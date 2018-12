Bürgerstiftung feiert mit allen Stuhrern

Zehnter Geburtstag am 13. Januar

+ © MGH Der Vorstand mit (v.l.) Angelika Hohenecker, Hanno Niemeijer, Thomas Schaumlöffel und Ulrike Dunkhase-Niemeyer. © MGH

Stuhr - Von Andreas Hapke. Das Mehrgenerationenhaus in Brinkum? Ist vielen bekannt. Die Bürgerstiftung Stuhr? Kennen die meisten nicht. Diese Erfahrungen machen die Vorstandsmitglieder immer wieder, wenn sie sich mit ihrem Stand bei Veranstaltungen in der Gemeinde präsentieren, zuletzt etwa beim Stuhrer Weihnachtsmarkt. Vielleicht ändert sich das mit der Feier zum zehnjährigen Bestehen, zu der die Stiftung für Sonntag, 13. Januar, 11 bis 14 Uhr, in das Rathaus einlädt. „Diesmal wollen wir gemeinsam mit den Stuhrern feiern“, kündigt Thomas Schaumlöffel, geschäftsführender Vorstand, an.