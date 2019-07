Brinkumer 3-Days: Echte „Win-win-Situation“

Band Lenna macht Auftakt / Fußball neben dem Festzelt

+ Laden zu den Brinkumer 3-Days vom 2. bis zum 4. August ein: Frithjof Troue (links) und Thomas Niestädt. Foto: Büntemeyer

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Von Lenna bis Loona: Bei den Brinkumer 3-Days kommt einiges auf die Besucher zu. Der Schützenverein und die Kickers for Help wollen an drei Tagen für unbeschwertes Sommerfeeling, beste Unterhaltung und viel Spaß sorgen. Erstmals verbinden die Kickers for Help (KfH) ihr Fußball-Benefiz-Turnier mit dem Brinkumer Schützenfest. Die Vertreter beider Vereine, Schützen-Vorsitzender Frithjof Troue und KfH-Vizepräsident Thomas Niestädt, halten das für „eine echte Win-win-Situation“ für beide Vereine.