CDU, FDP und SPD stellen Anträge zur Kinderbetreuung in Stuhr

Von: Andreas Hapke

Teilen

Anträge zur Kinderbetreuung haben die CDU, FDP und SPD gestellt. © Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Mit Themen der Kinderbetreuung ist die Gemeinde rund um die Uhr beschäftigt, allen voran mit dem Fachkräftemangel und die Versorgung des Nachwuches zu Randzeiten. Auch die Politik macht sich so ihre Gedanken. Gleich mit zwei Anträgen, eingebracht von drei Fraktionen, beschäftigt sich am Dienstag um 18 Uhr der Ausschuss für Jugend, Freizeit, Kultur und Soziales.

Stuhr – CDU und FDP etwa wollen das 2018 verabschiedete Entwicklungskonzept für die Kindertagesstätten auf den Prüfstand stellen. Gemeinsam mit dem Kita-Personal, der Elternschaft und der Politik soll die Gemeinde „ein geeignetes und ergebnisorientiertes Format“ schaffen, „welches auf einen breiten Konsens unter den beteiligten Gruppen abzielt“.

Das vor vier Jahren verabschiedete Konzept beinhaltet neben der Reduzierung von Öffnungszeiten auch Investitionen in An- und Neubauten sowie in 42 zusätzliche Stellen. Eltern müssen seitdem eine höhere Wochenarbeitszeit nachweisen, um ihren Nachwuchs nachmittags betreuen zu lassen. Das Investieren in Steine ist erfolgreich verlaufen, das in Beine eher nicht. Nach wie vor ist der Fachkräftemangel ein großes Thema für die Kommune, Tendenz steigend.

Neubewertung ist wegen neuen Herausforderungen notwendig

Vor diesem Hintergrund „müssen die Rahmenbedingungen des Entwicklungskonzepts auf Aktualität geprüft werden“, finden CDU und FDP. Auch wegen eines zunehmenden Betreuungsbedarfs sowie neuer Herausforderungen – etwa die steigende Zuweisung von Geflüchteten und Auswirkungen der Corona-Pandemie – sei eine Neubewertung notwendig.

Dies hätten „einige Parteivertreter“ bereits in der März-Sitzung des Ausschusses in Erwägung gezogen, schreiben CDU und FDP. Vorausgegangen sei eine Diskussion zur Gruppenbildung für das Kindergartenjahr 2022/2023. „Die Kürzung der Betreuungszeiten, vor allem in den Randbereichen, traf auf das Unverständnis vieler Eltern.“

Die beiden Fraktionen möchten einen ganzen Katalog an Punkten berücksichtigt wissen. Für sie sind Fachkräftemangel, Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie die duale Ausbildung für angehende Erzieher ebenso erforderlich wie eine Elternbefragung, das vom Rat beschlossene Verfahren zur digitalisierten Anmeldung, Platz-Sharing, Quereinstiegsmöglichkeiten und Sprachförderung.

Verwaltung soll neue Wege zur Personalgewinnung suchen

Laut der SPD-Fraktionschefin Susanne Cohrs war eine spätere Evaluierung des Konzepts bei dessen Verabschiedung vor vier Jahren eingepreist. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt sei, darüber müsse man sich unterhalten. Ihre eigene Fraktion bringt einen umfassenden Antrag ein, der darauf abzielt, dass die Verwaltung, nach neuen Wegen suchen möge, um ausreichend Personal für den Kita-Bereich zu akquirieren.

Die SPD erwägt zum Beispiel eine praxisorientiertere Erzieherausbildung in den kommunalen Kitas. Diese würde mit der Ausbildung zur Sozialassistentin starten und danach in eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin übergehen.

Sind fachlich geeignete Sozialassistenzkräfte in der Lage, Dienste in Randzeiten zu leisten? Könnte die Gemeinde leitende Kita-Beschäftigte von Verwaltungsaufgaben entlasten? Könnte sie im Rahmen der tariflichen Möglichkeiten finanzielle Anreize schaffen? Wäre es möglich, bei ehemaligen, in andere Berufe abgewanderten Erziehungskräften anzufragen, ob sie eventuell wieder in den Dienst zurückkehren möchten? Diese Fragen hat die SPD ebenfalls aufgeworfen.

Einige der Vorschläge sind bereits umgesetzt

Antworten darauf liefert die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Daraus geht hervor, dass einige der Vorschläge bereits umgesetzt sind. Die berufsbegleitende Ausbildung etwa gebe es seit 2019. Auch der Quereinstieg in die nebenberufliche Ausbildung sei möglich, es mangele aber an Interessenten.

Ebenso wie die SPD betrachtet die Gemeinde die Übernahme von Verwaltungsaufgaben durch das Rathaus als sinnvoll, und zwar in einem Umfang von wöchentlich sechs bis acht Stunden pro Kita. Kosten: 125 000 Euro pro Jahr. Außerdem mache die Kommune von der bis Juli 2023 geltenden Übergangsregelung Gebrauch und setze auch mal zwei Sozialassistenten für die Betreuung von Gruppen zu Randzeiten ein. Ab kommendem Sommer aber müsse eine der beiden Pädagoginnen eine qualifizierte Erzieherin sein.

Aktuell arbeite die Verwaltung daran, Beschäftigte in der Familienphase für ein niedrigschwelliges Angebot an einem oder zwei Nachmittagen zu gewinnen. Und 2023 soll es ein Konzept geben, „um die guten und vor allem besseren Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr im Zusammenhang mit der Personalgewinnung besser als bisher herauszustellen“, heißt es in der Vorlage. Bei finanziellen Anreizen für Beschäftigte in Stuhr seien der Gemeinde wegen geltender Tarifabschlüsse die Hände gebunden.

Information

Neben den beiden Anträgen befasst sich der Ausschuss für Jugend, Freizeit, Kultur und Soziales am Dienstag ab 18 Uhr mit einem Bericht aus den Städtepartnerschaften und einem Antrag des FTSV Jahn Brinkum auf Gewährung einer Sportförderung für die Errichtung von Paddelcourts.