut Varrel. Bianca Becker, Mitglied des Gesangstrios, freut sich schon. „Wir hoffen auf viele Zuschauer. Und dann schnappe ich mir ein paar Männer und tanze“, sagt sie und grinst.

Die Syringa Sisters, das sind Stephanie Schierenbeck aus Varrel, Claudia Siemon (Delmenhorst) und Bianca Becker (Groß Mackenstedt). Nicht nur auf der Bühne versprühen die drei Frauen gute Laune. Sie lachen und scherzen auch, wenn sie in einem eher tristen Sitzungssaal im Rathaus über ihren Auftritt beim „Stuhr Open Air“ am Sonntag, 27. August, sprechen.

Dieser beginnt um 13 Uhr im Rahmen eines Brunchfrühshoppens. Die Zuschauer hören dann Lieder aus den 1920er-Jahren bis heute. Die Syringa Sisters interpretieren unter anderem Titel von Hilde Knef, den Andrew Sisters oder der Band Baccara.

Seit einem Jahr singen Schierenbeck, Siemon und Becker zusammen als Syringa Sisters – und das ausschließlich auf Deutsch. „Und wenn es keinen deutschen Text gibt, dann schreiben wir uns einen“, erklärt Becker. Sie ist ebenso wie Schierenbeck Musicaldozentin ist.

Auch sonst nehmen es die Sängerinnen nicht ganz so genau mit dem Wortlaut der Originaltitel. So wird aus „Rum und Coca-Cola“ schnell mal „Korn und Coca-Cola“.

Instrumental-Playback als Begleitung

Begleitet wird das Ensemble von einen Instrumental-Playback. Außerdem peppen sie ihre Lieder mit Slapstick-Elemente auf. Oder wie es Claudia Siemon umschreibt: „Wir sabbeln kräftig dazwischen“. Sie ist in der Gruppe so etwas wie eine wandelnde Schlager-Enzyklopädie – zumindest bezeugen das ihre Bandkolleginnen. Laut Bianca weiß sie genau, wer wann beim Grand Prix gesungen hat und wer welches Lied singt. „Und wer mit wem verheiratet war“, vervollständigt Siemon. Ein Blick in eine herkömmliche Enzyklopädie zeigt übrigens, dass „Syringe“ der lateinische Name für Flieder ist.

Der Eintritt zu dem Konzert des Trios ist frei, Spenden sind allerdings erwünscht. Laut Festival-Organisator Karsten Schierenbeck soll der Sonntag mit dem Frühshoppen und vielfältiger Kinderbelustigung bewusst Familie, aber ältere Besucher ansprechen.

Alle, die es eher auf Hardrock, Poprock oder Bluesrock stehen, können sich auf die die beiden vorhergehenden Festivaltage, 25. und 26. August, freuen. Hierfür kosten die Karten 21 Euro (Kombiticket) beziehungsweise 13 Euro (Einzelticket). Der Vorverkauf läuft laut Karsten Schierenbeck gut an. „Wobei wir uns für August noch einen ordentlichen Schub erhoffen.“

Bezüglich der Planungen gibt es dem Organisator zufolge nichts mehr, was einem erfolgreichen Festival im Wege stehen würde. Mittlerweile gehe es nur noch um das „Feintuning“.

Wenn es dann so weit ist und die Bands die Bühne stürmen, wollen vier Mitarbeiter der Firma Tonstrom das Festival mit Videokameras festhalten. Später wollen sie viele Momentaufnahmen zu einem Dokumentarfilm zusammenschneiden.

Das Video soll später auch einen Blick hinter die Kulissen gewähren, die Aufregung der Künstler vor einem Auftritt festhalten und die Losgelöstheit danach. „Von Anfang bis Ende sind wir dabei“, verspricht Silvia Palik von „Tonstrom“.

ks

www.stuhropenair.com