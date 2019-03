Damit Teddy nicht wegfliegt

Die pädagogische Puppenbühne der Polizei ist zu Besuch an der Grundschule Moordeich. Am Donnerstag zeigten die Akteure Erst- und Zweitklässlern ein Stück zum Thema Anschnallen im Auto. Mit Handpuppen und Kuscheltieren verdeutlichten sie, wie wichtig der Gurt ist.

Am Freitag sehen Schüler der dritten und vierten Klasse ein Stück mit dem Titel „Netzdschungel“. Darin geht es um das Thema Medienprävention. Im Anschluss an die Aufführungen bereiten die Polizisten die Themen in den Klassen nach. Die pädagogische Puppenbühne mit Sitz in Wilhelmshaven ist seit 1991 aktiv.