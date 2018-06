Gemeinde Stuhr organisiert Sonderbuchverkauf zur Währungsreform vor 70 Jahren

Bücher der Geschichtswerkstatt

+ © Hapke Gemeindearchivarin Elisabeth Heinisch mit den drei Büchern des Sonderverkaufs. © Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. 70 Jahre ist es her, dass die Deutsche Mark (DM) als offizielles Zahlungsmittel in Westdeutschland eingeführt wurde. Noch heute, 16 Jahre nach der Umstellung auf den Euro, horten die Deutschen mehr als 12 Milliarden DM, davon mehr als die Hälfte in Münzen.