Charlotte Richter ist die zehnte MGH-„Bufdine“ in Brinkum

Von: Andreas Hapke

Teilen

Im Büro fühlt sie sich besonders wohl: die neue MGH-„Bufdine“ Charlotte Richter und Oliver Müller, einer der wenigen hauptamtlich Beschäftigten der Einrichtung. © Andreas Hapke

Im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Brinkum geht eine Durststrecke zu Ende: Erstmals seit Juli 2021 hat die Einrichtung wieder eine „Bufdine“. Eine junge Frau also, die dort ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) leistet. Charlotte Richter unterstützt seit dem 1. August das Team an der Bremer Straße 9.

Brinkum – Als einen „echten Segen“ empfindet das MGH-Leiterin Daniela Gräf, denn schließlich sei Charlotte Richter die einzige Vollzeitbeschäftigte. Das ist im BFD auch so vorgesehen. Die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entweder ehrenamtlich oder in Teilzeit im MGH tätig.

Irgendwann würden sich die Bufdis sogar besser auskennen als alle anderen, da sie „überall aushelfen und hineinschnuppern“, sagt Oliver Müller, einer der wenigen Hauptamtlichen im MGH. Er arbeitet im Büro und freut sich vormittags über die Entlastung durch den Neuzugang.

Charlotte Richter ist 19 Jahre alt und hat ihr Fachabitur an der KGS Brinkum gemacht. Davon, dass es den BFD gibt, habe sie zunächst gar nichts gewusst. Dabei passt diese Form des Engagements genau zu den Vorstellungen, die sie ursprünglich von ihrer Zukunft hatte. Im BFD dient die Tätigkeit – wie auch im Freiwilligen Sozialen Jahr – sozial-karitativen oder gemeinnützigen Zwecken. „Ich wollte in den sozialen Bereich“, sagt sie.

Unterstützung für das MGH-Team bis Ende Juli

Dort habe sie schon während der Schulzeit ihre beiden jeweils zweiwöchigen Praktika absolviert. In der Stuhrer Kita habe sie Einblick in die Betreuung der bis zu dreijährigen Kinder bekommen. Außerdem sammelte sie Erfahrungen bei einem ambulanten Pflegedienst. Ihr Opa „als alter Brinkumer“ habe sie auf das MGH aufmerksam gemacht, wo es die Möglichkeit zu einem BFD gab.

„Ich dachte immer, ich wollte mit Kindern arbeiten“, sagt Charlotte Richter. Damit sei sie groß geworden. „Meine Mutter war Tagesmutter und hat immer drei bis vier Kinder gehabt, das hat mir gut gefallen.“ Doch mit 15 Kindern in einer Kita-Gruppe sei das nicht zu vergleichen. Dies sei wesentlich anstrengender.

Bis Ende Juli kommenden Jahres hilft Charlotte Richter im Team des MGH mit. Neben der Büroarbeit zählt die Betreuung des Sonntagscafés zu ihren Aufgaben. „Das bedarf viel Vorbereitung und eine Menge Zeit“, sagt Müller. Doch es gebe ein Team, das sie unterstütze. Charlotte sei für die Vorbereitung und die Organisation zuständig. „Es ist wichtig, dass das jemand macht, der auch Fragen der Besucher zum MGH beantworten kann.“

Basteln für Kinder soll wieder aufleben

Außerdem möchte Charlotte Richter das Basteln für Kinder wieder aufleben lassen. „Wegen Corona hatten wir bis jetzt ja alle Kinderveranstaltungen ausgesetzt. Wir brauchen wieder die jungen Kiddies“, sagt Müller.

„Basteln macht mir Spaß“, erklärt die junge Frau. „Das war auch zu Hause mit den Tageskindern so.“ Der Startschuss ist für den 21. Oktober geplant. Ziel ist ein monatliches Angebot. Da sie dabei Hilfe benötige, habe sie bereits Ehrenamtliche angesprochen und Leute angerufen, darunter auch ihre Mutter. „Im MGH ist halt direkt die halbe Familie involviert“, stellt Müller belustigt fest.

Fest vorgenommen hat sich die „Bufdine“, mal ins Café Kinderwagen reinzuschnuppern. Es ist ein niedrigschwelliges Angebot für Mütter von Kleinkindern, die sich mit anderen Müttern über Ernährungs- und Erziehungsthemen austauschen wollen.

Charlotte Richter ist die inzwischen zehnte Bundesfreiwillige im MGH. Dafür hat Leiterin Daniela Gräf nicht lange überlegen müssen. „Sie kam nach dem Vorstellungsgespräch aus dem Büro und sagte: ,Super, die nehmen wir’“, erinnert sich Müller. Dass es von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick war, belegt der erste Eindruck von Charlotte Richter: „Ich habe direkt gedacht: Das sind so nette Leute hier. Ich wurde sofort aufgenommen, mir wurde alles gezeigt.“

Gemischte Gefühle zum verpflichtenden Sozialjahr

Den BFD bezeichnet Charlotte Richter als „eine gute Sache im sozialen Bereich. Gerade da fehlen oft Leute. Man kann hier super unterstützen.“ Sie habe nicht das Gefühl, in der Gegend herumzustehen und nicht zu wissen, was sie tun soll. Im Gegenteil: „Man merkt hier, dass ich eine Kraft bin, die gebraucht wird. Ich darf auch Verantwortung übernehmen. Es fühlt sich schon an wie ein Beruf.“ Ihr gefalle, dass sie viel Kontakt zu Menschen habe und auch mal im Büro arbeite, was ihr viel Spaß bereite. Seitdem spiele sie mit dem Gedanken, eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten zu machen.

Die aktuelle Diskussion über ein verpflichtendes Sozialjahr verfolgt Gräf mit gemischten Gefühlen: „Es wäre schön, mehr Mitarbeiter zu haben. Dann könnten wir mehr Veranstaltungen machen und es gäbe mehr MGH.“ Das Ganze sei allerdings mit der Hoffnung verbunden, dass sich diese jungen Menschen „genauso engagieren und mit Herzblut hier arbeiten, wie das unsere bisherigen Freiwilligen getan haben“.