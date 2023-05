Jagdgenossen schaffen Drohnen an: Höhere Überlebenschancen für Rehkitze in Stuhr

Von: Andreas Hapke

Drohne im Landeanflug: Die Vorsitzenden der Jagdgenossenschaften – (v.l) Henry Rohlfs (Seckenhausen), Heinrich Ahlers (Groß Mackenstedt), Jörg Wagenfeld (Leeste) und Hartwig Meyer (Stellvertreter in Heiligenrode) – freuen sich über die Anschaffung der jeweils 8 000 Euro teuren Geräte. © Andreas Hapke

Vier Jagdgenossenschaften schaffen sich Drohnen für die Suche nach Wildtieren vor der Mahd an. Eine Lotterie unterstützt die Anschaffung.

Seckenhausen – Das Ausmaß an Wildtierverlusten durch die Mahd von Grünland lässt sich nach Auskunft der Deutschen Wildtierstiftung schwer beziffern. Die kursierende Schätzung von jährlich allein 90 000 verstümmelten oder getöteten Rehkitzen gebe es seit Ende der 1970er-Jahre, damals natürlich noch beschränkt auf das Gebiet der alten Bundesrepublik. Auf den Flächen der Jagdgenossenschaften Seckenhausen, Heiligenrode, Leeste und Groß Mackenstedt dürfte das Risiko für die frisch geborenen Tiere abnehmen. Die vier Genossenschaften verfügen jetzt über je eine Drohne, mit der sich Wildtiere in ihren Revieren viel leichter finden lassen als zuvor.

Jede Genossenschaft muss Zuschussantrag separat stellen

8 000 Euro hat jedes dieser Geräte gekostet. „Da ist dann alles dabei, vom Akku bis zu den Funkgeräten“, sagt Harm Drücker, leitender Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und selbst Jäger im Seckenhauser Revier. Ohne Sponsorengelder wäre diese Anschaffung kaum möglich gewesen. In diesem Fall griff die Umweltlotterie Bingo den Jagdgenossen unter die Arme, und zwar mit 5 000 Euro pro Drohne. Es handelt sich um vier Projekte: Jede Genossenschaft musste ihren Zuschussantrag separat stellen.

Die Landwirte sind als Besitzer von Flächen bis zu 75 Hektar automatisch Mitglied einer Jagdgenossenschaft. Sie sind verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um vor dem Mähen Kitze auf ihren Feldern zu finden und zu retten. Sie können dafür eine externe Firma beauftragen, was teuer werden kann. Laut Drücker fallen schnell mal zehn Euro pro Hektar an, „vielleicht auch mehr“. Die Eigentümer können die Verantwortung aber auch auf die Jäger übertragen. Als Pächter der Flächen übernehmen sie die Aufgabe ehrenamtlich. Die Drohnen eröffnen ihnen ganz neue Möglichkeiten.

Suche funktioniert mittels Thermographie

„Früher haben wir am Tag vor dem Mähen alt-konventionell gesucht, mit vielen Leuten und Hunden“, erklärt Hayo Wilken von der Jägerschaft in Heiligenrode. Landwirt Jörg Wagenfeld, auch Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Leeste, spricht von „aufwendigen“ Aktionen in dem hohen und teilweise feuchten Gras: „Für fünf Hektar haben wir eine dreiviertel Stunde benötigt und dann schon keine Lust mehr gehabt.“ Die Drohne schaffe die fünf Hektar in fünf Minuten, fügt Wilken hinzu.

Vor allem die fast 100-prozentige Sicherheit, mit der die Drohne die Tiere entdecke, überzeugt Jagdgenossenschaften und Jäger gleichermaßen. Die Suche funktioniert mittels Thermographie, ein bildgebendes Verfahren zur Anzeige der Oberflächentemperatur. „Die Drohne zeigt Stellen an, die wärmer sind als die Umgebungstemperatur“, erklärt Wilken. Durch Zoomen lässt sich das Motiv näher heranholen. „Sie erkennt den Kopf der Tiere selbst aus einer Höhe von 70 Metern. Per Funk kann man die Leute dann zu dieser Stelle hinführen.“

Jäger Hayo Wilken betrachtet sich die Jagdgenossen mit der Drohne von oben. © Andreas Hapke

Dabei passiere es immer wieder mal, „dass man fast auf den Tieren draufsteht und sie trotzdem nicht erkennt“. Ein Beleg dafür, wie schwer das Unterfangen früher gewesen sei. Das gerettete Kitz darf nur mit Einmalhandschuhen angefasst werden, damit es nicht den Geruch der Menschen annimmt. Es kommt in einen Korb, der am Feldrand fixiert wird. Die Ricke kann es dann – wenn es die Witterung des Kleinen aufgenommen hat – aus dem Korb befreien.

Sollte eine Ricke bei einem Verkehrsunfall verenden, „kann man mit der Drohne das Umfeld nach einem Kitz absuchen und es vielleicht hochziehen“, nennt Wilken einen weiteren Vorteil der Anschaffung.

Seckenhauser haben Drohne schon etwas länger

Als einzige Jagdgenossen haben die Seckenhauser ihre Drohne schon seit Anfang vergangenen Jahres. Laut Drücker hat das Gerät 2022 zehn Kitze gefunden, „früher war das vielleicht mal eins pro Jahr“ gewesen. Die Jagdgenossenschaft Groß Mackenstedt kommt nach eigener Auskunft bereits in diesem Jahr auf eine Quote von zehn gefundenen Kitzen „Die empfindliche Zeit ist zehn Tage nach der Geburt“, sagt Wagenfeld. Er selbst fängt zwischen Ende Mai und Mitte Juni mit der Mahd an. Bei Betrieben mit Milchwirtschaft sieht das anders aus, wie Wilken erklärt. Das Mähen von Ackergras als Viehfutter geschehe oft schon Ende April.