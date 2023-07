Christian Stoll und seine Familie bemalen Stromkästen mit Taschenmonstern in Stuhr

Von: Florian Adolph

Der fertige Pikachu-Stromkasten. Darum haben sich versammelt: (v.l.) Vater Christian Stoll, Sohn Lias (5), Tochter Lena (10), Großvater Jörg Stoll. © Adolph

Dank Christian Stoll und der tatkräftigen Unterstützung seiner Kinder Lias und Lena und seinem Vater Jörg tragen Stromkästen in der Gemeinde Stuhr nun Gesichter von Taschenmonstern. Den Anstoß zu dem Drei-Generationen-Projekt kam von seinem Sohn, der die Welt der Pokémon für sich entdeckt hatte.

Stuhr – Was ist gelb, hat niedliche schwarze Knopfaugen und rote Wangen? Wer jetzt meint, das Pokémon Pikachu, hat recht. Wer aber sagt: „Ein Stromkasten in Stuhr!“, liegt auch nicht falsch. Anwohner Christian Stoll hat ihn zusammen mit Sohn Lias, Tochter Lena und seinem Vater Jörg bemalt. Dank ihnen ist der gelbe Kasten von der Avacon auch nicht der einzige in der Umgebung, von dem das Gesicht eines Taschenmonsters vorbeigehenden Menschen zulächelt.

Ein Pokéball ziert diesen Stromkasten. © Adolph

Seinen Anfang nahm alles, als der fünfjährige Lias das Videospiel „Pokémon Go“ bei einem Kumpel auf dem Smartphone ausprobierte. Das wollte er auch zuhause spielen und ging mit diesem Wunsch zu Vater Christian. Der erinnerte sich, das Spiel 2016 schon heruntergeladen und einen Tag in Bremen mit seinem jüngeren Cousin gespielt zu haben. „Damals liefen da alle mit dem Blick aufs Handy rum, um Pokémon zu fangen“, sagt Christian Soll. „Vor 2016 hatte ich keine Berührungspunkte mit Pokémon.“ So konnte Lias also gleich anfangen.

Zunächst wurde der Kasten gereinigt ... © Stoll

„Wir haben aber festgestellt: Hier gibt es ja gar keine ,Pokéstops’“, so Christian. „Pokéstops“ sind Treffpunkte in der realen Welt, an denen man Gegenstände für das Spiel bekommen kann. Wo ein „Pokéstop“ hin soll, kann jemand beantragen, der in „Pokémon Go“ ein bestimmtes Level hat. „Irgendwann hatten wir das erreicht und wollten den Vorschlag einreichen“, sagt Christian Stoll. Er und seine Familie hatten die Idee, einen Stromkasten zu bemalen und diesen dann als Pokéstop zu beantragen. „Wir haben an Avacon eine E-Mail geschickt und die Erlaubnis bekommen, den Kasten zu verschönern“, sagt Christian Stoll.

dann wurde er gelb angemalt ... © Stoll

Unterstützt wurde er bei der Arbeit nicht nur von den Kindern, sondern auch von seinem Vater Jörg. „Kreativ sein ist ein Hobby von mir“, sagt der Rentner. Jörg Stoll hat früher eine Ausbildung zum Schaufensterdekorateur gemacht und konnte seine Familie daher tatkräftig unterstützen. Ein „Drei-Generationen-Projekt“, nennt es Christian Stoll. So haben sie den Stromkasten gereinigt, grundiert, ihn komplett Gelb bemalt und ihm schließlich ein Gesicht verpasst.

und zuletzt kam dann das Gesicht. © Stoll

Es ist nicht bei dem einen geblieben. Inzwischen gibt es mehrere bemalte Kästen in Stuhr zu finden. „Wir haben denen von Avacon Pikachu gezeigt. Uns wurde gesagt, wenn wir die Qualität beibehalten, dürfen wir weitermachen“, sagt Christian. Somit zieren jetzt auch Pokémon wie Schiggy und Woingenau, ein Pokéball und weitere Motive Stromkästen in Stuhr.

Die Nachbarn scheinen es auch zu mögen. „Es kamen ältere Leute aus den Häusern und sagten: ,Oh, gut, dass meiner jetzt auch verschönert wird‘“, sagt Christian. „Bei einem Kasten haben sie uns Schokolade rausgebracht.“

Mit den Details nehmen es seine Kinder bei dem Projekt dabei ganz genau. „Du hast die falsche Farbe genommen für Schiggy“, beschwert sich Lias. „Das sieht jetzt aus wie Bisasam“, sagt dessen zehnjährige Schwester Lena. Tatsächlich ist Schiggy nur ein bisschen grünlicher, als er sein sollte, aber da sind die Kleinen knallhart.

Schiggy ist etwas zu grün geworden, finden die Kinder. © Privat

Schließlich wurden die Stromkästen dann auch zu Pokéstops. Pikachu ist inzwischen auch eine Arena. Weitere Motive sind übrigens geplant. Als Nächstes sollen dann das fuchsähnliche Pokémon Evoli und Glumanda – ein Salamander mit einem brennenden Schwanz – zwei weitere Stromkästen zieren.