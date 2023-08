Brinkum: Unser Bundestag ist Thema beim Demokratie-Labor des MGH

Von: Florian Adolph

Weiße Laborkittel tragen die Organisatoren des Demokratie-Labors. Nur Politiklehrer Wilhelm Meerkamp (2.v.r.) ist in „Zivil“. Dazu: Oliver Müller (l.), Mitarbeiter MGH, Daniela Gräf (2.v.l.), Leiterin MGH, und Holger Zindler (r.), ehrenamtlicher Laborassistent. © Florian Adolph

Im Verlauf der Veranstaltungsreihe wird die Backstube im Mehrgenerationenhaus Stuhr zum Plenarsaal, Abgeordnete kommen zu Besuch und es geht per Bus zum Bundestag nach Berlin.

Brinkum – Zum „Brinkumer Plenarsaal“ wollen sie die Backstube im Mehrgenerationenhaus (MGH) Stuhr machen, mit Lehrer Wilhelm Meerkamp hinter dem Pult und den Gästen als Abgeordneten. Das Ziel ist, Interessierten das Thema „Bundestag“ näherzubringen.

Das Demokratie-Labor im MGH lädt am Donnerstag, 24. August, von 18.30 bis 20 Uhr zu einem Vortrag mit dem Thema: „Unser Bundestag auf einen Blick“ mit dem ehemaligen Stuhrer Politiklehrer Wilhelm Meerkamp ein. Dem folgt am Freitag, 1. September, von 18.30 bis 20.30 Uhr die Veranstaltung: „Unsere Abgeordneten im Bundestag“. Zu Gast sind die beiden für den Landkreis Diepholz zuständigen Bundestagsabgeordneten Peggy Schierenbeck (SPD) und Axel Knoerig (CDU). Sie werden unter anderem aus ihrem Politikalltag erzählen. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Die für Dienstag, 5. September, geplante Fahrt mit dem Bus zum Deutschen Bundestag in Berlin ist schon voll belegt. Die Veranstalter überlegen aber wegen der großen Resonanz noch einen weiteren Besuch im Bundestag auszurichten. „Die Leute können sich bei uns für die hoffentlich stattfindende zweite Fahrt schon mal vormerken lassen“, sagt die Leiterin des MGH, Daniela Gräf.

„Mit dem Demokratie-Labor wollen wir unseren kleinen Beitrag gegen die Politikverdrossenheit leisten“, sagt Gräf weiter. „Wir hoffen, Wissen zu vermitteln und für die Demokratie zu sensibilisieren und bestenfalls zu begeistern.“

Der Stuhrer Politiklehrer Meerkamp erklärt den Bundestag

Für seinen Vortrag „Unser Bundestag auf einen Blick“ hat sich der ehemalige Politiklehrer Meerkamp vorgenommen zu erklären, was der Bundestag ist, was seine Aufgaben sind, wie er arbeitet und mehr. Er möchte auch die Geschichte des Bundestags und des ehemaligen Reichstags mit den großen Ereignissen und Debatten der Vergangenheit beleuchten, beispielsweise die Ausrufung der ersten Deutschen Republik, die Wiederbewaffnung der Bundeswehr sowie die Gleichstellung von Mann und Frau.

„Wenn man über den Bundestag redet, muss man auch über Wahlen reden“, sagt Meerkamp im Pressegespräch. Daher möchte er genauer auf das Wahlsystem eingehen. Ebenfalls plant der seit 2015 pensionierte Lehrer, die Helfer der Bundestagsabgeordneten vorzustellen, beispielsweise die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die für sie vorarbeiten und bei denen sich die Abgeordneten dann schlaumachen können.

Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck (SPD) und Axel Knoerig (CDU) erklären ihre Arbeit

Bei der Veranstaltung „Unsere Abgeordneten im Bundestag“ geht es hingegen nicht darum, dass die eingeladenen Abgeordneten die aktuelle Politik ihrer Parteien diskutieren. Vielmehr sollen sie Fragen beantworten wie: Wie wird man Abgeordneter? Was macht ein Abgeordneter? Wie arbeiten sie? Wie entsteht eine Sitzungswoche? Wie ist ihr Zeitmanagement?

Eine weitere Veranstaltung zum Grundrecht Asylrecht mit den Referenten Mazlum Yalcin vom Bremer Rat für Integration und Politikwissenschaftlerin Meliksah Sebyürek ist noch für die Zukunft geplant.

„Den krönenden Abschluss bildet dann die Busfahrt zum Deutschen Bundestag in Berlin“, so Gräf. Geplant ist, einer Plenarsitzung beizuwohnen, sich mit weiteren Abgeordneten zu treffen und die Kuppel des Bundestags zu besichtigen.

Größtenteils haben bisher bei den Veranstaltungen Menschen im Rentenalter teilgenommen. Die Organisatoren würden aber gerne auch Jugendliche erreichen. „Es gab Phasen meiner Lehrerzeit, da waren die Schüler sehr politisch engagiert“, sagt, darauf angesprochen, Lehrer Meerkamp. „Vielleicht denken sie jetzt, Politik gehört in die Schule und nicht ins MGH. Vielleicht wären es mehr, wenn es im Jugendhaus stattfinden würde.“ Die Veranstalter hoffen aber, dass die Teilnehmer das, was sie beim Demokratie-Labor erlebt haben, in ihre Familien weitertragen, um dort Interesse zu wecken.

Für zukünftige Veranstaltungen sucht das Demokratie-Labor noch weitere Referenten. Gräf: „Wer glaubt, bei dem Thema Demokratie etwas vermitteln zu können, soll sich beim Mehrgenerationenhaus melden für einen Beitrag in Form einer Veranstaltung.“