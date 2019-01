Brinkumer Oldtimershow wieder mit Ausstellung über Elektromobilität

Stuhr - Von Andreas Hapke. Staunen, feiern, tanzen: Unter diesem Motto steht am Sonntag, 26. Mai, der Brinkumer Frühlingsmarkt mit dem Schwerpunkt Norddeutsche Oldtimershow. Letztere feiert in diesem Jahr schon ihren 30. Geburtstag. „Da sind wir stolz drauf“, sagt Organisator Peter Bruns von der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big). Der Termin habe längst seinen festen Platz im Kalender der Oldtimer-Szene.

Bürgermeister Niels Thomsen eröffnet die Veranstaltung im Ortskern um 11 Uhr. Sie geht mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr und einem bunten Rahmenprogramm einher. Geplant sind Auftritte des Brinkumer Shantychors um 11.30 und einer Bremer Sambagruppe um 14 Uhr.

Bruns hofft wieder auf mehr als 400 Autobesitzer, davon viele „Wiederholungstäter“, die ihre Schmuckstücke entlang der Syker und der Bassumer Straße präsentieren. Bei 450 Fahrzeugen sei allerdings die Kapazitätsgrenze erreicht.

„Wir dürften fast die größte Auftaktveranstaltung der Oldtimersaison sein“, vermutet Bruns, der sich schon jetzt auf die Vielfalt der ausgestellten Fahrzeuge freut - von Autos über Motorräder bis hin zu Sonderfahrzeugen wie Traktoren. „Wir können jedes Jahrzehnt ab 1930 darstellen. Die Szene wird sich bestimmt wieder einiges einfallen lassen.“

Einfallen lassen muss sich aber auch Bruns etwas, speziell was die 80 Kilometer lange Ausfahrt angeht. „Es wird jedes Jahr schwerer, eine Strecke zusammenzustellen. Man ist schnell nach 25 Kilometern am Südzipfel des Landkreises“, erklärt er. Gleichwohl ist er davon überzeugt, wieder eine „spannende und fahrbare Route“ auszuwählen. Damit werde er sich im März beschäftigen. Eine Strecke entlang der Stuhrer Wahllokale - am 26. Mai befinden die Bewohner über ihren Bürgermeister, den Landrat und das Europaparlament - dürfte den Fahrern zwar eine große Aufmerksamkeit bescheren, ist aber eher unwahrscheinlich.

Bruns rechnet für die Ausfahrt wieder mit rund 100 Teilnehmern, die sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Wolters Reisen an der Bremer Straße 61 treffen. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen sind notwendig und entweder unter Fax 0421/806 77 11 oder per E-Mail an oldtimer@big-brinkum.de möglich. Fragen beantwortet Bruns unter Telefon 0421/80 67 70.

Nach der Rückkehr von der Ausfahrt gegen 11 Uhr reihen sich die Teilnehmer in die bereits ausgestellten Veteranen ein. Um 13.30 Uhr prämiert eine Jury aus Experten und Big-Mitgliedern die ihrer Ansicht nach drei schönsten Oldies. Im vergangenen Jahr landeten Autoklassiker mit Erstzulassung zwischen 1951 und 1963 vorne, doch das muss nicht unbedingt so sein. Inzwischen haben bereits Fahrzeuge mit Erstzulassung 1989 das Zeug zum Oldie - der originale Zustand und eine pflegliche Behandlung vorausgesetzt. Es sind Modelle wie der VW Golf, Audi 80, Opel Astra und Ford Fiesta, die heute noch zum Alltag auf den Straßen zählen.

Den Brückenschlag zur Moderne gewährleistet eine Ausstellung zum Thema Elektromobilität. Lokale Autohäuser stellen E-Fahrzeuge von VW, Kia, Nissan, BMW und Renault vor. Mit Wasserstoff betriebene Wagen hingegen sind laut Bruns nicht dabei.