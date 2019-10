Capstan Shanty-Chor kommt mit neuen Liedern nach Varrel

+ Der Capstan Shanty-Chor bei seinem Auftritt in Emden in diesem Jahr. Foto: Chor

Varrel - Von Andreas Hapke. Wenn die Tage kürzer werden, stehen Shantylieder (noch) höher im Kurs. Manfred Horstmann, zweiter Vorsitzender und seit 15 Jahren Mitglied des Capstan Shanty-Chors, weiß das. Deshalb ist er bester Dinge, was den Auftritt des Ensembles am Samstag, 5. Oktober, in der Varreler Gutsscheune angeht: „Wir rechnen mit 300 Besuchern. Wir haben keinen Zweifel, dass das ein voller Erfolg wird.“