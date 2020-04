Chemikalie in Ochtum: Obst, Gemüse und Milch unbedenklich

Stuhr/Grolland - Von Katharina Schmidt. Gute Nachrichten für Hobbygärtner aus Stuhr: Wer seine Obst- und Gemüsepflanzen mit Wasser aus der Ochtum gießt, kann die Ernte später bedenkenlos genießen. Das geht aus einer aktuellen Studie zu einer möglichen Belastung mit Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) hervor. Auch Milchviehhalter, deren Tiere in der Nähe der Ochtum grasen, können aufatmen.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte das Verbraucherschutzministerium bei Untersuchungen in Fischen aus der Ochtum erhöhte PFOS-Werte festgestellt. Die Chemikalie wurde jahrelang dem Löschschaum der Feuerwehren zugesetzt, unter anderem am Bremer Flughafen, und gilt als möglicherweise krebserregend. Das Ministerium rät seither davon ab, Fische aus dem Fluss zu verzehren.

Obst und Gemüse

Um herauszufinden, ob auch der Verzehr von Obst und Gemüse aus Gärten nahe der Ochtum bedenklich sein könnte, hat die Bremer Gesundheitsbehörde von August bis November in Grolland 50 Proben genommen. Es handelt sich unter anderem um selbstangebaute Tomaten, Zucchini, Gurken, Kartoffeln, Karotten, Kohlköpfe, Äpfel, Zwetschgen und Beeren.

Vorweg: Die Studienergebnisse stammen aus Bremen, doch die Ochtum fließt auch durch Stuhr. Sie bahnt sich ihren Weg von Weyhe durch das Natura-2000-Gebiet zwischen Kladdingen und Ochtum-Park bis zur Landesgrenze. Daher betrifft die Thematik die Bürger aus Stuhr ebenso. Das Interesse an der Verunreinigung wurde im vergangenen Jahr bei Infoveranstaltungen, unter anderem vom Sportfischerverein Bremen-Stuhr und einer Bremer Anwaltskanzlei, deutlich. Allein bei der Veranstaltung der Kanzlei waren knapp 100 Gäste aus Bremen, Stuhr und Umgebung anwesend.

Zurück zur Studie. Die Proben stammen vorwiegend aus Gärten, in denen die Pflanzen in den Vorjahren mit Wasser aus Gräben, die sich aus der Ochtum speisen, gegossen wurden. Außerdem wurden in den ausgewählten Gärten sogenannte per- und polyfluorierte Verbindungen im Boden gefunden.

Den Studienergebnissen zufolge können Erwachsene Obst und Gemüse aus den Gärten nahe der Ochtum ohne Bedenken essen. Die PFOS-Gehalte liegen insgesamt sehr niedrig. In den allermeisten Fällen bewegen sie sich am unteren Rand des Bereiches, der gerade noch messbar ist (unter 0,1 Mikrogramm pro Kilo Frischesubstanz). „Damit liegen beispielsweise die PFOS-Werte für Obst und Gemüse um einen Faktor 100-10000 unterhalb der Gehalte, die für Fische aus den belasteten Abschnitten der Ochtum gemessen wurden“, heißt es in der Studie. Die kritische Aufnahmemenge bei PFOS liegt für einen 70 Kilo schweren Menschen bei 0,91 Mikrogramm pro Woche.

Für Kinder können die Forscher abschließende Aussagen erst treffen, wenn mehr Daten vorliegen. Die Behörde will Obst und Gemüse, das nahe der Ochtum angebaut wird, daher weiter im Auge behalten.

Milch

Als die Belastung mit der Perfluoroctansulfonsäure bekannt wurde, wurden auch die anliegenden Weidetierhalter vorsorglich darauf hingewiesen, nicht das Ochtum-Wasser zum Tränken ihrer Tiere zu nutzen. Außerdem wurde in Bremen und Niedersachsen ein bundesweit einzigartiges Weidetiermonitoring auf PFAS gestartet. PFAS ist die Abkürzung für eine Gruppe künstlich hergestellter Chemikalien, zu der auch PFOS gehört.

Der Abschlussbericht dieses Monitorings liegt mittlerweile vor. Demnach weist die Milch keine bedenkliche PFOS-Belastung auf. „Sollte ein Verbraucher ausschließlich Milch vom Risiko-exponierten Hof mit dem höchsten gemessenen Gehalt an PFOS ein Leben lang verzehren, wäre eine Gesundheitsgefahr nach derzeitigem Stand des Wissens auszuschließen“, heißt es in der Studie.

Insgesamt wurden neun Tankmilchproben sowie 42 Plasma-Proben von Kühen aus niedersächsischen und bremischen Betrieben mit Ochtum-nahen Flächen untersucht. Zur Beurteilung der allgemeinen Hintergrundbelastung wurden darüber hinaus von Betrieben aus anderen Landesteilen 219 Milchproben sowie die Lebern von 75 Kühen und fünf Schafen unter die Lupe genommen.

Bei den Leber- und Plasmaproben ergab sich ein anderes Bild als bei der Milch: Modellrechnungen zeigten, dass beim häufigen Verzehr von Schaflebern die tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge von PFAS überschritten werden kann.

Fisch

Zu der Belastung in Fischen gibt es zumindest aus Sicht des Sportfischereiverbands Bremen-Stuhr nichts Neues. „Wir müssen abwarten“, sagt der Vorsitzende Rolf Libertin. Die zuständigen Stellen seien bemüht, etwas gegen die Belastung zu machen. Verängstigt seien die Angler in Stuhr aufgrund der festgestellten PFOS-Werte nicht. „Die Mitglieder gehen gelassen damit um“, sagt Libertin. Er verweist auf Daten vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Demnach wäre der Verzehr von täglich 300 Gramm belastetem Fischfilet bedenklich. So viel Ochtum-Fisch würde niemand jeden Tag essen.

