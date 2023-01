CDU in Stuhr möchte das Kraftwerk für den heimischen Balkon fördern

Von: Andreas Hapke

Ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängt an einem Balkon in Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern. In dem Bundesland können Bürger bereits Anträge auf Förderung von Stecker-Solaranlagen stellen. © Stefan Sauer/dpa

CDU möchte Stecker-Solaranlagen über das kommunale Klimaschutzprogramm der Gemeinde Stuhr bezuschussen. Nach Vorstellungen der Christdemokraten müsste der Fördertopf dafür um 5 000 auf 25 000 Euro steigen. Der Zuschuss würde sich auf 200 Euro pro „Balkon-Kraftwerk“ belaufen.

Stuhr – Das Jahr hat gerade erst begonnen, da hat die CDU-Fraktion bereits ihre Arbeit aufgenommen und den ersten Antrag formuliert. Die Christdemokraten möchten den Katalog der kommunalen Maßnahmen zum Klimaschutz erweitern. Sie beantragen, sogenannte Stecker-Solaranlagen bis zu einer Leistung von 600 Watt in das Förderprogramm aufzunehmen. Jede dieser Anlagen soll mit 200 Euro bezuschusst werden. Die Gesamtfördersumme würde damit um 5 000 auf 25 000 Euro steigen.

Laut CDU erzeugen die Stecker-Solaranlagen, auch Balkonkraftwerke genannt, Solarstrom bis maximal 600 Watt und decken dadurch im Tagesverlauf die Grundlast eines Haushaltes ab. Die gebrauchsfertigen Geräte bestehen in der Regel aus zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Privatpersonen können sie „ohne großen Installationsaufwand in Eigenregie“ aufbauen, heißt es im Antrag der Christdemokraten. Der Anschluss an den heimischen Stromkreis erfolge in der Regel über eine Haushalts- oder Wielandsteckdose. Die obligatorische Anmeldung beim Netzbetreiber könne der Besitzer im vereinfachten Verfahren ebenfalls selbstständig in Angriff nehmen.

Stecker-Solaranlagen ermöglichten aufgrund ihres geringen Investitionsvolumens von 800 bis 1000 Euro mehr Haushalten den Zugang zu einer klimafreundlichen Stromversorgung, begründet die CDU ihren Antrag. Dies gelte insbesondere für sozial schwächer gestellte Menschen sowie für Mieter und Eigentümer ohne große Dachflächen. Schließlich sei der Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie auch im kleineren Rahmen „ein wesentlicher Schritt zu mehr Unabhängigkeit und einer erfolgreichen Energiewende“.

„Einsparung von jährlich 600 kWh realistisch“

Als „zielführend“ sieht die CDU eine Förderung von 200 Euro pro Anlage, „um eine hohe Zahl von Teilnehmern zu generieren“. Die Fraktion verweist auf „viele Kommunen und auch Bundesländer“, die bereits Stecker-Solaranlagen bezuschussen oder deren Förderung planen würden. Als Beispiele sind in dem Antrag die Stadt Braunschweig oder das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern genannt.

Bewohner Stefan Otten hat im Mai 2022 eine solche Anlage auf einem Gestell in seinem Garten installiert und gute Erfahrungen damit gesammelt. An den sonnenreichen Tagen des vergangenen Jahres habe er rund vier Kilowattstunden (kWh) gespart. „Eine Einsparung von jährlich 600 kWh halte ich für realistisch“, sagt er. „Wenn man nicht zuhause ist und entsprechend wenig verbraucht, wird der Strom dem Netz zur Verfügung gestellt.“ Sein Fazit: „Man lebt nicht autark, kann aber einiges an Stromkosten sparen.“

Da die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Stecker-Solaranlagen bereits auf null gesetzt habe, würde sich eine Förderung durch die Gemeinde für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel zusätzlich lohnen, findet Otten. Zudem sei die Anlage einfach zu handhaben.

„Für den Stromverbrauch kleiner Haushalte eine gute Sache“

Erstmals hatte die Kommune mit dem Haushalt 2020 ein Förderprogramm für private Maßnahmen verabschiedet, um auf kommunaler Ebene einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dem Ratsbeschluss war seinerzeit ein Antrag der Grünen vorangegangen. Deren Fraktionsvorsitzende Kristine Helmerichs begrüßt den aktuellen Vorstoß der CDU. „Ich freue mich, dass sie sich per Antrag mit dem Thema Klimaschutz befasst“, sagt sie. Dieser sei inhaltlich nachvollziehbar: „Für den Stromverbrauch kleiner Haushalte ist das eine gute Sache, und es hilft der Energiewende auf die Füße.“

Die Anlagen würden den Energiebedarf zwar selten komplett abdecken“, stellt Kristine Helmerichs fest. „Aber die Idee selbst ist eine gute Idee. Jede Kilowattstunde ist wichtig für die Energiewende, die Förderung schafft ein Bewusstsein dafür.“ Und: Mit einer solchen Anlage könnten auch Mieter in Sachen Klimaschutz tätig werden. „Sie sind ja sonst abhängig von ihrem Vermieter.“

Das Startkapital des Förderprogramms belief sich 2020 auf 10 000 Euro. Wegen der großen Resonanz und hinzugekommener Maßnahmen stieg die Summe in den beiden Folgejahren um jeweils 5 000 Euro, sodass für das laufende Jahr 20 000 Euro zur Verfügung stehen. Damit bezuschusst die Gemeinde stationäre Solarstromspeicher, Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung, Lastenfahrräder sowie Dachbegrünungen von Garagen und Carports mit jeweils 500 Euro.

Nach Auskunft der Verwaltung war der mit 15 000 Euro gefüllte Fördertopf 2021 bereits im Spätsommer ausgeschöpft. Im Folgejahr sei das mit 20 000 Euro budgetierte Programm „bis zum Jahresende nahezu komplett genutzt worden“.

Eine Förderung pro Haushalt möglich

Die ursprünglich geförderten Wandladestationen, sogenannte Wallboxen, waren 2022 aus dem Programm herausgefallen. Grund: Es gibt inzwischen alternative Fördermöglichkeiten, etwa durch die KfW-Bank oder in Form von Gutscheinen durch Autohändler beim Kauf von Elektrofahrzeugen. Eine Doppelförderung ist aber in den Richtlinien ausgeschlossen. Was die Lastenräder angeht, die mittlerweile auch durch die NBank gefördert werden: Da verlangt die Kommune einen Nachweis, dass der Antrag von dem Geldinstitut abgelehnt wurde.

Voraussetzung für den Zuschuss ist die Installation der Anlage durch eine Fachfirma. Das CDU-Argument der einfachen Anbringung läuft in diesem Punkt also ins Leere. Es ist nur eine Förderung pro Haushalt beziehungsweise Unternehmen möglich. Für alle Maßnahmen gilt, dass der beantragte Zuschuss nur solange ausgezahlt wird, wie entsprechende Fördermittel im Haushalt der Gemeinde Stuhr zur Verfügung stehen.

Mit dem CDU-Antrag zur Förderung von Stecker-Solaranlagen wird sich der Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus voraussichtlich am 25. Februar beschäftigen.

Information

Wer mehr über die Bezuschussung privater Maßnahmen durch das Förderprogramm zum Klimaschutz wissen möchte, kann sich unter 0421/80 90 21 26 an den Verein Stuhr Plus (www.stuhr-plus.de) oder an den Stuhrer Umweltbeauftragten Marc Plitzko, 0421/56 95 351 (M.Plitzko@ Stuhr.de) wenden.