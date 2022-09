Bürgerhaus Stuhr-Fahrenhorst: Der Nachwuchs dominiert

Von: Andreas Hapke

Der Spielkreis mit Leiterin Denise Vogel. © privat

Im Bürgerhaus Fahrenhorst dominiert zurzeit der Nachwuchs. Kürzlich ist ein Spielkreis für Kinder von ein bis drei Jahren an den Start gegangen. Und Monja Uhde, die mit dem Kinderchor Lollipops schon zu Stiftungshaus-Zeiten zu Gast war, will ihr Angebot für die Fahrenhorster Kids sogar ausbauen.

Fahrenhorst – Nach und nach zieht wieder Leben ein in das Bürgerhaus Fahrenhorst, wie das ehemalige Stiftungshaus nach der Übernahme der Geschäfte durch den neuen Stiftungsvorstand heißt. Der für Anfang September angekündigte Programmstart ist erfolgt, wenngleich noch mit einer überschaubaren Anzahl an Veranstaltungen. Vor allem der Nachwuchs tummelt sich zurzeit in dem Gebäude an der Turmstraße 13.

Angefangen hat zum Beispiel ein Spielkreis für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. Eltern und Sprösslinge treffen sich jetzt zweimal pro Woche für drei bis vier Stunden, und zwar dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr.

Die Betreuung begann mit zehn Mädchen und Jungen, womit laut Vorstand vorerst alle Plätze vergeben sind. „Die Qualität steht für uns im Vordergrund. Deshalb starten wir zunächst mit einer kleinen Gruppe“, erklärt Kai-Uwe Jobst, der mit Andreas Keller den neuen Vorstand des Bürgerhauses bildet.

Gleiche Bildungschancen für alle Kinder

Jobst liegt die Umsetzung der frühkindlichen Bildungsprogramme der Stiftung Impuls am Herzen. Für den Spielkreis hat das Programm „e:du“ (Eltern und du) eine große Bedeutung. Es stärke „die Bindung zwischen den Erziehungsberechtigten und ihren Kindern nachhaltig“, sagt Jobst. Er spricht vom „bundesweit ersten e:du Spielkreis“ im Fahrenhorster Bürgerhaus.

„Wenn alles gut läuft, werden wir in den kommenden Monaten das Angebot weiter ausbauen“, kündigt Jobst an. Interessierte Eltern könnten sich „gerne“ auf die Warteliste setzen lassen und sich bei der Spielkreisleiterin Denise Vogel unter denise@stuhrkopf.de über die Betreuung informieren. Stuhrkopf ist Träger des Spielkreises und steht als Verein dafür, gleiche Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen.

Zu den regelmäßigen Nutzern des Bürgerhauses zählt weiterhin der Kinderchor Lollipops unter Leitung von Monja Uhde, die ihr Angebot donnerstags um einen Tanz- und Bewegungskurs für Kinder erweitern wird. Yoga-Lehrerin Marcia Harms, ebenfalls schon Kursleiterin zu Stiftungshaus-Zeiten, hat ihrem Engagement zwei weitere Termine hinzugefügt: Ab sofort finden jeden Donnerstag zwei Yoga-Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene statt. Auch die Geburtsvorbereitung und die Rückbildungsgymnastik bei Hebamme Anna Südkamp bleiben Bestandteile des neuen Bürgerhaus-Programms. Laut Jobst wird die Einrichtung „in den kommenden Monaten“ ein Senioren-Café eröffnen. „Die ersten Gespräche hierzu sind bereits geführt.“

Motto: „Wieder ins Gespräch kommen!“

Zudem kann ab sofort jeder das Gebäude für Geburtstage, Vereinsversammlungen, Trauerfeiern und „sonstige Veranstaltungen“ mieten, wie es auf der Homepage der Einrichtung heißt. Wer Interesse hat, wendet sich an Denise Vogel. Sie ist montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr vor Ort und sonst per E-Mail an die Adresse info@buergerhaus-fahrenhorst.de zu erreichen.

Getreu dem Motto des neuen Vorstands – „Wieder ins Gespräch kommen!“ – hatten sich kürzlich Keller und Jobst mit dem Kuratorium und den Fahrenhorster Ratsherren zusammengesetzt. Die Politiker hätten sich „mit der bereits geleisteten Arbeit des neuen Vorstands und den zukünftigen Planungen für das Bürgerhaus“ zufrieden gezeigt. So jedenfalls haben es die neuen Vorstandsmitglieder empfunden. Tenor des Treffens laut Jobst: „Es ist an der Zeit, nach vorne zu schauen und endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen.“ Hintergrund: Nach unüberbrückbaren Differenzen mit dem Kuratorium war der alte Vorstand zum 30. Juni zurückgetreten. In einem ersten Schritt haben die Nachfolger das Gebäude in Bürgerhaus umbenannt, da ihnen der Name Stiftungshaus als „verbrannt“ erschien.

Eine weitere Gelegenheit zum Austausch dürfte sich am Samstag, 15. Oktober, ergeben. Dann begrüßen Vorstand und Kuratorium alle Fahrenhorster zu einem großen Bürgerhaus-Fest. Bürgermeister Stephan Korte und Landrat Cord Bockhop hätten sich bereits angekündigt, heißt es in einer Mitteilung.