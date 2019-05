„Brinkumer 3 Days“: Event für den guten Zweck mit Lenna und Loona

Die „Kickers for help“, der Schützenverein Brinkum und das Hotel Bremer Tor planen gemeinsam die „Brinkumer 3 Days“. Drei Tage lang sollen die Besucher feiern, Spaß haben und dabei einen guten Zweck unterstützen. Vom 2. bis 4. August ist der Brinkumer Schützenplatz Schauplatz eines Events, wie Brinkum es in dieser Form noch nicht erlebt hat.

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Vor drei Jahren haben die „Kickers for help“ zum ersten Mal eine Benefizveranstaltung zugunsten ihres an Leukämie verstorbenen Freundes Frank Harz organisiert. Am Ende konnten sie seinen Töchtern 7. 000 Euro übergeben und damit deren Ausbildung maßgeblich unterstützen. Dieser Erfolg veranlasste das Team, sich den Status eines Vereins zu geben, der fortan ähnliche Veranstaltungen organisiert. Die Tafel Syke sowie der Verein Trauerland bekamen von den „Kickers for help“ auch jeweils schon 5.000 Euro.

In diesem Jahr tauchte die Idee auf, die Benefizveranstaltung und das Schützenfest in Brinkum zu kombinieren. Damit rannten sie beim Vorstand des Schützenvereins offene Türen ein, der sein Schützenfest dadurch wieder mehr in den Blickpunkt gerückt sieht.

Die „Brinkumer 3 Days“ beginnen am Freitag, 2. August, um 20 Uhr. Für die Stimmung im Festzelt sorgen die Stuhrer Band Lenna und DJ Marc.

Kleinfeld-Kickerturnier am Samstag

Nach einer vermutlich kurzen Nacht veranstalten am Sonnabend, 3. August, die „Kickers for help“ das Kernstück ihrer Benefizveranstaltungen: das Kleinfeld-Kickerturnier mit Freizeit- und Altherren-Mannschaften. Dieses beginnt um 11 Uhr auf dem Schützenplatz. An diesem Tage sorgt ein umfangreiches Rahmenprogramm dafür, dass das Turnier der Kicker ein Fest für die ganze Familie wird. Die Kinder können sich am Trampolin und in den Hüpfburgen austoben oder ihre Geschicklichkeit bei Bullriding und Torwandschießen testen. Von früh bis spät wird auch für verschiedene Essensangebote gesorgt.

Abends beginnt eine Ü30-Party. Dabei treten DJ Mambo vom Bierkönig auf Mallorca, Loona – unter anderem bekannt durch die Lieder „Vamos a la Playa“ und „Bailando“ – sowie Buddy mit seinem Sommerhit „Ab in den Süden“ auf.

+ Sängerin Loona tritt am 3. August auf. Foto: Dpa

Von vielen Aktivitäten der „Brinkumer 3 Days“ profitiert auch der Schützenverein, denn die Attraktionen für die Kinder bleiben auch am Schützenfest-Sonntag stehen. Sie werden durch Aktionen des Schützenvereins ergänzt.

Die „Kickers for help“ wollen die Erlöse aus den drei Tagen in diesem Jahr unter dem Hospizverein Stuhr und dem Delmenhorster Verein „Stars for Kids“ aufteilen. Dieser Verein engagiert sich für bedürftige Kinder und Jugendliche und finanziert beispielsweise einen geregelten Mittagstisch für Jugendliche und Kinder in Delmenhorst.

Ganz besonders freuen sich „Kickers for help“-Vorsitzender Michael Eilers und sein Stellvertreter Thomas Niestädt darüber, dass sich das Hotel Bremer Tor an den Kosten für das Engagement der Künstler beteiligt, die alle als Beitrag für den guten Zweck ihre Gage reduziert haben. Außerdem hat der Schützenverein Brinkum eine Spende angekündigt.

Freitag und Sonntag Eintritt komplett frei

Die Veranstalter sind davon überzeugt, dass dieses Event ein Erfolg wird. Daher können sich die Beteiligten auch vorstellen, dass diese „Brinkumer 3 Days“ im Rahmen des Schützenfest-Wochenendes zu einer festen alljährlichen Attraktion werden könnte. Am Freitag und Sonntag ist der Eintritt komplett frei. Karten für die Ü30-Party am Samstag sind für sieben Euro erhältlich bei der Kreiszeitung in Syke, bei Schüttert am Weyher Marktplatz, in der Fahrschule Garrelts in Stuhr und im Bremer Tor in Brinkum.