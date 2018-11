Bürgermeister vergibt vier niedersächsische Ehrenamtskarten

Brinkum - Von Andreas Hapke. Sie engagieren sich überdurchschnittlich für das Gemeinwohl, ohne dies an die große Glocke zu hängen. Nun wird es trotzdem publik: Mit Viola Dahnken, Gabriele Parke, Elke Waßmann und Ulrich Brauer hat Bürgermeister Niels Thomsen am Donnerstagabend drei weiteren Personen die niedersächsische Ehrenamtskarte überreicht. Es ist bereits das vierte Mal seit dem Ratsbeschluss vom März vergangenen Jahres, dass der Verwaltungschef die Karte übergeben und dies mit einem persönlichen Gespräch bei Kaffee und Kuchen verbunden hat.

Insgesamt hat die Kommune jetzt 24 Ehrenamtskarten ausgegeben. Sie sind in Bremen und Niedersachsen gültig und gewähren ihren Inhabern Vergünstigungen in diversen Geschäften und Veranstaltungsstätten. Voraussetzung für ihren Erwerb ist die Ausübung einer am Gemeinwohl orientierten Tätigkeit ohne Bezahlung von mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr – das Ganze seit mindestens drei Jahren.

Diesen Zeitaufwand überschreiten alle drei Frauen – Brauer war bei der Übergabe verhindert – nach eigener Auskunft locker. „Allein wenn ich bei uns den Backtag betreue, kommt schon einiges an Stunden zusammen. Außerdem läuft viel Arbeit im Hintergrund, manchmal ist man die ganze Woche beschäftigt“, sagt Viola Dahnken, Vorsitzende des Heimatvereins (HV) Heiligenrode. Brauer ist ihr Stellvertreter, während Elke Waßmann im HV-Vorstand als Beisitzende fungiert und sich unter anderem in der Arbeit mit Kindern engagiert. Gabriele Parke hat die Karte für ihre Tätigkeit bei der Freiwilligenagentur „Mach mit!“ erhalten. Gabriele Parke hat nach eigener Auskunft nicht nur in der ans Mehrgenerationenhaus angedockten Agentur zu tun. „Viel passiert zu Hause, am eigenen Schreibtisch.“

Wie die Frauen berichteten, gab es beim Bürgermeister neben der Verpflegung auch warme Worte. Alle drei werten die Ehrenamtskarte als Wertschätzung ihres Engagements und „Auszeichnung für die geleistete Arbeit, die viele nicht sehen“, wie Elke Waßmann feststellt. „Ich finde schön, dass ich sie habe“, sagt Viola Dahnken. „Wir haben sie verdient, und dann kann man sie auch mitnehmen. Sie motiviert auch dazu, wieder Gas zu geben für den Verein.“

Für welche Vergünstigungen die Frauen die Karten einsetzen wollen, wissen sie noch nicht. Sie müssten dafür aber ins benachbarte Syke, Bremen oder Weyhe fahren. Angebote in Stuhr gibt es laut www.freiwilligenserver.de (Stand 19. Oktober) nicht.