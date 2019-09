Weltweit erfolgreich: Dana Lübke betreibt Online-Store für DIY-Fashion

Dana Lübke in ihrem neuen Kreativstudio, Büro und Versandzentrum in Seckenhausen.

Seckenhausen - Vor vier Jahren gründete Dana Lübke in Leeste den kleinen Stoffladen „Die Komplizin“. Sie konnte zwar schnell eine kleine Stammkundschaft aufbauen, richtig laufen tat das Geschäft aber nicht. Dann fasste die heute 51-Jährige einen folgenreichen Entschluss: Sie eröffnete einen Online-Shop – und auf einmal waren ihre Artikel weltweit verfügbar. Heute verschickt Dana Lübke Schnittmuster bis nach New York.

Ihre Entscheidung, aus dem kleinen Stoffladen einen weltweit verfügbaren DIY („Do it yourself“) Fashion Store zu machen, bereut die Modebegeisterte nicht. „Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich den Laden dichtmachen müssen.“ Aber: „Aufgeben war für mich keine Option.“ Heute gibt es bei „Die Komplizin“ nicht mehr die große, bunte Auswahl an Damen-, Kinder- und Dekostoffen von damals. Lübke hat ausgemistet. Als sie merkte, dass kleine Päckchen mit schönen Stoffen und Schnittmustern zum Selberschneidern gefragt sind, stellte sie komplett um. Ihre neue Zielgruppe: Frauen um die 40. Ihr Vertriebsweg: das Internet. Ihr Angebot: 14 Päckchen mit Kleidungsstücken für Fans der Handarbeit. „Eigentlich waren es die Kunden, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin“, sagt die Start-Up-Gründerin.

Während die gebürtig aus der Nähe von Rostock stammende Unternehmerin von den Anfängen berichtet, steht sie in einem großen, stylischen Raum im Industriegebiet in Seckenhausen. Mit ihren mittlerweile vier Mitarbeitern ist sie umgezogen – der Platz in Leeste wurde zu klein. Heute verlassen pro Tag zwischen 30 und 40 Pakete den neuen Unternehmenssitz. Sie gehen nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und gelegentlich auch mal darüber hinaus. In Weyhe und Stuhr gebe es zwar noch ein Stammpublikum, das sei aber vergleichsweise klein, so Lübke.

E-Commerce bietet Dana Lübke viele Möglichkeiten

Nicht nur ihr Geschäft, auch die Unternehmerin selbst hat sich gewandelt. Sie ist vollkommen in die digitale Welt eingetaucht und ist begeistert von den Möglichkeiten des E-Commerce.

Dabei fing alles ganz harmlos an. Vor drei Jahren begann Lübke, die viele Jahre eine Schuhfiliale geleitet hatte, damit, ihre kleinen Selbstmach-Päckchen auf Insta-gram anzubieten. Die Nachfrage wuchs und Lübke stellte ihre erste Mitarbeiterin ein. Sie besuchte Seminare und Schulungen. Lernte das Fotografieren von Mode – noch heute eine große Leidenschaft von ihr.

Vor eineinhalb Jahren startete sie dann ihre eigene Website, stellte weitere Mitarbeiter ein. Ihr Erfolgsrezept sei es immer gewesen, auf die Kunden und ihre Wünsche zu hören, so Lübke. Nur bei einem Thema sei sie hart. Sie bleibt dabei, nur Damenmode in den Größen S bis XL anzubieten. Warum? „Weil ich das bin“, so Lübke. „Ich bin praktisch meine Zielgruppe.“ Würde sie etwa auch Kleidung in XXL anbieten, sei das „unglaubwürdig“.

Online „kannst du mit der ganzen Welt sprechen“

Vielleicht auch deswegen ist es immer noch Dana Lübke selbst, die für die Modefotos auf den kleinen braunen Umschlägen mit den Schnittmustern posiert. Sie hätte zwar mal ein Model engagiert, aber das sei nicht angekommen. Die Leute kennen ihr Gesicht.

Dennoch möchte Dana Lübke nicht zurück in ihren kleinen Leester Stoffladen. Sie schätzt die Möglichkeiten des Internets. „Du kannst mit der ganzen Welt sprechen“, sagt sie begeistert. Umso mehr überrascht es sie, wie wenig Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit im Internet wagen würden. Es sei super einfach und faszinierend zugleich, so Lübke. Wohl auch deshalb wälzt sie weiterhin Bücher rund um eigene Shops im Netz und besucht Seminare. Ihr Tasche für das nächste hat sie schon gepackt. In Bremen gibt es einen Workshop zum Thema Körpersprache. Man wundert sich, aber auch das gehört bei der Vermarktung eines Internetshops dazu.

Die Komplizin - Website und Youtube

Im Internet unter www.die-komplizin.com oder an der Industriestraße 22-24 in Seckenhausen werktags von zehn bis zwölf Uhr, sowie am ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr. Außerdem ist „Die Komplizin“ mit Näh-Workshops auf Youtube zu finden.