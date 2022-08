Damit Stuhr klimaneutral wird: CDU-Ratsfraktion fordert Energiemonitoring

Von: Edgar Haab

Die Stuhrer Gemeindeverwaltung soll klimaneutral arbeiten, fordert die CDU-Ratsfraktion. © Jantje Ehlers

Wenn es nach der CDU-Fraktion im Stuhrer Gemeinderat geht, dann soll die Gemeinde möglichst schnell CO2-neutral arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Fraktionsvorsitzender Finn Kortkamp jetzt einen Antrag zu einem Energiemonitoring an die Verwaltung gerichtet. Dieses Schreiben soll Thema bei der nächsten Sitzung vom Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus sein.

Stuhr – Hinter dem sperrigen Begriff „Energiemonitoring“ verbirgt sich eine Aufforderung, die die Stuhrer CDU-Fraktion an die Verwaltung richtet. Diese soll laut Antrag den Energiebedarf der Gemeinde Stuhr aller Energieträger, wie Gas, Öl oder Strom, in Kilowattstunde (kWh) pro Jahr ermitteln. Dazu soll die Verwaltung eine tabellarische Liste mit allen Gebäuden und Fahrzeugen der Gemeinde Stuhr erstellen.

„Die wesentlichen Energieanlagen sollen mit Alter, Energiebedarf und installierter Leistung aufgeführt und nach Energieträger geordnet werden. Als Basis dient hierbei die zugeführte Energiemenge aus den jährlichen Energierechnungen und Tankrechnungen. Die zugeführte Energiemenge ist auf die vorhandenen Energieanlagen aufzuteilen“, heißt es im Antrag.

Stuhr soll sich dem Ziel der Bundesrepublik anschließen

Als Begründung führen die Christdemokraten im Antrag an, dass sich die Bundesrepublik Deutschland, vor dem Hintergrund des Klimawandels, das Ziel gesetzt hat, CO2-neutral beziehungsweise klimaneutral zu werden. „Auch die Gemeinde Stuhr kann hierzu als Institution einen Beitrag leisten. Nicht nur, indem Anreize für eine veränderte Mobilität der Bürgerinnen und Bürger gesetzt oder Vorschriften in Bebauungsplänen für mehr erneuerbare Energien erlassen werden. Auch bei der Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaften und Fahrzeuge entsteht CO2, was reduziert werden muss“, meint Fraktionsvorsitzender Kortkamp.

Mit Blick auf steigende Energiekosten und Abgaben sei dies auch ein finanzielles Thema. In einem ersten Schritt zur Klimaneutralität sollen laut dem CDU-Antrag die aktuellen Verbräuche dargestellt werden, um im Anschluss die richtigen Schwerpunkte zur Vermeidung von CO2 setzen zu können.

Bei Sanierungen ist ein Blick auf den Energieverbrauch wichtig

Auf Anfrage der Kreiszeitung gibt Fraktionsvorsitzender Finn Kortkamp Einblicke zu den Hintergründen des Antrages: Der Rat der Gemeinde Stuhr hat in dieser Wahlperiode einen neuen Ausschuss mit dem Themenfeld Klimaschutz eingerichtet.

Dazu arbeitet die Verwaltung zu jeder Sitzung ein Schwerpunkthema auf. In einer dieser Sitzungen hat die Verwaltung dabei angekündigt, ein Gebäudekataster der gemeindeeigenen Liegenschaften zu erstellen und dafür den Zustand der Gebäude zu ermitteln.

„Bei der Beratung und Aufstellung eines Sanierungsplans ist für unsere Fraktion eine Übersicht der genutzten Energieträger und des Energieverbrauchs wichtig, damit die politischen Gremien entsprechende Schwerpunkte setzen können. Eine solche Übersicht ermöglicht es auch, die Reduzierung von Emissionen durch energetische Sanierungen transparent darzustellen“, so Kortkamp.

CO2-Neutralität der Gemeinde wäre ein Beitrag zum Klimaschutz

Die CO2-Neutralität der Gemeinde als Institution sei für die CDU-Ratsfraktion ein wichtiger und konkreter Beitrag zum Klimaschutz. Der Fraktionsvorsitzende weiter: „Gleichzeitig ist auch nur konsequent, die eigenen Potenziale beim CO2-Sparen zu nutzen, wenn die Gemeinde an anderer Stelle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zum Beispiel über Bebauungspläne Vorschriften beim Heizen oder der Energieversorgung macht.“

Ziel sei es, dass die Gemeinde langfristig klimaneutral arbeitet und damit perspektivisch auch geringere Kosten in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität hat.

CDU stellt Anfrage zu Energiekosten der Gemeinde

Zusätzlich zum Antrag hat die Stuhrer CDU-Ratsfraktion eine Anfrage zu den Energiekosten der Gemeinde an die Verwaltung gestellt. In dieser will die Fraktion wissen, mit welchen jährlichen Mehrkosten im Bereich der Energie die Verwaltung vor dem Hintergrund der aktuellen Preissteigerungen rechnet. Ob es aufgrund der aktuellen Situation verstärkte Anstrengungen seitens der Verwaltung gibt, Energie einzusparen. Und welche Möglichkeiten die Verwaltung sieht, sich auf einen Versorgungsengpass bei Gas vorzubereiten.

Ihre Anfrage begründet die CDU unter anderem mit der drohenden Gasknappheit und den daraus resultierenden stark steigenden Preise. Die Christdemokraten: „Auch die Gemeinde unterhält diverse Liegenschaften und ist damit von steigenden Energiekosten betroffen. Die Bundesregierung warnt vor Engpässen bei der Energieversorgung und fordert zum Energiesparen auf. Neben Privathaushalten und der Industrie kann auch die öffentliche Hand einen Beitrag leisten.“