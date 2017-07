Wenig Resonanz auf erste Blutspende an der Moschee

Nur 39 Freiwillige kommen

+ Bei der Blutspendeaktion an der Moschee in Brinkum stehen immer Mitglieder der Gemeinschaft bereit, um Fragen der Besucher zu beantworten. - Foto: Husmann

Brinkum - Von Julia Kreykenbohm. Mehrere große Zelte stehen auf dem Gelände der Nasir-Moschee in Brinkum. In einem haben sich sechs Besucher auf Liegen ausgestreckt. Einige haben bereits eine Nadel im Arm. Andere, so wie Matthias Frese aus Brinkum, warten noch, bis die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu ihnen kommen, um Blut abzuzapfen.