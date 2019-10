Puppentheater im MGH: Mit der Bühne Neuland betreten

Brinkum – Früher gab es schon einmal eine Puppenbühne beim Mehrgenerationenhaus in Brinkum. „Die lag dann ganz lange im Schuppen, in der Hoffnung, dass irgendwann jemand kommt und sie wieder nutzen will“, berichtet Daniela Gräf, Leiterin der Einrichtung. Umso größer ist nun die Freude, dass sich fleißige Helfer bereit erklärt haben, gemeinsam ein neues Kaspertheater zu errichten.

Vor einem halben Jahr gründete Reinhard Krokat die Theatergruppe in der Begegnungsstätte an der Bremer Straße. Ihn selbst haben das Theater und insbesondere das Puppenspiel schon seit seiner Kindheit fasziniert. „Es ist toll, wie man in die Haut eines anderen schlüpfen kann“, erzählt er begeistert. „Und was man mit den Händen alles darstellen kann.“

Hilfe bei seinem Projekt fand er schnell. Eine besonders wichtige Unterstützung: Günter Meyer, ehrenamtlicher Haushandwerker im MGH. Er besorgte die Materialien für die Bühne. Die Nähgruppe habe sich ebenfalls kräftig engagiert und die Stoffe angepasst, äußere Verkleidung, Vorhänge und Hintergrund genäht. „Im Sommer saßen wir oben im Kreativraum teilweise bei 32 Grad“, erinnert sich Heidemarie Siedekum. Die Gruppe habe alles gegeben – und zeigt sich jetzt sehr zufrieden mit dem schönen Ergebnis.

„Mit der Konstruktion der Bühne haben wir Neuland betreten“, sagt Krokat stolz. Da diese von vielen verschiedenen Spielern genutzt werden soll, ist sie in ihrer Höhe verstellbar. Außerdem sei sie schnell auf- und abgebaut.

Spieler zu finden, war nicht schwer für Krokat. Vier von ihnen werden am Samstag, 26. Oktober, um 15 Uhr zum ersten mal in der Backstube im MGH ihr Können präsentieren. In dem Stück „Das Krokodil ist los!“ geht es darum, dass aus dem „berühmten Stuhrer Zoo“, wie Krokat lächelnd sagt, ein sechs Meter langes, 800 Kilo schweres Krokodil ausgebrochen ist. Das bedeutet Alarmstufe Rot für Kasper und seine Freunde, die das Reptil einfangen wollen. Bleibt abzuwarten, ob das gelingt. Der Eintritt kostet drei Euro, das Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene.