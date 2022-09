Chorisma-Gruppe aus Stuhr spielt zum elften Geburtstag zwei Konzerte

Von: Marten Vorwerk

Leiterin Karola Schmelz-Höpfner gibt den Ton des Chors an. © marten vorwerk

Der Chor „Chorisma – Gospel and more Heiligenrode“ wurde während der Corona-Pandemie auf eine ganz besondere Probe gestellt. „Wir haben über eine Online-Konferenz geprobt. Da habe ich dann vorgesungen und der Rest zeitverzögert nachgesungen. Das war nicht so einfach“, erklärt Karola Schmelz-Höpfner. Sie ist die Chorleiterin. Umso glücklicher ist die 37-Jährige, bei einem Pressegespräch zwei Konzerte des Chors ankündigen zu können.

Fahrenhorst – Am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Klosterkirche Heiligenrode und am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der Stadtkirche Delmenhorst spielt Chorisma ein von den Mitgliedern aufgestelltes Lieder-Repertoire. „Wir haben abgestimmt, welche Lieder wir singen wollen. Daraus ist das Programm ,11 liedervolle Jahre´ entstanden“, erzählt Schmelz-Höpfner. Die Konzerte seien für das zehnjährige Bestehen vergangenes Jahr geplant gewesen, fielen aber der Corona-Pandemie zum Opfer.

Voranging englische Lieder will der Chor bei den beiden Konzerten singen. Es seien aber auch französische, norwegische oder englische Songs dabei. „Und ein paar ganz neu einstudierte Stücke“, sagt die Chorleiterin im Fahrenhorster Bürgerhaus, in dem Chorisma seit dem vergangenen Jahr probt. Etwa zwei Drittel der 50 Mitglieder des Chors seien aus der Corona-Zwangspause zurückgekehrt. Andere würden sich noch etwas zurückhalten.

Probenfahrt soll den letzten Feinschliff liefern

Den letzten Feinschliff für die beiden Auftritte im Oktober holen sich die Choristen am Wochenende auf einer Probenfahrt in Rastede.

Für Karola Schmelz-Höpfner werden es voraussichtlich die letzten Konzerte mit ihrem Chor sein. Sie hört im Laufe des Jahres auf. „Wann genau, weiß ich noch nicht. Das hängt etwas davon ab, wie schnell wir einen Nachfolger finden. Ich helfe bei der Suche“, sagt die 37-Jährige. „Schweren Herzens“ verlässt sie Chorisma. „Ich schaffe es aus zeitlichen Gründen nicht mehr“, erklärt sie.

Die Choristen bedauern den Verlust. Chor-Mitglied und Pressebeauftragte Irene Barowski sagt: „Das ist für uns schwer zu verdauen, aber wir respektieren ihre Entscheidung. Karola war elf Jahre mit Herzblut dabei.“

Chorleiterin gibt in den letzten Wochen ihr Herzblut

Mit Herzblut werde Schmelz-Höpfner ihre letzten Wochen angehen. Das wird bei der Chorprobe im Fahrenhorster Bürgerhaus deutlich, als sie vor der Gruppe steht und loslegt. „So, wir atmen wie immer einmal tief durch und dann legen wir los“, ruft sie durch den Chor-Raum in Fahrenhorst. Danach beginnt die Probe. Immer dienstags von 20 bis 22 Uhr treffen sich die Teilnehmer.

Der Chor Chorisma – Gospel and more Heiligenrode sucht weitere Mitglieder. Dazu seien keine Notenkenntnisse oder Gesangsausbildungen erforderlich. „Hier kann jeder kommen. Wenn ich abends nach Hause fahre, bin ich gut drauf. Das gemeinsame Singen macht was mit einem“, schwärmt Irene Barowski. Wer Interesse hat, kann sich bei Irene Barowski unter 01525 / 2438119 oder per E-Mail an info@chorisma-heiligenrode.de melden.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. Der Chor freut sich über Spenden.