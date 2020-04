Trainer des FTSV Jahn Brinkum bieten Mitgliedern Live-Sportkurse an

Brinkum – Die Corona-Pandemie hat auch dem Freien Turn- und Sportverein Jahn Brinkum (FTSV) einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Sporthallen bleiben vorerst geschlossen, der Unterricht muss ausfallen.

Damit Erwachsene und Kinder trotz allem aktiv bleiben und sich von zu Hause aus sportlich beteiligen können, hat sich der Verein etwas einfallen lassen: Seit Ostern laden Ronja Beck und Miriam Ramig unterschiedliche Videos zum Mitmachen hoch, „damit keiner einrostet und die Wartezeit etwas verkürzt wird“, wie es auf der Homepage heißt. „Wir bieten das an, um unsere Mitglieder bei Laune zu halten. Insbesondere jetzt fehlen Bewegung und Geselligkeit“, sagt Elke Gärtner vom Vorstand. Von Rücken- und Stabilisationstraining über Gymnastik-Übungen für Erwachsene bis hin zu Tänzen, die Jungen und Mädchen von zu Hause aus nachmachen können, ist alles dabei.

Aus diesem Angebot sei dann eine weitere Idee entstanden: Parallel dazu haben die Trainerinnen Beck und Ramig am Montag ihren ersten Live-Stream-Reha-Kurs über die Plattform „Zoom“ angeboten. Der Unterschied ist dabei, dass die Videos auf der Homepage für jeden frei verfügbar seien. Die Online-Kurse bieten sie für Mitglieder an, die sich dafür kostenpflichtig anmelden.

„Das war toll für uns, bekannte Gesichter wiederzusehen. Wir haben positive Rückmeldungen erhalten“, berichtet Beck. Ramig ergänzt: „Wir hatten viel Spaß, und alle waren begeistert. Ab nächster Woche würden wir dann gerne richtig an den Start gehen.“

Sechs Personen hätten an der ersten Stunde teilgenommen. Über einen Bildschirm können die beiden Kursleiterinnen die Sportler sehen. „So konnte man schon ganz gut sehen, wenn jemand einen krummen Rücken gemacht hat“, erklärt Ramig. „Wir passen uns dann natürlich auch den Umständen an. Die Leute machen das ja von zu Hause aus. Dann wird schon mal die Hantel gegen die Flasche ausgetauscht. Oder es werden Socken zu Bällen geformt“, berichtet Beck und lacht. „Ab nächster Woche haben wir hier dann auch einen großen Bildschirm stehen.“

Alexander Pioßeks Aufgabe sei das Schneiden und Hochladen der Videos. „Ich bin eher im Hintergrund und organisiere das alles mit.“

Damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Ballettgruppen während der Corona-Krise wieder tanzen können, bietet Ina Zurek, Tanzpädagogin und Fachdozentin für klassisches Ballett, seit Kurzem zweimal wöchentlich Online-Ballett-Trainings an. Den ersten Kurs hatte sie am Donnerstag. Auch sie habe sich darüber gefreut, alle wiederzusehen. „Ich vermisse die Kinder. Der direkte Kontakt fehlt. Die Kinder müssen mit diesen gegebenen Umständen umgehen.“ Sie sagt weiter: „Unsere Aufgabe ist es, an die Menschen ranzugehen, ihnen zu helfen und auch selbst Hand anzulegen. Jetzt können wir eben nicht einschreiten. Es ist eine ganz andere Arbeitsweise. Aber wir nehmen es mit Humor und sind alle ganz motiviert“, schildert sie. Die Zeit empfinde sie aber auch als „ungeheuer kreativ“.

„Es ist trotzdem fruchtbar, wie die Kinder sich freuen, wenn sie ihre Lehrerin sehen“, erzählt sie und lächelt. Ihre Trainingsstunde beende sie nach 30 Minuten.

Kontakt und Videos

info@jahn-brinkum.de

www.jahn-brinkum.de