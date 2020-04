Kirmes-Leckereien ohne Kirmes: Schaustellerfamilie begeistert mit Mandel-Drive-in

In fünfter Generation betreiben Ginger und Mike Landsmann ihr Mandelgeschäft. Normalerweise würden sie jetzt auf der Osterwiese stehen.

Varrel - „Sie haben fast das Ziel erreicht“ – Schilder mit solchen Aufschriften kennen die Besucher von Sehenswürdigkeiten in aller Welt. Meistens haben sie zu diesem Zeitpunkt schon eine Stunde angestanden, um endlich in die Nähe von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett zu gelangen. Schausteller Mike Landsmann muss also eine Ahnung davon gehabt haben, was er mit der Idee eines Mandel-Drive-in auslöst. Das ist vor allem eins: Begeisterung. Kirmes-Leckereien ohne Kirmes. Die Kunden können ihr Glück kaum fassen.

Eigentlich würden Mike und Ginger Landsmann jetzt mit ihrem Verkaufswagen auf der Osterwiese in Bremen stehen. Doch die ist – wie alle Großveranstaltungen in diesen Tagen – ausgefallen. Insgesamt habe er bereits Absagen für sieben Märkte kassiert, berichtet Landsmann. Wo, möchte er nicht sagen. „Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Vielleicht findet die eine oder andere Veranstaltung ja doch noch statt.“ Die Hoffnung sterbe zuletzt.

Das Ehepaar hat die Flucht nach vorne angetreten und den Wagen auf seinem Hof an der Schulstraße in Varrel aufgebaut. Mit Absperrband haben die beiden einen schmalen Zugang für Fußgänger und einen breiten für Autofahrer abgesteckt. Ihre Idee haben sie auf Facebook gepostet. Schon dort hätten sie ein positives Feedback erhalten. „Sonst bekommt man die Mandeln ja nirgendwo – also die aus Meisterhand meine ich“, sagt Landsmann und lacht.

Statt Osterwiese: Schausteller begeistert mit Mandel-Drive-in

Julian (33) ist aus Brinkum gekommen, um sich mit 300 Gramm Mandeln und Schokofrüchten einzudecken. Letztere seien für seine Mutter gedacht. Er wolle die lokalen Geschäfte unterstützen, die zurzeit Probleme haben. Auch die 32-jährige Jessica aus Delmenhorst möchte den Schaustellern in „schweren Zeiten“ unter die Arme greifen. „Ich finde das super. Ich habe es auf Facebook gesehen und sofort geteilt.“ Für sie sei der Abstecher ein kleiner Ersatz für die Osterwiese, die ihr fehle. Jessica gönnt sich Erdbeeren in Vollmilchschokolade und bringt ihren in Varrel lebenden Eltern noch Mandeln vorbei. „Die kommen ja zurzeit nicht raus“, sagt sie.

Corona-Krise: „Jetzt befinden wir uns in einer Notlage“

„Wir betreiben das Geschäft in fünfter Generation“, erzählen Ginger und Mike Landsmann, während sie mit großer Schlagzahl die Kunden bedienen. Ihre Vorfahren hätten das Unternehmen durch Weltkriege und Wirtschaftskrisen laviert, aber noch nie staatliche Hilfe in Anspruch genommen. „Jetzt befinden wir uns in einer Notlage“, stellt Ginger Landsmann fest. „Das ist schon existenziell. Nach den Weihnachtsmärkten war erst mal Pause. Dann geht es im März wieder los, normalerweise.“ Ihr Mann fügt hinzu: „Wir sind Unternehmer. Deshalb unternehmen wir ‘was, um die Familie zu ernähren.“

+ Über ein Weingummi-Lasso freut sich die kleine Amy (2). Für sich selbst haben Larissa Kruse (r.) und Jessica Klatte Schoko-Erdbeeren gekauft, für ihre Männer Mandeln. © Jantje Ehlers

Um 11 Uhr sollte gestern der Verkauf losgehen. „Die ersten Kunden waren aber schon vorher da. Ich war gerade dabei, die kandierten Äpfel vorzubereiten“, berichtet Mike Landsmann. Zunächst machen es die Besucher wie Julian und Jessica. Sie parken ihr Auto an der Schulstraße, um sich zu Fuß in die Schlange einzureihen – immer mit dem gebührenden Abstand natürlich. Erst Britt Hasbach macht den Drive-in zum Drive-in. Sie ist die Erste, die ihren Wagen auf den Hof steuert und aus dem Fenster heraus bestellt. Damit ist der Bann gebrochen. Nachfolgende Autofahrer tun es ihr gleich.

Mike Landsmann überreicht ihr die Ware in einer Plastikbox, die er mit Kabelbinder an einem langen Stiel befestigt hat. Dort wirft Hasbach anschließend auch das Geld hinein. Sie ist eigens aus Bremen angereist, um bei Landsmann ihre üppige Bestellung aufzugeben. „Meine Mutter hat heute Geburtstag. Die kriegt Mandeln“, erklärt sie. Sie finde es „super, wenn die Leute so kreativ werden“. Eine Kundin ruft Landsmann aus dem Auto zu: „Coole Idee. Das muss ja auch alles weg.“ Doch dem sei nicht so, entgegnet Landsmann. „Die Zutaten haben wir alle frisch gekauft, auf Risiko.“

Gemeinde reagiert spontan auf Mandel-Drive-in

Nach 40 Minuten Akkordarbeit setzt seine Ehefrau einen Hilferuf ab. Sie bittet ihre Tante Petra Uhse um Unterstützung. Die steht auch umgehend auf der Matte, um dem Paar unter die Arme zu greifen. Routiniert beginnt sie mit der Herstellung von Schoko-Erdbeeren. Es ist höchste Eisenbahn, denn gerade gehen die letzten Exemplare über den Tresen.

Ines Barnett hingegen steht auf Liebesäpfel in weißer Schokolade und Mandeln mit Nutella. „Das muss sein. Die normalen kriegt man ja immer.“ Auch sie ist extra aus Bremen angereist, um sich den Alltag zu versüßen. „Ich gehe so gerne auf die Osterwiese. Mir fehlt das gerade tierisch. Alles ist so traurig“, stellt sie fest. Aber es gibt ja die Tüte aus dem Hause Landsmann: „Die esse ich gleich zuhause und mache es mir dabei schön.“

+ Aber bitte mit Abstand: Mike Landsmann reicht der Drive-in-Kundin die Leckereien in einer Plastikbox an. © Jantje Ehlers

Der Dank von Ginger Landsmann gilt nicht nur ihrer Tante, die spontan eingesprungen ist, sondern auch der Gemeinde. „Ich hatte gestern erst angerufen, um unseren Verkauf anzumelden, und heute Morgen habe ich die Mail bekommen, dass alles in Ordnung sei“, erzählt die Schaustellerin.

Mike Landsmann ist überrascht über Ansturm

Susanne Albers aus Bürstel kauft gleich für die Nachbarskinder mit ein. „Die können ja nicht auf die Osterwiese“, begründet sie. Auch ihr als ehemalige Bremerin fehle die Veranstaltung. Süßigkeiten – in diesem Fall Cashewnüsse und Vanille-Mandeln – gehörten für sie zu jedem Jahrmarktbesuch. „Wenn es hier Fischbrötchen und Schmalzkuchen geben würde, hätte ich die auch gekauft.“

Der neutrale Beobachter fragt sich, ob er seit Beginn der Corona-Krise schon eine derart große Ansammlung von glückseligen Menschen gesehen hat. Und kommt zu dem Schluss: nein, noch nicht einmal vor den Baumärkten oder mit Klopapier unter beiden Armen.

+ So sieht eine korrekte Kundenschlange in Zeiten von Corona aus. © Jantje Ehlers

Mike Landsmann selbst zeigt sich überrascht von dem Ansturm. „Ich habe damit gerechnet, dass es erst am Nachmittag gegen 15 Uhr mal losgeht.“ Wie lange er den Drive-in betreiben möchte, kann er noch nicht sagen. „Wir müssen flexibel bleiben. Wer weiß, wann die Volksfeste wieder beginnen“, sagt er. Doch das sollte kein Problem sein. Flexibilität scheint den Landsmännern im Blut zu liegen.