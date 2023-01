Dank Zuwendungsbescheid: Haus an der Bassumer Straße 10 in Brinkum wird saniert

Von: Andreas Hapke

Vor dem Plakat mit der Ansicht des sanierten Hauses und dem Logo des Geldgebers EU: (v.l.) Architekt André Koyer, Dominik Kreuzhermes vom Fachbereich Bau und die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann. © Andreas hapke

Für die Sanierung des Hauses an der Bassumer Straße 10 laufen zurzeit die Erdarbeiten. Bis Ende Juni muss der erweiterte Rohbau fertiggestellt sein. Grund: Auf diesen Bauabschnitt bezieht sich die Förderung der Europäischen Union. Der Zuwendungsbescheid über 755 000 Euro liegt jetzt vor.

Brinkum – Von dem einst ortsprägenden Gebäude an der Bassumer Straße 10 sind seit geraumer Zeit nur noch die Außenmauern zu sehen (wir berichteten). Inzwischen hat es die Gemeinde schriftlich, dass die Sanierung des Hauses mit Mitteln der Europäischen Union (EU) gefördert wird: Der Zuwendungsbescheid der NBank über einen Zuschuss in Höhe von 755 000 Euro ist eingetroffen. Zugesagt waren die Mittel aber schon.

Eine weitere gute Nachricht hatte am Mittwoch beim Vor-Ort-Termin Architekt André Koyer vom gleichnamigen Bremer Architekturbüro parat: Umbau und Modernisierung liegen im Zeitplan. „Wir haben das Reetdach und den Dachstuhl vorsichtig abgetragen, ebenso die Innenmauern. Alles, was einsturzgefährdet war, ist entkernt“, berichtet Koyer. Dass nur noch die äußere Hülle stehen geblieben ist, sei von vornherein so geplant gewesen. „Innen entsteht alles neu, weil eine andere Aufteilung der Räume geplant ist.“ Außerdem würden energetische Gründe für die Entkernung sprechen. Das Gebäude erhalte eine Dämmung, um dem heutigen Energiestandard zu entsprechen.

Rückbau war notwendig, um das alte Fachwerk zu erhalten

Der vorsichtige Rückbau sei notwendig gewesen, um das alte Fachwerk zu erhalten, erklärt Koyer. Ein Restaurator würde sämtliche Baumaterialien untersuchen, „um möglichst alle Teile wiederzuverwenden“. Natürlich seien auch die Messingzahlen, die vom Bau des Gebäudes im Jahr 1752 künden, gesichert. „Das Reetdach war allerdings so verfallen, dass es nicht repariert werden konnte“, bedauert der Architekt.

Das Haus bekommt ein neues Reetdach und wird sich insgesamt am Original orientieren. Lediglich den Lichteinfall hat der Architekt durch zum Teil größere Fenster korrigiert. „Das haben wir sehr feinfühlig den heutigen Anforderungen angepasst“, sagt Koyer.

Im Inneren modernisieren, aber die ursprüngliche Architektur und den damit verbundenen ortsprägenden Charakter erhalten: Laut der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann ist dies das Ziel der Sanierung. „Gestalterisch lassen, was geht“, nennt sie das. Scharrelmann spricht von einem „Herzensprojekt“ der Gemeinde. „Wir sanieren ein altes Gebäude für die Bürgerinnen und Bürger.“ Nach Fertigstellung solle es Vereinen und Institutionen im Erdgeschoss für Veranstaltungen sowie Beratungs- und Bewegungsangebote zur Verfügung stehen. „Ein Ort, wo Austausch stattfinden kann.“ Ein Belegungsplan könnte die einzelnen Nutzungen aufeinander abstimmen.

Die Baustelle inspizieren Architekt André Koyer (l.) und Hayo Wilken von der Abteilung Hochbau im Rathaus. © Andreas Hapke

Was das Obergeschoss angeht, hielt sich Scharrelmann noch bedeckt. Möglicherweise werde sich die Gemeinde selbst dort einquartieren – vielleicht im Zusammenhang mit dem Leader-Programm der Europäischen Union (EU). Seit Beginn dieses Jahres bilden Stuhr und Weyhe ein gemeinsames Fördergebiet. Die Zuschüsse sind für mehrere kleine Projekte in den kommenden fünf Jahren gedacht.

Architekt Koyer bezeichnet die Bassumer Straße 10 als „Perle“, nicht nur wegen des Reetdachs. Die Sanierung mache sich bezahlt, auch wenn sie mit Herausforderungen verbunden sei. Beispiel Erdarbeiten: „Gerade wird das Fundament freigelegt und in einem aufwendigen Verfahren abschnittsweise mit Stahlbeton unterfangen. Wir schaffen einen neuen Grund für die innere Modernisierung.“

Bei diesen Arbeiten tauchten diverse Findlinge auf, die laut Koyer als Fundamente für die Stützen des Zweiständerhauses fungierten. Scharrelmann würde diese gerne als Anschauungsobjekte für die Öffentlichkeit bewahren. Generell soll das Gebäude in unmittelbarer Nähe zur modernen Architektur des künftigen Brinkumer Ortskerns zeigen, wie Häuser früher gebaut wurden.

Solche Findlinge haben als Fundament für die Stützen des Zweiständerhauses gedient. © Andreas Hapke

Nach „Ertüchtigung der Fundamente“, wie es in einer Mitteilung heißt, stehen die Verlegung der Grundleitungen, die Komplettierung der Gründung sowie die Abdichtungs- und Maurerarbeiten an. Bis Ende Juni muss der sogenannte erweiterte Rohbau fertiggestellt sein, da sich die Förderung auf diesen Abschnitt bezieht.

Im Herbst möchte die Verwaltung die Innengestaltung in Angriff nehmen und dabei die Ideen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Ab dem kommenden Jahr soll das Gebäude zur Belebung des Brinkumer Ortskerns beitragen. Darauf zielt auch die Förderung ab, die die EU als Reaktion auf die Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie aufgelegt hatte.