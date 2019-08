Nachbarschaftsstreit: Da brodelt etwas an der Zollstraße

Stuhr - Von Detlef Voges. Die großen Stahlskulpturen im Garten von Karl-Heinz Wendt an der Zollstraße wirken wehrhaft. Das verkörpert der Bilhauer selbst auch. Wendt ist eisern, wenn eine Sache ungeklärt bleibt – und das Nachbarschaftsproblem mit dem Kfz-Betrieb von Frank Nowak ist bislang ungeklärt.

Der Streit schwelt seit Jahren, hat längst auch zu einer ausführlichen Korrespondenz zwischen Wendt und der Gemeinde geführt. Da brodelt etwas.

Worum geht es? Um Fahrzeuge, die vor dem Kfz-Betrieb auf dem öffentlichen Gehweg und dem Grünstreifen parken und Fußgänger wie Radfahrer behindern. Dieser Punkt ist offenkundig unstrittig zwischen den drei beteiligten Parteien. Ungeklärt bleibt, was dagegen zu tun ist.

Wendt hat alles dokumentiert. 140 Fotos zeigen Personenwagen und Kleinlaster, die auf dem Gehweg parken. Radfahrer und Rollatorfahrer müssen auf die Straße ausweichen. „Das ist eine groteske Situation und letztendlich eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer, die den Radweg nutzen“, sagt Wendt und spricht von ständigen Blockaden.

+ © Karl-Heinz Wendt Am 25. Oktober 2018 schreibt der Bildhauer an Bürgermeister Thomsen. In dem Brief heißt es, dass „die abgestellten Gebrauchtwagen und Kundenfahrzeuge vor und neben der Werkstatt oft weit in den Fuß- und Radweg ragen“. Fahrzeuge würden abgestellt, verladen, repariert. Sie stünden auf dem Fuß- und Radweg, oft noch entgegen der Fahrtrichtung. Fußgänger und Radfahrer müssten auf die Fahrbahn ausweichen, so Wendt, der daran erinnert, dass der Weg täglich von Schulkindern, Joggern, Freizeitradlern und alten Menschen zum Einkauf genutzt werde. Trotz eines Ortstermins mit Vertretern der Gemeinde im Sommer 2017 sei bislang nichts dagegen passiert, so der Bildhauer, der 70 Fotos beilegt.

Am 21. Dezember antwortet Niels Thomsen. Der Bürgermeister räumt ein, dass das Problem nicht einfach zu lösen sei. Die Gemeinde habe die Zollstraße mehrfach beobachtet, auch zu unterschiedlichen Zeiten, abgestellte Fahrzeuge vor dem Kfz-Betrieb aber nicht angetroffen. Bei einem Gespräch mit Frank Nowak habe der erklärt, seine Kunden darauf hinzuweisen, dass sie ihre Fahrzeuge nicht auf dem Gehweg abstellen dürfen. „Eine weitere Einflussnahme auf das Kundenverhalten ist Herrn Nowak nicht möglich“, so Thomsen.

Der Bürgermeister erklärt weiter, dass das Abstellen von Fahrzeugen im Seitenstreifen von Fahrbahnen in Stuhr ein vielfach zu beobachtender Vorgang sei. Die im Seitenstreifen geparkten Fahrzeuge stellten nur dann einen Grund zum Einschreiten dar, wenn eine Gefährdung des fließenden Verkehrs bestehe oder die Aufgabe des Grünstreifens, die Versickerung von Oberflächenwasser, gefährdet sei. „Gründe, die Nutzung des Seitenstreifens durch parkende Fahrzeuge in der Zollstraße zu unterbinden, sind aktuell nicht zu sehen“, schreibt Thomsen.

Wendt wundert sich, zum Beispiel über die Gefährdungsgründe. „Wo sind die Fußgänger und Radfahrer, sind die nicht gefährdet?“, fragt er. In einem Schreiben vom 18. Juni 2019 an die Gemeinde spricht er von einer Gefährdung des fließenden Verkehrs, wenn Radfahrer auf die Straße ausweichen müssten. Es stünden öfter Wagen mit offener Motorhaube und offenen Türen auf dem Gehweg, an denen repariert würde. Zudem seien Fahrzeuge im Seitengrün geparkt, inkontinente alte Wagen, aus denen hier und da Öl, Benzin und Bremsflüssigkeiten tropften.

Ulrich Richter, Erster Gemeinderat, erklärt in einem Antwortschreiben vom 1. August, dass es nach 19 Überprüfungen ohne Ergebnis keine Erkenntnis gebe, das Gefährdungspotenzial in der Zollstraße höher zu sehen als in anderen Gemeindestraßen. Die Verantwortung der Probleme an der Zollstraße sieht Richter in der Verantwortung der jeweiligen Fahrzeugführer. Es sei deshalb immer wieder denkbar, „dass durch falsches Verhalten des motorisierten Verkehrs Fußgänger und Radfahrer gefährdet werden könnten.“

„Grundsätzlich wird auf dem Gehweg nicht geschraubt oder repariert“, erklärt Nowak. Der Betriebsleiter sieht das Hauptproblem im Kundenverhalten. Er weise die Kunden an, das Auto auf dem Betriebsparkplatz oder auf der Straße zu parken. „Wenn aber ein Kurierfahrer mit seinem 7,5 Tonner Ware anliefert, wo soll der denn hin?“, fragt Nowak. Auch zwischendurch könne er nicht ständig hin- und herlaufen, um den Kunden Bescheid zu sagen, entschuldigt sich der Firmenchef.

Hartmut Martens, Leiter Bürgerservice, Verkehr und Feuerwehr bei der Gemeinde, lässt keinen Zweifel daran, dass parkende Autos auf dem Gehweg vor dem Kfz-Betrieb nichts zu suchen haben. „Die dürfen dort nicht stehen“, so Martens. Das Hauptproblem sieht auch er im individuellen Fehlverhalten der Autofahrer, die sich mit ihren Autos dort einfach hinstellten.

Da die Gemeinde das Verhalten der Autofahrer kaum ändern kann, was tut sie sonst? „Wir werden Piktogramme auf dem Fußweg aufbringen“, betont Martens. Zeichen, dass dort Parkverbot herrscht.