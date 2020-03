Corona stellt Arbeitsalltag auf den Kopf

Stuhr – Corona stellt den Alltag bei vielen Arbeitgebern auf den Kopf. Auch die Gemeinde Stuhr hat Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. So schickt sie zum Beispiel Mitarbeiter im zweiwöchigen Rhythmus nach Hause. Sofern möglich, arbeiten sie von dort aus weiter. Außerdem sind Dienstreisen vorerst gestrichen und der Publikumsverkehr im Rathaus ist eingeschränkt (wir berichteten).

Der Bauhof hat weiter geöffnet, allerdings kann dort niemand mehr Sondermüll oder Wertstoffe abgeben. Die Mitarbeiter sind in feste Teams eingeteilt, sodass im Falle einer Infektion klar ist, wer angesteckt worden sein könnte. Der Bauhof zieht derzeit Reparaturarbeiten vor, die er normalerweise in den Ferien erledigt hätte. Zu den Aufgaben der Mitarbeiter zählen darüber hinaus auch die Beseitigung morscher Bohlen, das Entfernen von Scherben in Sandkisten oder die Leerung von mehr als 300 Müll- und Hundekotbehältern – um nur einige Beispiele zu nennen. Die Mitarbeiter versuchen, sich durch Abstand zueinander vor einer Ansteckung zu schützen. „Auch wenn wir in dieser Zeit den Kontakt zum Bürger halten möchten, bitten wir um Verständnis, davon anzusehen, uns zu besuchen“, heißt es in einer Mitteilung des Bauhofs. Wer Fragen hat oder Hinweise zu Gefahrenstellen geben will, erreicht den Bauhof unter 0421/891361.

Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier bemüht sich indes darum, örtlichen Firmen zu helfen, die unter der momentanen Situation leiden. „Ich habe viele Anrufe von besorgten Unternehmen bekommen“, sagt er. Die Gemeinde könne begleiten und beraten. Sie sei aber nicht die richtige Stelle, um Kurzarbeit zu gewähren oder Liquiditätskredite zu vergeben. Wimmelmeier weist darauf hin, dass auf der Internetseite der Gemeinde entsprechende Kontaktdaten zu finden sind. Zudem überlege die Verwaltung, zum Beispiel bei einer Videokonferenz zu beraten. „Wir sehen schon die Notwendigkeit, da zusätzliche Hilfestellung zu geben.“ ks