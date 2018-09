„Cash-Trapping“: Polizei warnt vor manipulierten Geldautomaten

Seckenhausen/Brinkum - Drei Geldautomaten in Seckenhausen und Brinkum sind manipuliert worden. Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen wegen „Cash-Trapping“.

Am Dienstag zwischen 17.15 und 19.15 Uhr wurden in zwei Geldinstituten in Seckenhausen und Brinkum drei Geldautomaten manipuliert. Als „Cash-Trapping“ bezeichnet man eine Masche, bei der der Geldausgabeschacht präpariert wird und der Kunde beim Geldabheben eine Störung angezeigt bekommt.

Eine unbekannte männliche Person manipulierte, vermutlich durch Aufsatz einer Blende, den Ausgabeschacht und erlangte das Geld der Opfer, als diese die Bankfilialen aufgrund der vermeintlichen Störung verließen.

Die Polizei warnt alle Bankkunden, insbesondere bei Geldabhebungen außerhalb der Geschäftszeit, besonders aufmerksam zu sein. Für das „Cash-Trapping“ wird auf dem Geldausgabeschacht eine Metallschiene befestigt. Bei der Geldausgabe bleibt das abgehobene Geld stecken und es erscheint eine Störung. In solch einem Fall bittet die Polizei um eine sofortige Benachrichtigung. Da es die Polizei im Landkreis Diepholz schon mit mehreren dieser Fälle zu tun hatte, bittet sie um besondere Aufmerksamkeit und um sofortige Hinweise, wenn etwas verdächtig erscheint.

