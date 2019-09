Bürgerstiftung Stuhr nominiert für Deutschen Engagementspreis

Die Bürgerstiftung Stuhr ist für den Publikumspreis des Deutschen Engagementspreises nominiert. Bis zum 24. Oktober können alle Bürger bei einer Online-Abstimmung unter 617 ausgewählten Personen und Initiativen ihren Favoriten wählen.

Stuhr – Die Auszeichnung ist laut einer Mitteilung des Bundesverbands Deutscher Stiftungen mit 10 000 Euro dotiert. Die ersten 50 dürfen zudem an einem Seminar zu Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement teilnehmen.

Für den Engagementpreis infrage kommen ausschließlich die Träger anderer Preise, die freiwilligen Einsatz auszeichnen. Die Bürgerstiftung wurde vom Deutschen Stifterpreis nominiert. Sie ist Trägerin der Mehrgenerationenhäuser in Brinkum und Fahrenhorst, der Kinderkrippe Löffelchen, des Mittagstischs für Senioren, der Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit“ und der Computertreffs auf Gut Varrel und im Haus Lohmann. Außerdem steckt sie hinter dem Projekt „Fit in der Ausbildung“ (Fida).

Neben dem Online-Votum über den Publikumspreis entscheidet eine Fachjury über die Gewinner in den mit jeweils 5 000 Euro dotierten Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“. Bekanntge geben werden die Gewinner am 5. Dezember in Berlin.

Träger des Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Abstimmen

Eine Liste der Nominierten und das Online-Votum sind zu finden unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis