Erneuerte Brücken in Moordeich wieder freigegeben

Von: Fabian Pieper

Teilen

Der Fußweg muss sich noch festtreten, die beiden erneuerten Brücken im Biotop Moordeich allerdings sind wieder freigegeben. © Fabian Pieper

Noch sieht es nach Baustelle aus im Biotop Moordeich. Noch. Denn der wichtigste Teil der Baumaßnahmen, die dort Anfang Juni starteten, ist seit dieser Woche beendet: Zwei der Holzbrücken für Fußgänger und Radfahrer erstrahlen in neuem Glanz.

Stuhr – Und das war dringend nötig, wie Ann-Kathrin Dittmer vom Tiefbauamt der Gemeinde erklärt: Turnusmäßig werden die Brücken im Biotop alle drei Jahre überprüft, jedes zweite Mal in einer sehr genauen Hauptuntersuchung. Dabei sei im vergangenen Jahr aufgefallen, dass die Tragfähigkeit zweier Holzbrücken nicht mehr gegeben war. „Die Holzkonstruktion war marode geworden“ sagt Dittmer. Es handelt sich dabei um die Brücke direkt an der Skateranlage sowie eine kleinere Brücke am Fußweg, der zur Eichenstraße führt. Die Gemeinde musste handeln.

Anfang Juni rollten die Baufirmen an. Die Brücken wurden gesperrt, die alten Konstruktionen abgebaut. Die Brücken wurden mittels Bohrpfählen und Spundwänden neu gegründet, zudem erhielten sie neue Widerlager. Zum Schluss wurden frische Holzbohlen verlegt sowie massive Geländer installiert, die deutlich höher sind als bei den alten Konstruktionen und die somit mehr Sicherheit bieten.

285 000 Euro Kosten

Die umfangreichen Maßnahmen kosteten die Gemeinde 285 000 Euro – für Dittmer in Zeiten von Inflation und Preissteigerungen eine gute Nachricht: „Damit lagen wir erstaunlicherweise gut in der Kostenschätzung.“ Deutlich übertroffen worden seien die Erwartungen der Gemeinde hinsichtlich der Bauzeit; obwohl die Stahlteile der Konstruktion ursprünglich aus der Ukraine hätten kommen sollen, blieb man unter der geplanten Zeit.

Veranschlagt waren drei Monate, gedauert hat es nur knapp mehr als zwei Monate. Das bewahrte Bürgermeister Stephan Korte während der Bauzeit zwar nicht vor der einen oder anderen Irrfahrt durchs Biotop mit dem Fahrrad, wie er lachend erzählt, doch in Zukunft können er und sämtliche anderen Fußgänger und Radfahrer das Biotop wieder auf altbekannten Wegen durchqueren.

Deutlich höher als vorher ist das Geländer, wie Ann-Kathrin Dittmer und Stephan Korte zeigen. © Fabian Pieper

Doch auch wenn die Brücken wieder für die Allgemeinheit freigegeben sind, sind noch nicht sämtliche Arbeiten erledigt. Die abgebaute Beleuchtung muss wieder installiert werden und neben den Brücken muss neuer Rasen anwachsen. Zudem dauere es noch etwas, bis sich die Wege vor und hinter den Brücken festgetreten und -gefahren haben, sagt Ann-Kathrin Dittmer.

Problem mit Vandalismus

Bald werden dann auch die letzten Absperrbaken und Baugeräte verschwunden sein. Die hatten allerdings während der Bauphase mehrfach über Nacht ihren Standort geändert. „Vandalismus“ sagt Dittmer. Fast jeden Morgen sei die Verkehrssicherung verschwunden oder verschoben gewesen, um dann an anderer Stelle im Biotop aufzutauchen. Die Bauzäune seien aufgebrochen worden.

Geklaut worden sei allerdings nie etwas, sagt Dittmer, und nachdem die Gemeinde die Polizei eingeschaltet hatte sowie Kameras installieren ließ, sei dieses Problem schlagartig besser geworden. Nicht jedoch beim Ortstermin am Mittwoch. Die Warnbaken waren zum Teil umgekippt, die Befestigungen unter die Brücke geworfen worden. Im frisch eingesäten Rasen ist alles voller Fußspuren. Stephan Korte schüttelt den Kopf: „Das kostet alles Zeit und Geld“, schimpft er. Er hofft, dass die neuen Brücken noch lange in neuem Glanz erstrahlen werden.