Constanze Lenski ist die neue Pastorin für die Kirchengemeinde Brinkum-Seckenhausen

Von: Gregor Hühne

Teilen

Pastorin Lenski: Von der Großstadt über den ländlichen Raum in den Speckgürtel Stuhr. © Gregor Hühne

Verstärkung für das verbundene Pfarramt in Brinkum-Seckenhausen der evangelischen Kirchengemeinde: Mit Constanze Lenski hat die Kirche eine neue Pastorin gefunden, die ihren Vorgänger Detlef Korsen beerbt. Der hat sich im Frühjahr in den Ruhestand verabschiedet. Am Wochenende erfolgte nun die Amtseinführung der neuen Personalie.

Brinkum/Seckenhausen – In Anwesenheit von rund 80 Gästen startete am Sonntag das offizielle Zeremoniell mit einem Gottesdienst. Dabei wurde die 41-jährige Lenski als Pastorin bestätigt. Bereits am 31. Juli hielt sie in Brinkum ihre Aufstellungspredigt. Anwesend waren am Wochenende Pastor Marc Heinemeyer, Kirchenvorstände und Superintendent Jörn-Michael Schröder, der Lenski im Anschluss den Segen aussprach. Außerdem bekam die Neu-Bassumerin Geschenke für das neue Amt überreicht: „Von Suppe über Bücher“, sei alles dabei gewesen.

Über die herzliche Aufnahme in die hiesige Kirchengemeinde freut sich die frischgebackene Pastorin besonders, die von der Kanzel aus einen hervorragenden Blick über die Anwesenden hat, wie sie zwinkernd verrät. „Die freundlichen Gesichter und Gespräche“ vom Wochenende waren zusätzlich ein schöner Eindruck.

Duett-Predigt zur Amtseinführung

Bei der anschließenden Predigt nach der Amtseinführung hat Pastorin Lenski einen Vorgeschmack gegeben, wie sie sich vorstellt, neue Impulse in der Kirchengemeinde zu setzen. Wer anwesend war, konnte eine Duett-Predigt miterleben. Das heißt, Lenski und Pastorin Tabea Rösler wechselten sich beim Sprechen ab. Eine Idee, die auf viel Zuspruch traf. Lenski wollte auf diese Weise den klassischen Monolog der Predigten auflockern.

„Ich bin neugierig, wie es weitergeht“, ist Pastorin Lenski gespannt auf die kommenden Jahre in Brinkum und Seckenhausen, wo sie bis auf Weiteres leben und arbeiten werde.

Dabei fällt der Amtsantritt von Lenski in eine Zeit des Umbruchs der Pfarrämter in der Kirchengemeinde. Bereits seit Anfang des Jahres sind die Kirchengemeinden Brinkum und Seckenhausen verbunden, die nun beide zum Arbeitsbereich der Newcomerin gehören. So ist das schon bei Pastor Heinemeyer der Fall gewesen.

Seit 15 Tagen in der Gemeinde Stuhr

Seit 15 Tagen wohnt Lenski in der Gemeinde Stuhr – „in der Nähe der Jenaer, Magdeburger, Berliner und Erfurter Straße“, sagt Lenski im Scherz. Die Pastorin stammt aus Ostdeutschland.

„Einerseits komme ich aus einer Großstadt, Jena, andererseits habe ich in den letzten Jahren in einem sehr ländlichen Raum gelebt, mit zwölf Kirchtürmen in 20 Dörfern“, sagt sie. Die Gemeinde Stuhr sei da eine „schöne Mischung“. Außerdem gefällt ihr an dem flachen norddeutschen Land, dass man hier „überall mit dem Fahrrad hinkommt.“

In Brinkum möchte sie sich verstärkt in der Kinder- und Familienarbeit einbringen. Auch die Begleitung von Menschen in Grenzsituationen sei ihr wichtig. Zusammen mit Haupt- und Ehrenamtlichen möchte sie Kirche dort präsentieren, wo die Menschen sind. Damit hat sie auch in ihrer bisherigen Gemeinde gute Erfahrungen gemacht. Ihr Wohnsitz mit Büro ist ab Oktober das Pastorat an der Kirchstraße 1 in Brinkum.

Voller Terminkalender für Lenski

Für Lenski geht es nun mit einem vollen Terminkalender von einem Treffen zum nächsten. Die Planungen für Veranstaltungen laufen auf Hochtouren: Weihnachten und die Adventszeit stehen wie das sprichwörtliche Christkind vor der Tür. Wichtig bei der Planung werde auch, welche Traditionen es in der hiesigen Kirchengemeinde gibt. Im November gilt es außerdem den Buß- und Bettag, den Volkstrauertag sowie den Martinstag vorzubereiten.

Doch nun freut sich Lenski auf das „Einleben und Entdecken“ der Gemeinde Stuhr. „Welche Gruppen und Kreise gibt es, was wird wertgeschätzt und gewünscht? Ich werde mich erst einmal sehr genau umsehen und zuhören. Das ist, was derzeit im Fokus steht.“ Dazu möchte sie den Ort und die Menschen besser kennenlernen.

Wie wird man überhaupt Pastorin? Indem man Theologie studiert. Nach dem ersten Examen beginnt laut Lenski das Vikariat. Dann folgt das zweite Examen, im Anschluss beginnt der Entsendungsdienst. Nach 12 bis 14 Jahren werde der Anwärter im Idealfall als Pastor auf Lebenszeit ernannt.