Brinkumer Diabetik-Gesprächskreis lernt japanische Küche kennen

Von: Marten Vorwerk

Über japanisches Essen referiert Brigitte Stumm (r.). Kursleiter Martin Möhring und die restlichen Teilnehmer lauschen gespannt. © marten vorwerk

Brigitte Stumm hat beim Gesprächskreis für Typ-2-Diabetiker im MGH Stuhr-Brinkum über die japanische Küche referiert. Ein Kochkurs könnte folgen.

Brinkum – „Diabetiker können fast alles essen, was die japanische Küche so bietet. Alles ist sehr zuckerarm.“ Brigitte Stumm hat im Mehrgenerationenhaus Brinkum (MGH), beim Gesprächskreis für Typ-2-Diabetiker, einen Vortrag über japanische Küche gehalten. Eingeladen wurde die Hobby-Köchin vom Leiter des Gesprächskreises, Diplom-Pädagoge Martin Möhring.

Deutsche und japanische Ernährung ‒ auf beiden Seiten ist das Wissen über die andere Küche gering

„Japaner kennen über das deutsche Essen nur Kartoffelsalat und Bratwurst. Bei uns ist unser Wissen über japanisches Essen meist bei Sushi beendet“, sagte Brigitte Stumm mit ironischem Unterton zu Beginn ihres Vortrages. Die Zuhörer mussten schmunzeln und staunten nicht schlecht, als die Referentin über ihre Erfahrungen aus Japan erzählte. Die leidenschaftliche Hobby-Köchin aus Brinkum hat japanische Wurzeln und war lange mit einem Japaner, der Diabetes hatte, verheiratet. Sie lebte viele Jahre in dem ostasiatischen Land. „Essen hat dort einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Da isst das Auge mit“, berichtete Brigitte Stumm. Alles werde schön vorbereitet und gekocht – manchmal bis zu drei oder vier Stunden.

Wenig Fleisch komme auf den Tisch. Wenn überhaupt, dann mageres, weißes Fleisch. Gleiches gilt für Fisch. Japaner kochen zudem viel mit Sojasoße. Da müsse man als Diabetiker aufpassen, da der Salzgehalt hoch ist. „Zu fast allen Gerichten gibt es Nudeln oder Reis. Auch da müssen Diabetiker vorsichtig sein, weil beides viele Kohlenhydrate hat“, betonte Brigitte Stumm. Japanischer Reis sei aber nicht der normale „Uncle-Ben´s-Reis“, sondern eher eine Art Milchreis, der zu Bällchen geformt wird.

Mitmachen Der Gesprächskreis für Typ-2-Diabetiker trifft sich jeden ersten Donnerstag in geraden Monaten von 15.30 bis 17 Uhr. Das nächste Treffen ist am 2. Februar. Dort geht es um Schuhe und Einlagen bei Diabetikern. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Bei Nudeln sollten Diabetiker auf „Soba“ zurückgreifen. Das sind braune Buchweizennudeln. Die andere Nudelsorte, die sogenannten Udon-Nudeln, sei nicht geeignet, da sie viel Weizenmehl enthalte. „Mein Mann hat die Udon-Nudeln geliebt, die gab es dann ausnahmsweise manchmal sonntags“, erinnerte sich Brigitte Stumm.

Insgesamt werde mit sehr wenig Ölen gekocht. Der Geschmack komme durch viele verschiedene Gewürze ins Essen. Die Rede ist von Pfeffer, Chili, Ingwer, Sesam oder Reisessig. Kräuter der jeweiligen Jahreszeit werden häufig genutzt. Das Essen werde nicht strikt nach Rezept zubereitet – vielmehr seien der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Die wichtigsten Geschmackszutaten, die fast bei jeder japanischen Mahlzeit dabei sind, hatte Brigitte Stumm mit ins MGH gebracht. Sie gab diese in die Runde und beschrieb sie kurz. Dazu gehörte die Miso-Paste, bestehend aus Sojabohnen und veränderlichen Anteilen an Reis und Gerste, die wenig Salz enthält. Sake, polierter Reiswein mit 15 bis 20 Prozent Alkoholgehalt, ist ebenso Teil vieler japanischer Speisen wie Dashi, eine klare Brühe, oder Mirin, eine Würzsoße. Brigitte Stumm weiß: „Alles ist hier in vielen Supermärkten zu kaufen. Es gibt ja in mehreren Läden asiatische Abteilungen.“

Gut für Diabetiker: Kaum Zucker in japanischen Desserts

Desserts enthalten in Japan kaum Zucker. „Sie werden mit rotem Bohnenmus gesüßt oder mit grünem Teepulver schmackhaft gemacht“, erzählte Stumm. Wie es mit Schokolade aussehe, fragt eine Kursteilnehmerin. „Das gibt es in Japan gar nicht. Kuchen wird auch kaum gegessen.“ Insgesamt seien japanische Menschen deswegen weniger von Übergewicht betroffen. Zudem gebe es deutlich weniger Fälle von Diabetes als zum Beispiel in Deutschland, so Stumm.

Rezept: Rindfleisch-Kartoffeleintopf-Rezept Japanisches Beispiel von Brigitte Stumm: 6 bis 8 Kartoffeln (festkochend),1 Zwiebel, 400 Gramm Rindfleisch, 1 Möhre, 12 grüne Bohnen, 4 Esslöffel Öl, 600ml Dashi, 6 Esslöffel Mirin, 6 Esslöffel Sake, 8 Esslöffel Sojasoße. Deutsches Beispiel: 800 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm Rindfleisch, 1 Esslöffel Mehl, Pfeffer, Salz, 3 Möhren, 200ml klare Rindssuppe, 2 Esslöffel Öl, 2 Stangen Lauch.

„Wie sieht es denn mit Obst aus?“, will eine Kursteilnehmerin wissen. Obst werde sehr viel gegessen, sagte die Referentin. Kaki sei beliebt. „Davon sollten Diabetiker allerdings nicht so viel essen, sie sind sehr fruchtzuckerhaltig. Äpfel, Birnen und Erdbeeren mögen Japaner ebenfalls gerne“, erklärte sie. Weintrauben seien durch die heißen Sommer sehr süß – davon sollten Diabetiker die Finger lassen. „Mein Mann hat sie trotzdem ab und zu gegessen“, sagte Stumm schmunzelnd.

Am Ende des Vortrages kam die Idee eines Japanisch-Kochkurses auf. Brigitte Stumm war sofort Feuer und Flamme. Kursleiter Martin Möhring erklärte: „Wenn es dafür Platz gibt, werden wir das auf jeden Fall machen“ – mit Brigitte Stumm als Köchin.