Coronavirus: Arbeiten ohne Pause

Stuhr - Von Sigi Schritt. Normalerweise würden Grace Jiang (47) und ihr Mann Robert-Jan Stüssel (52) aus dem Stuhrer Ortsteil Fahrenhorst gemeinsam und fröhlich in Norddeutschland das chinesische Neujahrsfest feiern. Es ist laut Jiang das wichtigste traditionelle Fest in vielen asiatischen Ländern. Für die Chinesen war Freitag Silvester und Samstag der Neujahrstag. Die Feierlichkeiten dauern normalerweise bis zum 8. Februar. Doch das Neujahrsfest ist wegen der Coronavirus-Krise in Jiangs Heimatland diesmal von Sorge überschattet. Die Volksrepublik China kämpft gegen eine neuartige Lungenkrankheit, die in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen ist.

„Und genau dort lebt und arbeitet meine Freundin“, sagt Jiang. Die 47-jährige Unternehmerin ist in Harbin in Nordchina aufgewachsen und pendelt zwischen Deutschland und China. Sie hat neben ihrem Haus in Stuhr auch ein Domizil in Shenzhen. Vor einer Woche war sie zuletzt noch in jener Stadt an der Grenze zu Hongkong, die bei Chinesen als das Silicon Valley von Asien gilt.

Statt in Shenzhen begrüßen Grace Jiang und ihr Mann Robert-Jan Stüssel das Neujahr in Deutschland.

Am Sonntag besuchten Grace Jiang und ihr Mann den Neujahrsempfang der CDU-Verbände Bassum, Twistringen, Stuhr und Syke im Hotel Bremer Tor in Brinkum. Beide hörten gemeinsam den Vortrag von Barbara Havliza, Justizministerin von Niedersachsen. Es fand sich am Rande der Veranstaltung sogar die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit dem Gast aus der Landeshauptstadt Hannover.

Und auch an den Tischen war die mysteriöse Krankheit, die Grund dafür ist, dass die chinesische Regierung eine Millionen-Metropole komplett abriegeln lässt, Thema.

Die Unternehmerin Jiang steht im intensiven Austausch mit ihrer Freundin, die in einem Krankenhaus in Wuhan Ärztin ist, und mit anderen Medizinern unter Hochdruck daran arbeitet, die Krankheit einzudämmen und die Menschen zu behandeln. Sie würden bis zur Erschöpfung durcharbeiten, im Krankenhaus kurz ausruhen und nach einer gewissen Pause weiterarbeiten, erzählte die Freundin von den langen Arbeitstagen. Wer huste, erscheine im Krankenhaus. Dieser Ansturm lasse die Mitarbeiter fast ohnmächtig werden. „Man kommt dort nicht zur Ruhe“, so Jiang. Wegen des mehrtägigen Neujahrsfestes laufe in der Stadt ohnehin nichts mehr – die Menschen blieben zuhause. Zum Schutz trage ihre Freundin eine Maske, die lediglich die Augen frei lasse.

Die Stuhrerin habe gehört, dass schützende Masken derzeit in China nicht mehr lieferbar seien. Sie überlegt deshalb, ob sie medizinische Güter nach Fernost exportieren kann. Sie möchte gerne etwas tun. Grace Jiang hofft, dass die Behörden und Mediziner die Krankheit in den Griff bekommen. Es heißt, dass das Virus auch in Schanghai angekommen sei.

Das Ehepaar fand unter den Gästen des Stuhrer Neujahrsempfangs zahlreiche Unterstützer, die sich einem Gruß nach Fernost anschlossen. Darunter befand sich auch der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig. Er formte eine Hand zu einer Faust und legte die andere flach darüber. Das symbolisiert Respekt und gute Wünsche fürs neue Jahr, heißt es.

Der Bundestagsabgeordnete habe sich deshalb „gerne dem Gruß angeschlossen“, weil sein Mitgefühl den vielen Betroffenen und Familien von Wuhan und anderswo gilt. Medienberichten zufolge sollen derzeit rund 2000 Menschen infiziert, außerdem sollen mehr als 50 Menschen aufgrund der Lungenkrankheit gestorben sein. Auch Axel Knoerig pflegt Beziehungen zur Volksrepublik China, sagt er. Vor drei Jahren war er Teil einer Bundestagsdelegation um Manfred Grund, dem parlamentarischen Staatssekretär und China-Kenner. Außerdem unterhält er auch Freundschaften zur Republik China Taiwan. Knoerig wünscht sich, dass die Länder in Asien in Frieden und Freiheit nachbarschaftlich existieren können. Und nun wünscht er sich ebenfalls, dass die Mediziner in China die bedrohliche wirkende Lage eindämmen und eine größere Ausbreitung verhindern können.

Der Bundestag habe sich mit dem Thema Coronavirus unter anderem deshalb noch nicht beschäftigt, weil die zweite Sitzungswoche erst am heutigen Montag beginnt. Der CDU-Abgeordnete ist sich sehr sicher, dass dieses Thema unter seinen Bundestagskollegen diskutiert werden wird. Zwischenzeitlich war laut Medienberichten zu erfahren, dass die Bundesregierung eine Rückholaktion für Deutsche in China in Erwägung zieht.

Weitere Infos auf

www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ausbreitung-coronavirus-1716188