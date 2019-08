Brinkumer 3-Days: „Eine rundum gelungene Veranstaltung“

Henning Wesemann war begeistert: „Das habe ich noch gar nicht verdaut“, gestand er, als der Vorsitzende des Schützenvereins Brinkum, Frithjof Troue, ihn als neuen Schützenkönig vorstellte. Der Vorsitzende hatte mehrere Kandidaten zu sich gebeten. „Die sind alle schon länger im Verein und können auch viel besser schießen als ich“ – so schätzte Wesemann seine Titelchancen ein. Umso größer waren Überraschung und Freude, als ihm Sportleiter Wilfried Schwarz die Königskette umhängte und alle ihm gratulierten. Vizekönig wurde Andreas Schmidt vor Jürgen Schmidt.

Brinkum - Heike Haferkamp belegte in diesem Jahr gleich zweimal den dritten Platz. Im Wettbewerb um den Titel einer Damenkönigin wurde sie hinter der neuen Königin Christa Waßmann und Vizekönigin Renate Dummeyer ebenso Dritte wie im Kampf um den Pokal der ehemaligen Könige. Diesen Pokal sicherte sich Erich Schmidt vor Frithjof Troue. Neue Kinderkönigin wurde Joelle Pommerenig vor Lara Löhn und Klara König.

Vor Beginn der Proklamation hatte der Vorsitzende die Gewinner der Firmen- und Vereins-Pokalwettbewerbe ausgezeichnet und Matthias Vollrath, dem Sieger am Bürgerstand, einen Gewinn überreicht. Den zweiten Platz belegte bei diesem Wettbewerb mit dem Lichtpunktgewehr Alexandra Vollrath vor Markus Lietz. Der Präsident des Schützenkreises Niedersachsen-Weyhe, Walter Huntemann, zeichnete Christa Schmidt und Ingrid Schwarz mit der silbernen Verdienstnadel des Schützenkreises aus.

Diese Proklamation war der letzte Höhepunkt der ereignisreichen Brinkumer 3-Days, die in dieser Form gemeinsam mit den „Kickers for Help“ Premiere feierten. „Das war eine rundum gelungene Veranstaltung; alles hat wunderbar geklappt“, schwärmte der Vorsitzende Frithjof Troue von diesem Event, von dem auch der Besuch des Schützenfestes profitiert hat. So viele Angebote für die Kinder hatte es, wenn überhaupt, schon lange nicht mehr gegeben.

Troue bedankte sich bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen hatten und schloss in diesen Dank auch Festwirt Jörg Gefken und den Vorstand der „Kickers for Help“ mit ein. bt