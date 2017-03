Nachtwanderer in Stuhr starten in neunte Saison

Die Nachtwanderer sind ab dem kommenden Wochenende wieder unterwegs. Polizeirätin Franziska Mehlan (r.) findet die Arbeit von (v.l.) Joachim Rathmann, Sigrid Rother, Hans Schüler, Gabriele Rathmann & Co. „sehr wertbringend“.

Stuhr - Von Andreas Hapke. 230 Einsätze in acht Jahren – die Bilanz der Stuhrer Nachtwanderer kann sich sehen lassen. Am kommenden Wochenende suchen die Ehrenamtlichen wieder Jugendliche an deren bevorzugten Treffpunkten auf.

Es ist bereits die neunte Saison der Gruppe – und nach Auskunft ihres Koordinators Hans Schüler ist sie so intensiv vorbereitet wie selten zuvor. Hinter den Nachtwanderern liegt unter anderem ein Seminar zur Gewaltprävention, das sie gemeinsam mit den Kollegen aus Huchting und Garbsen auf Gut Varrel besucht haben.

Außerdem gab es ein Kennenlerntreffen mit dem Polizeikommissariat Weyhe und dessen neue Leiterin Franziska Mehlan. Um auch von den Jugendlichen mit Migrationshintergrund als Ansprechpartner wahrgenommen zu werden, haben die Nachtwanderer einen dreisprachigen Flyer auf Englisch, Türkisch und Arabisch aufgelegt.

Ein weiterer Flyer macht bald in Bussen und Bahnen der BSAG auf Informationstage der Ehrenamtlichen in Bremen und Stuhr aufmerksam. Nicht zuletzt hat sich Sigrid Rother um neue, sommerliche Shirts in Hellblau gekümmert.

Kommunikation mit Jugendlichen

Die stellvertretende Bürgermeisterin ist eine Nachtwanderin der ersten Stunde. Ihre Motivation sei den Erlebnissen geschuldet, die die Gruppe mit den Jugendlichen hat, sagt sie. Sie schätze die Kommunikation mit dem Nachwuchs und das, was sich daraus entwickelt; welche Früchte es trage, wenn die Nachtwanderer die Jugendlichen für ihre Treffpunkte in die Verantwortung nehmen. Die Resonanz aus der Bevölkerung gebe ihr ebenfalls ein gutes Gefühl. „Die Bürger finden unser Engagement für die Jugendlichen ganz toll.“

Auch Gabriele Rathmann ist von Anfang an dabei. Sie habe sich schon immer ehrenamtlich engagiert, unter anderem zwölf Jahre in der Telefonseelsorge, berichtet sie. Ihre Devise: „Es geht uns gut, wir können anderen ein Stück davon abgeben.“

Inzwischen hat sie ihren Mann mit dem Nachtwanderer-Virus infiziert, er läuft am Wochenende das erste Mal mit. Er wolle seinen Horizont erweitern, sagt Joachim Rathmann. „Deeskalierendes Verhalten ist mein Thema.“

In Kleingruppen unterwegs

In der Regel sind die Nachtwanderer in Gruppen à drei bis fünf Personen entweder am Freitag oder Sonnabend unterwegs, nur zum Saisonstart an beiden Abenden. Ihre Einsätze dauern rund vier Stunden, bei größeren Veranstaltungen wie dem Osterfeuer auf Gut Varrel kann es schon mal länger dauern.

Für die Weyher Polizei-Chefin Franziska Mehlan ist dieses Engagement ein „wesentlicher Bestandteil der Jugendarbeit, sehr wertbringend. Das kann die Polizei nicht leisten“. Der gegenüber hätten die Ehrenamtlichen den Vorteil, durch das langfristige Vertrauensverhältnis einen anderen Zugang zum Nachwuchs zu haben. „Wenn wir kommen, geht es gleich darum, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen.“

Zurzeit hat die Gruppe 16 Mitglieder, jeweils acht Frauen und Männer. Weitere Mitstreiter sind gerne gesehen, insbesondere Frauen. „Sie wandern im Schnitt weniger“, begründet Schüler. Wer mehr über die Nachtwanderer erfahren möchte, besucht am 24. April um 19 Uhr das Infotreffen am Neuen Weg 11 (erstes Obergeschoss).

In dieser Saison läuft auch ein gemeinsamer Einsatzplan der Nachtwanderer in Bremen und Stuhr an.