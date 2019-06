Challenge gegen das Insektensterben

Stuhrer pflanzen Blühwiesen – und nominieren andere / Einige machen auch freiwillig mit

+ Bunte Beete wie dieses auf dem Gelände von Stefanie Tykacs soll dem Bienenwohl dienen. Foto: SILINGER

Stuhr - Von Janna Silinger. Stefanie Tykac möchte der Natur etwas zurückgeben. Das könne jeder tun. Sei es nur mit einem Blumenkübel auf dem Balkon. Ihr selbst ist sehr viel mehr als das möglich. Gemeinsam mit einer Gruppe freiwilliger Helfer hat die Stuhrerin etwa 20 Quadratmeter Blühwiesen angepflanzt. Auf der großen Anlage rund um den Reitstall Siek Am Großen Heerweg, den sie seit 2008 mit ihrem Mann betreibt, bot es sich an. „Wir haben dann andere, so wie das bei er Cold-Water-Challenge lief, nominiert“, erzählt sie. Das sei die Idee von Andrea Geißler gewesen, die seit etwa zehn Jahren ihr Pferd auf dem Hof hält. „Eine tolle Sache“, sagt Tykac immer wieder. Sie hofft, dass es funktioniert. Bisher sieht es gut aus.