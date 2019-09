Forebitter Shanty Chor und rheinischer Gastchor begeistern in Gutsscheune

„Leinen los, die Segel gehisst“, ging es am letzten Augusttag musikalisch rund um die Welt. Für drei Stunden beste Unterhaltung sorgte der Forebitter Shanty Chor unter der Leitung von Hans Adam in der sehr gut besuchten Varreler Gutsscheune. Die Leuchttürme blinkten auf der Bühne, Steuerrad und Rettungsring verliehen weitere maritime Atmosphäre. Mit einem zünftigen „Moin, moin“ begrüßte Margret Rink das erwartungsfreudige und gut gelaunte Publikum.

Varrel - Bevor es an Bord ging, wurde Ehrengast Gudrun Klomburg, Stuhrs stellvertretende Bürgermeisterin, mit einem Blumengruß empfangen. Ehrenmitglied des Shantychores ist die 90-jährige Therese Thielmann. „Sie hat seinerzeit bei mir Mandoline gespielt“, berichtete Chorleiter Hans Adam über den Besuch der alten Dame. Auch für sie hatte man sich ein besonderes Fotogeschenk ausgedacht; da kullerte schon mal ein kleines Tränchen. Hinsichtlich der frischen Brise gab es indes keine Zeit für allzu viel Nostalgie, denn weiter ging es im bunten Programm mit der Windjammer und Solist Jaques Drolet über die Meere bis hin nach Burma.

Wie es sich für ein Unterhaltungsprogramm auf einer Kreuzfahrt gehört, hatte sich der Forebitter Shanty Chor Gäste eingeladen. Die kamen in Form des MGV Sängerchor Heiligenhaus unter der nicht minder temperamentvollen Leitung von Claudia Rübben-Laux aus Overath in Nordrhein-Westfalen. Alle Ehre legte der zwölffache Meisterchor mit seinen 45 tollen Stimmen zwischen alten und neuen Volksliedern, bekannten Schlager bis hin zu Kölschen Tönen ein. Das erinnerte ein wenig an die Mainzer Hofsänger, die da auf der Bühne standen. „Unser Jaques heißt Jürgen“, gab es von der Chorleiterin den Hinweis auf den eigenen Solisten Jürgen Wunderlich, gleichzeitig Vereinsvorsitzender.

Der Chor war einst aus von den Shanty-Liedern begeisterten Frauen entstanden. Die zogen schließlich die eigenen Männer mit, und somit leitet Hans Adam nun eine fröhliche gemischte Formation mit seinem bunten Taktstock. Zu der gehören auch Doris, Christine und Sylvia am Akkordeon und Rüdiger am Bass – denn was wäre Gesang schon ohne passende Musik?

Herrlich waren die Döntjes von Margret Rink. Für jedes Stück hatte sie die passenden witzigen – und niemals unter die Gürtellinie gehenden – Überleitungen.

Wie gerne man der Unterhaltungsmanagerin auf dem Schiff auch zuhören mochte – den rheinischen Jungs lief dann doch etwas die Zeit weg. „Unser Busfahrer wartet“, entschuldigte sich Jürgen Wunderlich für einen etwas gestrafften zweiten Programmteil. Nachdem die Forebitter übers „Bluewater“ nach „Bora, Bora“ segelten und Solosänger Horst Wöhlke den Rum aus Jamaika huldigte, gab es vom MGV einen Besuch im „Veedel“, einen Blick auf den Stammbaum bis hin zum „Funiculi funicula“ als Höhepunkt.

„Wir wollen noch den Bajazzo hören“, ertönten beim abschließenden Programmblock der Forebitter lautstarke Rufe aus dem Publikum. Mag die Zeit für den armen Busfahrer und seiner Besatzung auch immer enger geworden sein, auch die Gäste kamen nicht ohne Zugabe in Form des „Deutschmeister Regimentsmarsch“ davon.

Zum Abschluss eines gelungenen Konzertes voller Kontrastpunkte füllte sich die Bühne mit allen Sängerinnen und Sängern und den Musikern und einem gemeinsam gesungenen „Leise kommt die Nacht“. Ein wunderschönes Bild, das sicherlich vielen in schöner Erinnerung bleiben wird.

A propos: In Erinnerung bleibt auch die Varreler Gutsscheune den Rheinländern. „Wenn wir so eine in unserem Dorf hätten, wären wir die glücklichsten Menschen“, konnte sich Vorsitzender Jürgen Wunderlich nicht zurückhalten.